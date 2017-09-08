Mercedes-Benz А-класса: как большой

Новый А‑класс заметно повзрослел и отныне не бледнеет перед старшими собратьями. А как он едет?

Mercedes-Benz A-класса
Mercedes-Benz A-класса

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Mercedes-Benz А-класса
Mercedes-Benz А-класса

Mercedes-Benz А-класса A 200*

Mercedes-Benz А-класса A 250*

Mercedes-Benz А-класса A 180 d*

Длина / ширина / высота / база 4419 / 1796 / 1440 / 2729 мм

Объем багажника (VDA) 370–1210 л

Снаряженная / полная масса

1375 / 1885 кг

1455 / 1965 кг

н.д.

Двигатель

бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1332 см³; 120 кВт / 163 л.с. при 5500 об/мин; 250 Н·м при 1620 об/мин

бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1991 см³; 165 кВт / 224 л.с. при 5500 об/мин; 350 Н·м при 1800 об/мин

дизельный, Р4, 8 клапанов, 1461 см³;85 кВт / 116 л.с. при 4000 об/мин; 260 Н·м при 1750–2500 об/мин

Время разгона 0–100 км/ч

8,0 с

6,2 с

10,5 с

Максимальная скорость

225 км/ч

250 км/ч

202 км/ч

Топливо / запас топлива

АИ-95 / 43 л

АИ-95 / 43 л

ДТ / 43 л

Расход топлива: смешанный цикл

5,2 л / 100 км

6,2 л / 100 км

4,1 л / 100 км

Трансмиссия передний привод; Р7
*Данные — для европейских версий.

Выехав на платную магистраль близ хорватского Сплита, устанавливаю адаптивный круиз-контроль на максимально разрешенные 130 км/ч и бросаю руль. Мудрая машина сама поддерживает безо­пасную дистанцию и поворачивает на изгибах дороги, оставаясь в пределах полосы. Упершись в медленный автобус, включаю поворотник, и Mercedes-Benz, убедившись, что никому не помешает, самостоятельно перестраивается в соседний ряд. Причем делает это предельно аккуратно, без дерготни.

Через минуту «самодеятельности» на информационном дисплее зажглось предупреждение: если водитель не возьмет бразды правления в свои руки, автомобиль плавно остановится в том же ряду. Удостоверившись, что сзади никого нет, даю электронике возможность исполнить обещание. Замедление плавное — чтобы никто не «догнал». Удивительно! Ведь это не S‑класс и даже не «ешка», а самый маленький, скромный А‑класс — нового поколения, с заводским индексом W177. Главные конкуренты, Audi A3 и «копейка» BMW, пока не имеют столь продвинутых автопилотов.

Голос!

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Новый Mercedes-Benz A-класса — первый тест-драйв

Новый штутгартский хэтч в хорошем смысле шокирует интерьером и продвинутым оборудованием.

Раскинувшийся на половину передней панели планшет поначалу принимаешь за иллюзию — словно это чья-то фотошоп-шутка. Новейшая информационно-развлекательная система MBUX (Mercedes-Benz User Experience), сменившая мультимедийку Comand, великолепна. Логика интерфейса, быстродействие, графика — лучшие в сегменте.

Привычной шайбы между передними сиденьями больше нет. Задавать команды надлежит при помощи сенсорного экрана (это первый Mercedes-Benz с такой функцией), тачпада (входит в список опций) или системы голосового управления. На русском, правда, она пока понимает только некоторые команды. Прошу температуру 20 градусов — всё отлично. А вот пожелание проложить дорогу до ближайшей библиотеки система проигнорировала, хотя на английском команду воспринимает.

Audi A3 и BMW первой серии позавидуют такому интерьеру. Виртуальная панель приборов входит в базовое оснащение, а в богатых версиях есть и проекционный дисплей.
Audi A3 и BMW первой серии позавидуют такому интерьеру. Виртуальная панель приборов входит в базовое оснащение, а в богатых версиях есть и проекционный дисплей.

Это один из многочисленных вариантов оформления виртуальной панели приборов.
Это один из многочисленных вариантов оформления виртуальной панели приборов.

Руль с мини-тачпадами позаимствован у S‑класса.
Руль с мини-тачпадами позаимствован у S‑класса.

Кнопки отключения «cтарт-cтоп» и пуска двигателя расположены рядом. Логично!
Кнопки отключения «cтарт-cтоп» и пуска двигателя расположены рядом. Логично!

Рослые седоки оценят выдвижной валик передних сидений.
Рослые седоки оценят выдвижной валик передних сидений.

