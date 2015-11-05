Mercedes-Benz A-класса: переворотный момент

Модернизированный А‑класс при минимальных внешних трансформациях дорос по интеллекту до старших моделей и забросил удочку на молодую клиентуру. Клев уже есть: в Европе треть покупателей новых Мерседесов пересаживаются с автомобилей конкурентов — аудитория молодеет. Переворот? Переворот!

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За ужином Штеффен Джастроу, ответственный за разработку компактных автомобилей линейки Mercedes-AMG, обронил: «Наконец-то, мы в полной мере сконцентрировались на молодой аудитории». В тот вечер мы вспоминали с ним A‑класс первого поколения и его феерический переворот на «лосином» тесте осенью 1997 года — то ли случайный, то ли спровоцированный шведским журналистом. Малый прославился на всю Европу и изрядно потрепал нервы немецкому концерну. Пожимая мне руку на прощание, Штеффен улыбнулся: «Гарантирую, что с А‑классом образца 2015 года этого не случится».

ЧУВСТВО РАВНОВЕСИЯ

На следующее утро за рулем обновленного А 200 я домчал из Дрездена до Саксонской Швейцарии и штурмовал лихие местные серпантины. Отныне на А‑класс опционно устанавливают систему Dynamic Select с режимами Eco, Comfort, Sport и Individual, корректирующими работу двигателя, коробки передач, адаптивной подвески и климат-контроля. Сейчас я еду в «спорте», и A 200 с удовольствием ввинчивается в повороты.

У модернизированного А‑класса отменное шасси, превосходящее возможности 156‑сильного мотора. Поди переверни! Удивительное чувство: за рулем компактного хэтчбека я чувствую себя как в большом, солидном автомобиле. В меру тугой руль, абсолютное отсутствие нервозности и недурная плавность хода даже с «зажатыми» амортизаторами. Плоть от плоти Mercedes!

03-A-Class_zr-11_15 Внешне А‑класс изменился несильно. Лишь намётанный глаз заметит перекроенные бамперы и фары, сотовую решетку радиатора и другие задние фонари.

В Европе гамма двигателей по традиции представлена шире, чем в России. Теперь в Старом Свете базовая версия носит индекс А 160 и оснащена новым 102‑сильным бензиновым мотором, но к нам повезут минимум 122‑сильный А 180. Неясна судьба дизельных версий (90–177 л.с. в сочетании с передним или полным приводом). Точно не увидим мы и новую полноприводную модификацию А 250 Sport 4Matic. Поэтому побаловать себя полным приводом смогут лишь покупатели топового Mercedes-AMG A 45, который стóит совсем других денег.

СОЦИАЛЬНЫЙ-СЕТЕВОЙ

Ощущение взрослой машины А‑класс дарит не только в движении. Свою лепту в формирование образа вносят интерьер и опционное оборудование. Хотите водительское сиденье с регулируемой длиной подушки или исполнение Style с зелеными либо красными акцентами кресел? Пожалуйста. Желаете подсветку салона Ambient Lighting с двенадцатью цветовыми режимами или комбинированную бежево‑черную кожаную отделку? Не проблема!

Машина прибавила и в части безопасности: появились светодиодные фары, система контроля усталости водителя с индикатором его внимательности, система предупреждения столкновений с частичным автоматическим торможением, адаптивный круиз-контроль.

01-A-Class_zr-11_15 Модернизированный А‑класс прельщает 8-дюймовым дисплеем и мультимедийно- коммуникационными возможностями.

Но самое приятное — мультимедийная составляющая. Наряду с задорной управляемостью и неконсервативным дизайном именно ее имел в виду Штеффен Джастроу. Первое, что бросается в глаза, — монитор с увеличенной до восьми дюймов диагональю и фантастической графикой. Четче картинку с камер парктроника не транслирует ни один из конкурентов. Управление мультимедиасистемой — по принципу смартфона. Я листаю анимированное меню, легко нахожу нужный ярлычок — всё логично. А с 2016 года заработают приложения CarPlay (Apple) и MirrorLink (Android), которые уже подгружены в машину. Мне удалось опробовать демоверсию.

Представьте: вы подключаете смартфон — и получаете возможность посылать SMS и письма, пользоваться голосовым поиском Siri и телефонной навигацией, слушать любимую музыку. Конечно, полный доступ к собственному телефону не получишь: приложения работают по усеченному алгоритму — чтобы не отвлекать водителя от дороги.

В общем, А‑класс при минимальных внешних трансформациях дорос по интеллекту до старших моделей и забросил удочку на молодую клиентуру. Клев уже есть: в Европе треть покупателей новых Мерседесов пересаживаются с моделей конкурентов — клиентская аудитория молодеет. Да здравствует переворот!

ДАЙТЕ ПЕРЦА! Fahrveranstaltung Mercedes-Benz die neue A Klasse und Mercedes-AMG A45 4MATIC / Dresden 2015

Мне удалось промчать несколько кругов по гоночному кольцу Euro Speedway под Дрезденом на самом злом А‑классе. Модернизированная двухлитровая «турбочетверка» выдает 381 л.с. и 475 Н·м (прибавка в 21 л.с. и 25 Н·м) и в сочетании со скорострельным роботом AMG Speedshift разгоняет хэтчбек до 100 км/ч за 4,2 с — на 0,2 с быстрее, чем раньше. В системе Dynamic Select добавлен острый режим Race. Можно заказать самоблокирующийся дифференциал и адаптивную подвеску AMG Ride Control, позволяющие штурмовать шиканы, упиваясь нейтральной поворачиваемостью.

Но где та злость? АMG 45 не изменяет мерседесовской философии: переключения коробки быстры, но плавны, а полное открытие дросселя далеко от истинно гоночного драматизма. Зато, съехав с кольца, я преспокойно катил по деревушкам, не страдая от зубодробильности подвески и пережатого руля. Мир соткан из компромиссов.

ПЛЮС: Он хоть и компактен, но едет солидно, как истый Mercedes МИНУС: С cамой горячей версии можно сбить напускную невозмутимость