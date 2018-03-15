Отправившись на статическую презентацию А-класса, не верим своим глазам при созерцании красоты внутреннего мира и технологического апгрейда новичка. Неужели в Беби-Бенце все как у взрослых?

За доплату немцы предлагают адаптивную матричную оптику: по 18 светоди­одов в каждой фаре.

Mercedes-Benz A 200 7G-DCT Длина / ширина / высота / база 4419 / 1796 / 1440 / 2729 мм Объем багажника (VDA) 370 л Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1332 см³; 120 кВт / 163 л.с. при 5500 об/мин; 250 Н·м при 1620 об/мин Время разгона 0–100 км/ч 8,0 с Максимальная скорость 225 км/ч Топливо / запас топлива АИ-95, АИ-98 (51) л Расход топлива: смешанный цикл 5,1 л / 100 км Трансмиссия передний привод; Р7

Здравствуй, лось! На входе в лофт, где должна была случиться презентация нового Мерседеса, стояло скульптурное изваяние сохатого. И неспроста: немцы исполнены самоиронии по поводу инцидента, который случился с А‑классом на самой заре его карьеры, когда осенью 1997 года наши коллеги из журнала Teknikens Värld во время испытаний на полигоне перевернули машину в ходе выполнения переставки, имитирующей объезд лося. Так шведы прославили на весь мир и лосиный тест, и автомобиль. Немецким инженерам тогда пришлось в срочном порядке дорабатывать «ашку»: они изменили настройки подвески и добавили в базовую комплектацию систему стабилизации. С тех пор нареканий в адрес систем активной безопасности машины не было.

И впредь, скорее всего, уже не будет. Потому как А‑класс напичкан электронными оберегами от души. Множество различных систем завязано в узел продвинутого комплекса безопасности с навыками автономного вождения. Хэтчбек умеет самостоятельно трогаться и тормозить, даже если с момента остановки (в пробке или на светофоре) прошло 30 секунд. Работает автопилот в диапазоне от 0 до 210 км/ч, то есть фактически на любой разумной скорости. Машина сама будет поворачивать, следуя за идущим впереди транспортом, при этом до 130 км/ч для ориентации в пространстве Мерседесу не нужны линии разметки — то есть система останется работоспособной даже на заснеженной дороге. Впечатляет! Но не так сильно, как интерьер.

На презентации новый автомобиль публике представил самолично глава компании Дитер Цетше

Размер красоты По всему видно, что художественный стиль техники родом из Штутгарта теперь будет определять CLS, который уже отпремьерил в Детройте. А‑класс пошел по тому же пути: на это указывает оптика характерной формы и растянутая вширь решетка радиатора, разделенная полосой по горизонтали. О вкусах спорить бессмысленно, тем более что есть куда более объективные критерии оценки внешности машины. А здесь важно то, что «ашка» стала крупнее: со сменой поколения хэтчбек вырос по всем направлениям — на 120 мм в длину, на 16 мм в ширину и на 7 мм в высоту. База удлинилась на 30 мм, так что простора в заднем ряду прибавилось. Багажник тоже слегка прирос литражом: теперь в него можно «налить» 370 литров поклажи — на 29 литров больше, чем прежде. В общем, сплошные геометрические плюсы.

У ней внутре неонка

На презентации в Амстердаме организаторы выкатили три разноцветные машины — одна другой краше. Материалы отделки безукоризненные! По меркам класса это премиум на грани роскоши. Например, в сером хэтч­беке, который я изучил особенно хорошо, сиденья были обтянуты благородной коричневой кожей, а декоративные вставки на дверных картах выполнены из матированной древесины. Металлические на вид сопла дефлекторов хоть и холодят пальцы, но по легковесности чувствуется, что это пластик. Вся фурнитура — кнопки, клавиши, колесики — исполнена дорого. Интересно будет посмотреть на базовые версии — как оно там всё получится?

Иконки на рабочем столе мультимедийки MBUX — это, по сути, виджеты: отдельные функции доступны в их нижней части (маленькие кружочки), а для углубленного изучения возможностей можно войти в соответствующий раздел, нажав на большое изображение.Контурная подсветка у А‑класса была и прежде, однако сейчас выбор цвета стал шире — 64 оттенка вместо ­двенадцати у предшественника.

Аналоговых приборов у Беби-Бенца больше не будет: пара экранов, сросшихся в одну мультимедийную «колбасу», стали ­нормой жизни. Размеры, правда, могут разниться от версии к версии: в машинах подешевле дисплей имеет 7 дюймов по диаго­нали, а в тех, что подороже, - 10,25 дюйма. И — обратите внимание! — никаких козырьков над дисплеями: вероятно, картинка настолько контрастная, что нет никакой необходимости защищать экраны от бликов. Впрочем, так ли это, наверняка выяснится во время тест-драйва — а пока что прокатиться на А‑классе не удалось.

Два в одном Полноприводная трансмиссия стала совершеннее: вместо гидравлического исполнительного механизма муфты, подключающей заднюю ось, теперь используется электрический.

