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Mercedes-Benz A 200 7G-DCT
Длина / ширина / высота / база 4419 / 1796 / 1440 / 2729 мм
Объем багажника (VDA) 370 л
Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1332 см³; 120 кВт / 163 л.с. при 5500 об/мин; 250 Н·м при 1620 об/мин
Время разгона 0–100 км/ч 8,0 с
Максимальная скорость 225 км/ч
Топливо / запас топлива АИ-95, АИ-98 (51) л
Расход топлива: смешанный цикл 5,1 л / 100 км
Трансмиссия передний привод; Р7
Здравствуй, лось! На входе в лофт, где должна была случиться презентация нового Мерседеса, стояло скульптурное изваяние сохатого. И неспроста: немцы исполнены самоиронии по поводу инцидента, который случился с А‑классом на самой заре его карьеры, когда осенью 1997 года наши коллеги из журнала Teknikens Värld во время испытаний на полигоне перевернули машину в ходе выполнения переставки, имитирующей объезд лося. Так шведы прославили на весь мир и лосиный тест, и автомобиль. Немецким инженерам тогда пришлось в срочном порядке дорабатывать «ашку»: они изменили настройки подвески и добавили в базовую комплектацию систему стабилизации. С тех пор нареканий в адрес систем активной безопасности машины не было.
И впредь, скорее всего, уже не будет. Потому как А‑класс напичкан электронными оберегами от души. Множество различных систем завязано в узел продвинутого комплекса безопасности с навыками автономного вождения. Хэтчбек умеет самостоятельно трогаться и тормозить, даже если с момента остановки (в пробке или на светофоре) прошло 30 секунд. Работает автопилот в диапазоне от 0 до 210 км/ч, то есть фактически на любой разумной скорости. Машина сама будет поворачивать, следуя за идущим впереди транспортом, при этом до 130 км/ч для ориентации в пространстве Мерседесу не нужны линии разметки — то есть система останется работоспособной даже на заснеженной дороге. Впечатляет! Но не так сильно, как интерьер.
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Размер красоты
По всему видно, что художественный стиль техники родом из Штутгарта теперь будет определять CLS, который уже отпремьерил в Детройте. А‑класс пошел по тому же пути: на это указывает оптика характерной формы и растянутая вширь решетка радиатора, разделенная полосой по горизонтали. О вкусах спорить бессмысленно, тем более что есть куда более объективные критерии оценки внешности машины. А здесь важно то, что «ашка» стала крупнее: со сменой поколения хэтчбек вырос по всем направлениям — на 120 мм в длину, на 16 мм в ширину и на 7 мм в высоту. База удлинилась на 30 мм, так что простора в заднем ряду прибавилось. Багажник тоже слегка прирос литражом: теперь в него можно «налить» 370 литров поклажи — на 29 литров больше, чем прежде. В общем, сплошные геометрические плюсы.
У ней внутре неонка
На презентации в Амстердаме организаторы выкатили три разноцветные машины — одна другой краше. Материалы отделки безукоризненные! По меркам класса это премиум на грани роскоши. Например, в сером хэтчбеке, который я изучил особенно хорошо, сиденья были обтянуты благородной коричневой кожей, а декоративные вставки на дверных картах выполнены из матированной древесины. Металлические на вид сопла дефлекторов хоть и холодят пальцы, но по легковесности чувствуется, что это пластик. Вся фурнитура — кнопки, клавиши, колесики — исполнена дорого. Интересно будет посмотреть на базовые версии — как оно там всё получится?
Аналоговых приборов у Беби-Бенца больше не будет: пара экранов, сросшихся в одну мультимедийную «колбасу», стали нормой жизни. Размеры, правда, могут разниться от версии к версии: в машинах подешевле дисплей имеет 7 дюймов по диагонали, а в тех, что подороже, - 10,25 дюйма. И — обратите внимание! — никаких козырьков над дисплеями: вероятно, картинка настолько контрастная, что нет никакой необходимости защищать экраны от бликов. Впрочем, так ли это, наверняка выяснится во время тест-драйва — а пока что прокатиться на А‑классе не удалось.
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Два в одном
Полноприводная трансмиссия стала совершеннее: вместо гидравлического исполнительного механизма муфты, подключающей заднюю ось, теперь используется электрический.
Платформа MFA осталась прежняя, хотя и подверглась основательной модернизации. Спереди сохранили стойки McPherson, а вот сзади произошла почти что революция. На машинах подешевле (базовый бензиновый мотор либо дизель) используется упрощенная подвеска во главе с упругой балкой, а более мощные версии (А 250 и полноприводные модификации) заслужили многорычажку. В качестве опции будут доступны адаптивные амортизаторы с электронным управлением.