Мультимедиакомплекс самообучающийся. Если по пути на работу регулярно звонишь шефу, машина сама предложит набрать его номер. А потом включит «Лунную сонату» — ведь я частенько слушаю ее в утренних пробках. Еще не личный секретарь, но некие задатки есть.

Ева Грайнер, директор департамента компактных автомобилей Mercedes-Benz, явно довольна результатом работы своей команды и не без гордости объясняет мне принцип программирования ключей:

— Приехал ты на работу, и машина на парковке весь день будет простаивать. Это неправильно! Поэтому можешь оставить в машине еще один, спящий ключ. Если вдруг твоему сыну понадобилось куда-нибудь съездить, даешь со смартфона команду открыть машину — и автоматически активируется запасной ключ, который ты оставил в салоне. Чадо может ехать. Ты всё контролируешь — местоположение, скорость, расход топлива. Удобно и безопасно!

Во втором ряду стало заметно просторнее. К услугам пассажиров — регулировка спинок сидений по углу наклона. А вот потолочных ручек нет — только плафоны подсветки.
Во втором ряду стало заметно просторнее. К услугам пассажиров — регулировка спинок сидений по углу наклона. А вот потолочных ручек нет — только плафоны подсветки.

Неубираемые подголовники спортивных сидений перекрывают добрую половину заднего стекла.
Неубираемые подголовники спортивных сидений перекрывают добрую половину заднего стекла.

Но салон А‑класса силен не только электроникой — он красив, прогрессивен и породист. Качеством отделки не уступает С‑ и Е‑классу. Язык уже не повернется назвать А‑класс «недомерседесом». Во всем чувствуется премиальный лоск и размах.

Помимо стандартных сидений предлагают кресла с функцией массажа и вентиляцией. Если доплатить за линию AMG, появятся спортивные «ковши» с интегрированными подголовниками. Они мне, правда, не особо понравились: существенной прибавки в боковой поддержке не чувствуешь, а мощные подголовники ухудшают обзор через внутреннее зеркало заднего вида.

Наконец-то, в А‑классе стало хоть чуточку просторнее. Ширина салона на уровне плеч увеличилась на 22 мм, на уровне локтей — на 36 мм, в высоту прибавка составила 7 мм. Благодаря расширенным дверным проемам садиться в машину стало удобнее. Вот только двери не всегда закрываются с первого раза — с чего бы вдруг?

Сбоку А‑класс остался абсолютно узнаваемым. При схожих пропорциях кýзова коэффициент аэродинамического сопротивления снизился с 0,27 до 0,25 — рекордный в сегменте показатель.
Сбоку А‑класс остался абсолютно узнаваемым. При схожих пропорциях кýзова коэффициент аэродинамического сопротивления снизился с 0,27 до 0,25 — рекордный в сегменте показатель.

В погоню!

Новый А‑класс на 20 кг легче предшественника: широкое применение алюминия явно пошло на пользу. Коэффициент аэродинамического сопротивления снижен до 0,25 — рекордный показатель в сегменте! Спасибо не только проработанной форме кузова, но и дополнительным аэродинамическим экранам под днищем, зеркалам на ножках и паре активных жалюзи — за решеткой радиатора и в нижней части бампера.

Немцы заявляют, что шум от набега­ющего ветра приглушили на треть, снизили шумовую нагрузку от дороги и двигателя. Индекс артикуляции (показатель, характеризующий легкость разговора ненапряженным голосом) вырос на 12%. В разных режимах в салоне стало тише на 3–5 дБ.

Мне даже дали послушать в наушниках записи шума внутри старой и новой машин, движущихся по одной дороге в одинаковых режимах. Лишние хлопоты: сев за руль, я услышал эту разницу и невооруженным ухом.

В трансмиссии 4×4 муфта подключения задней оси теперь приводится в действие электроприводом (прежде — электрогидравликой), это дает выигрыш в быстродействии. В некоторых условиях муфта способна полностью блокироваться, передавая назад весь момент от двигателя. По компоновочным соображениям полноприводная трансмиссия идет в связке с независимой задней подвеской.
В трансмиссии 4×4 муфта подключения задней оси теперь приводится в действие электроприводом (прежде — электрогидравликой), это дает выигрыш в быстродействии. В некоторых условиях муфта способна полностью блокироваться, передавая назад весь момент от двигателя. По компоновочным соображениям полноприводная трансмиссия идет в связке с независимой задней подвеской.