Платформа MFA осталась прежняя, хотя и подверглась основательной модернизации. Спереди сохранили стойки McPherson, а вот сзади произошла почти что революция. На машинах подешевле (базовый бензиновый мотор либо дизель) используется упрощенная подвеска во главе с упругой балкой, а более мощные версии (А 250 и полноприводные модификации) заслужили многорычажку. В качестве опции будут доступны адаптивные амортизаторы с электронным управлением.

Разговор по ушам

«Hey, Mercedes!» — к новому А‑классу, который обзавелся свежайшей мультимедийкой MBUX (Mercedes-Benz User Experience), следует обращаться по имени, если вы твердо намерены воспользоваться его услугами: эта фраза активирует систему голосового управления. На подобную фамильярность автомобиль обидеться не должен, ведь он настоящий умничка, способный к самообучению благодаря искусственному интеллекту, о наличии которого в машине немцы говорят с гордостью. Дескать, смышленый А‑класс обладает широчайшими возможностями пользовательской индивидуализации и сам сможет сконфигурироваться в соответствии со вкусами своего драгоценного владельца, дабы быть с ним на одной эмоциональной волне. Представляете?!

Кузов стал жестче благодаря обширному использованию высокопрочных сталей. К слову, моторный щит частично сделан из пластика.

Коэффициент аэродинамического сопротивления едва ли не рекордный в классе: 0,25. В качестве опции предлагаются активные жалюзи за решеткой радиатора и в нижнем ­воздухозаборнике.



Основной дисплей, наконец-то, стал сенсорным: немцам пришлось признать, что в эпоху смартфонов это самое логичное решение. Работает система MBUX образцово: качество графики, скорость отклика и прочие важные показатели, влияющие на восприятие интерфейса, позволяют говорить о том, что Mercedes задал новый стандарт в этой области. Еще неделю назад Range Rover Velar с его многочисленными «телевизорами» казался мне чем-то космическим — и вот он уже меркнет на фоне новорожденного А‑класса, который будет не в пример дешевле британской машины.

Главным органом управления с А‑классом поделился флагман: руль здесь такой же, как… у S‑класса. И даже мини-тачпады на спицах руля имеются: тот, что слева, заведует приборной панелью, а тот, что справа, позволяет повелевать MBUX не снимая рук с баранки. А еще немцы зачем-то оставили тачпад на центральном туннеле, польза от которого при наличии сенсорного дисплея теперь кажется сомнительной.

Беби-Бенц не такой уж и малыш: его длина без малого 4,5 метра. А‑класс первого поколения со своими тремя с половиной метрами на его фоне выглядит крохотным.

Не за горами

Выпускать автомобиль станут по всему миру: на Европу будут работать заводы в немецком Раштатте, венгерском Кечкемете и финском Уусикаупунки (предприятие Valmet); ту сторону океана будет обслуживать мексиканский завод в Агуаскальентесе (СП с Renault-Nissan), а китайский рынок насытится машинами собственного производства, которое расположено в Пекине, - этот завод немцы держат на паях с концерном BAIC.

Официальная премьера новоявленного Беби-Бенца состоялась на прошлой неделе на Женевском международном мотор-шоу, тогда же начался и прием заказов — как в Европе, так и у нас. А первые живые W177 доберутся до салонов дилеров уже в июне — в этом нас заверили в московском представительстве компании.

И ничего, кроме турбо Линейка четырехцилиндровых двигателей полностью новая: это два бензиновых турбомотора и дизель. Базовую модель А 200 можно будет выбрать с шестиступенчатой механикой (но не в России), однако немцы всё же делают ставку на преселективную коробку передач 7G-DCT с парой мокрых сцеплений. Бензиновый турбомотор M 282 [фото слева] (1,33 л, 163 л.с.), которым оснащается А 200, был разработан совместно с концерном Renault-Nissan. Его главная особенность — система отключения поло­вины цилиндров (второго и третьего) при работе ­с небольшой нагрузкой. Двухлитровый бензиновый M 260 [фото посередине] — это модификация двигателя М 264, который устанавливается на купе Е‑класса. Он выдает 224 силы и будет приводить в движение модель A 250. Дизель OM 608 [фото справа] (1,5 л, 116 л.с.) приготовили для версии А 180 d — это на самом деле не что иное, как в очередной раз модернизированный двигатель Renault семейства K9K. Правда, немцы над ним серьезно поколдовали: облегчили блок цилиндров, увеличили давление впрыска и прикрутили новую турбину с изменя­емой производительностью.

На первых порах в России будут продавать А 200 с 163‑сильным турбомотором. Цéны, разумеется, пока неизвестны, однако можно предположить, что они вырастут примерно на 7–10% по сравнению с ценами уходящей «ашки»; сейчас в программе продаж значится только A 180 «особой серии», за который просят 1,68 млн рублей. Так что новая машина, скорее всего, будет начинаться с 1,8 млн — никак не дешевле.

Дорого? Зато как круто!

Фото: Daimler AG