Разговор по ушам
«Hey, Mercedes!» — к новому А‑классу, который обзавелся свежайшей мультимедийкой MBUX (Mercedes-Benz User Experience), следует обращаться по имени, если вы твердо намерены воспользоваться его услугами: эта фраза активирует систему голосового управления. На подобную фамильярность автомобиль обидеться не должен, ведь он настоящий умничка, способный к самообучению благодаря искусственному интеллекту, о наличии которого в машине немцы говорят с гордостью. Дескать, смышленый А‑класс обладает широчайшими возможностями пользовательской индивидуализации и сам сможет сконфигурироваться в соответствии со вкусами своего драгоценного владельца, дабы быть с ним на одной эмоциональной волне. Представляете?!
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Кузов стал жестче благодаря обширному использованию высокопрочных сталей. К слову, моторный щит частично сделан из пластика.
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Коэффициент аэродинамического сопротивления едва ли не рекордный в классе: 0,25. В качестве опции предлагаются активные жалюзи за решеткой радиатора и в нижнем воздухозаборнике.
Основной дисплей, наконец-то, стал сенсорным: немцам пришлось признать, что в эпоху смартфонов это самое логичное решение. Работает система MBUX образцово: качество графики, скорость отклика и прочие важные показатели, влияющие на восприятие интерфейса, позволяют говорить о том, что Mercedes задал новый стандарт в этой области. Еще неделю назад Range Rover Velar с его многочисленными «телевизорами» казался мне чем-то космическим — и вот он уже меркнет на фоне новорожденного А‑класса, который будет не в пример дешевле британской машины.
Главным органом управления с А‑классом поделился флагман: руль здесь такой же, как… у S‑класса. И даже мини-тачпады на спицах руля имеются: тот, что слева, заведует приборной панелью, а тот, что справа, позволяет повелевать MBUX не снимая рук с баранки. А еще немцы зачем-то оставили тачпад на центральном туннеле, польза от которого при наличии сенсорного дисплея теперь кажется сомнительной.
Не за горами
Выпускать автомобиль станут по всему миру: на Европу будут работать заводы в немецком Раштатте, венгерском Кечкемете и финском Уусикаупунки (предприятие Valmet); ту сторону океана будет обслуживать мексиканский завод в Агуаскальентесе (СП с Renault-Nissan), а китайский рынок насытится машинами собственного производства, которое расположено в Пекине, - этот завод немцы держат на паях с концерном BAIC.
Официальная премьера новоявленного Беби-Бенца состоялась на прошлой неделе на Женевском международном мотор-шоу, тогда же начался и прием заказов — как в Европе, так и у нас. А первые живые W177 доберутся до салонов дилеров уже в июне — в этом нас заверили в московском представительстве компании.
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И ничего, кроме турбо
Линейка четырехцилиндровых двигателей полностью новая: это два бензиновых турбомотора и дизель. Базовую модель А 200 можно будет выбрать с шестиступенчатой механикой (но не в России), однако немцы всё же делают ставку на преселективную коробку передач 7G-DCT с парой мокрых сцеплений.
Бензиновый турбомотор M 282 [фото слева] (1,33 л, 163 л.с.), которым оснащается А 200, был разработан совместно с концерном Renault-Nissan. Его главная особенность — система отключения половины цилиндров (второго и третьего) при работе с небольшой нагрузкой. Двухлитровый бензиновый M 260 [фото посередине] — это модификация двигателя М 264, который устанавливается на купе Е‑класса. Он выдает 224 силы и будет приводить в движение модель A 250. Дизель OM 608 [фото справа] (1,5 л, 116 л.с.) приготовили для версии А 180 d — это на самом деле не что иное, как в очередной раз модернизированный двигатель Renault семейства K9K. Правда, немцы над ним серьезно поколдовали: облегчили блок цилиндров, увеличили давление впрыска и прикрутили новую турбину с изменяемой производительностью.
На первых порах в России будут продавать А 200 с 163‑сильным турбомотором. Цéны, разумеется, пока неизвестны, однако можно предположить, что они вырастут примерно на 7–10% по сравнению с ценами уходящей «ашки»; сейчас в программе продаж значится только A 180 «особой серии», за который просят 1,68 млн рублей. Так что новая машина, скорее всего, будет начинаться с 1,8 млн — никак не дешевле.
Дорого? Зато как круто!
Фото: Daimler AG
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