Дизели в умах инженеров и маркетологов пока еще живы. Mercedes-Benz A 180 d по-прежнему оснащается 1,5-литровым дизелем OM608, но его модернизировали. Снизили потери на трение, установили новую головку, обновили программу управления, увеличили давление впрыска с 1600 до 2000 бар. Мощность поднялась с 109 до 116 сил при прежнем крутящем моменте — 260 Н·м. Жаль, нам такой двигатель не светит. Первое время в России будут продавать исключительно бензиновый А 200 с 7-ступенчатой коробкой 7G-DCT с двумя мокрыми сцеплениями. На нем я и выехал на автобан.

С этим непросто ужиться, но под капотом «двухсотки» стоит новый алюминиевый турбомотор M282 рабочим объемом 1,33 литра, разработанный совместно с Renault. Максимальная мощность — 163 л.с., но для России его дефорсируют до налоговыгодных 150 сил. Мерседесовцы не реагируют на колкости по поводу малолитражности и акцентируют внимание на том, что у мотора четыре цилиндра — мол, вы же помните, что у BMW первой серии базовый двигатель имеет лишь три «горшка»?

Понравился моторчик! Тяговитый, покладистый, экономичный. Я привез средний расход 8 литров на сотню, и это на горной дороге. При спокойной езде будет меньше, поскольку помогает система отключения половины цилиндров при малых нагрузках, а робот при малейшей возможности переходит в «нейтраль».

Мне одному в этих формах чудится Kia Ceed? Благодаря «разрезанным» надвое задним фонарям проем багажника новой машины шире аж на 200 мм.
Мне одному в этих формах чудится Kia Ceed? Благодаря «разрезанным» надвое задним фонарям проем багажника новой машины шире аж на 200 мм.

Скос в верхней части зеркала изрядно сокращает сектор обзора.
Скос в верхней части зеркала изрядно сокращает сектор обзора.

Признаться, ездил я не очень спокойно. Да и вы поехали бы быстрее обычного. Святые угодники, какой здесь запас устойчивости! В ходовых поворотах порой кажется, что скольжения этому «мерсу» неведомы. Если уж совсем наглеть, А‑класс понятно и прогнозируемо начинает плыть наружу виража под максимально деликатные корректировки системы стабилизации. Такой живинки и пассионарности в характере маленьких Мерседесов прежде не было. Вот почему штутгартцы более не отводят глаза, заявляя про пресловутый Fun to Drive. Стыдиться им нечего: А‑класс едет по горной дороге не хуже BMW первой серии.

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Такая машина не для неженок. Плотная подвеска болезненно реагирует на острые края неровностей. Отчасти это можно списать на AMG-пакет, подразумевающий спортивное заниженное шасси (клиренс — 95 мм вместо стандартных 110 мм) и 19‑дюймовые колеса с жесткими низкопрофильными ранфлетами (запаска не полагается — только ремкомплект). Но — лишь отчасти. Основная же причина, на мой взгляд, кроется в упрощенной задней подвеске — теперь это упругая балка вместо многорычажки. На управляемости это не отразилось, а вот плавность хода пострадала. Если хочется традиционной мерседесовской мягкой поступи, придется ждать дорогие версии с полным приводом и более мощными моторами: у них сзади многорычажка.

Модификацию А 250 с 224‑сильным двухлитровым двигателем M260 я ухватил буквально на полчаса, но успел почувствовать более интеллигентное и благородное шасси. По части динамики принципиальной разницы с А 200 не ощутил, но под полным дросселем мощный мотор звучит намного богаче — порой я прибавлял газу лишь ради этого саундтрека. К сожалению, А 250 поставлять к нам тоже не планируют. Итого — одна модификация из трех. Не маловато ли?

Вечером за рюмкой чая мерседесовцы разоткровенничались: осенью в России к «двухсотке» присоединится полноприводный А 220 4MATIC (190 л.с.). А еще поведали, что до конца года появится одноплатформенный компактвэн В‑класса. Ожидают, что в Европе обе машины будут хитами. А на что может рассчитывать новый А‑класс у нас?

Он круто смотрится и может быть упакован не хуже, чем иной бизнес-седан. И не дороже соперников: стартовая цена — 1 720 000 рублей (виртуальная панель приборов и система голосового управления входят в стандартное оснащение). Но маленький переворот в своем сегменте едва ли изменит расклад: в России машины такого типоразмера не слишком популярны.

На острие технического прогресса Почему для России — только один мотор?

Mercedes-Benz А-класса: как большой

Фото: Юрий Тимкин и Mercedes-Benz

Mercedes-Benz А-класса: как большой
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