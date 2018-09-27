Лада Веста Спорт: 107 новых деталей и 121 модернизированная

Спортивная версия на базе недорогой модели В-класса — это всегда компромисс и в большей степени маркетинг, нежели реальные характеристики. Но Веста Спорт доказала, что по кое-каким критериям она снисходительного отношения не потерпит.

Снаружи Лада Веста Спорт — это оригинальные бамперы, накладки на пороги, шильдики, 17-дюймовые колеса и корпуса зеркал черного цвета.

Лада Веста Спорт Длина / ширина / высота / база 4420 / 1774 / 1478 / 2635

Объем багажника (VDA) 480 л

Снаряженная масса 1322 кг

Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1774 см³; 106,6 кВт / 145 л.с. при 6000 об/мин; 182 Н•м при 3600 об/мин

Время разгона 0–100 км/ч 9,6 с

Максимальная скорость 193 км/ч

Топливо / запас топлива АИ-95 / 55 л

Расход топлива: смешанный цикл 7,9 л / 100 км

Трансмиссия передний привод; М5

Дорогой автомобиль сделать особенным несложно. Проблемы начинаются, когда то же самое нужно соорудить на базе бюджетной машины. Каждое решение нужно взвесить не только в разрезе цены, но и практичности. Ведь для многих пусть и заряженный, но все же относительно доступный автомобиль станет единственным средством передвижения на каждый день, а не «одним из» в обширном гараже.

Вестой АВТОВАЗ сумел переломить сознание потребителей. Скептики и ненавистники отечественного автопрома в один голос твердили, что дорогой «таз» покупать не станут. А флагман назло всем вышел в лидеры среди всех Лад и ныне борется за первое место на рынке. Причем покупатели охотно доплачивают почти сто тысяч, чтобы вместо седана получить стильный и практичный SW Cross. А, между прочим, цена последнего в максимальной комплектации с учетом доплаты за «металлик» уже перевалила за 900 тысяч рублей. Так что вазовцы представляют Весту Спорт на волне успеха базовой модели и небезосновательно могут рассчитывать на успех.

Лада Веста Спорт

Заряжен по всем фронтам

За основу взяли седан со 122-сильным двигателем 1.8 и механической коробкой передач. В конструкции появилась 121 модернизированная и 107 абсолютно новых деталей. Доработано практически все: мотор, впуск и выпуск, тормоза, подвеска, кузов и салон. Разве что коробку передач трогать не стали. На Весте Спорт установлен реношный агрегат JR5 (как и на машинах со стандартным двигателем 1.8), причем ему не меняли ни передаточные числа, ни сцепление.

В моторе применили иные распредвалы, настройки блока управления, впуск и выпуск, повысили давление в топливной системе, пересмотрели алгоритм регулировки фаз газораспределения. Это позволило снять дополнительные 23 «лошади», доведя отдачу до 145 л.с. Обороты максимальной мощности слегка повысились — с 5900 до 6000 об/мин. Прибавка в моменте скромнее. Он вырос со 170 до 182 Нм, а его пик наступает чуть раньше, на 3600 об/мин против 3700 об/мин у исходного агрегата.

На Весте Спорт впервые для Лад реализовали функцию подсветки поворотов. При вращении руля включается левая или правая противотуманка. Задумка правильная, вот только фары под нее надо менять. Нынешние никакой помощи не оказывают, дополнительного света они не дают.

Третий стоп-сигнал переехал из-под стекла на спойлер. Посему задняя полка салона без центральной подштамповки пополнила перечень новых деталей.



Минусы спортивного режима

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Бензин АИ-92 выпал из перечня допущенных. АВТОВАЗ требует лить в двигатель АИ-95. Заявленный расход топлива в загородном цикле вырос незначительно, всего на 0,2 л/100 км, а вот в городе прибавка существенная — с 9,5 до 10,6 л/100 км! В реальности и 122-сильный мотор 1.8 легко уходит за десять литров на сотню. Так что для Весты Спорт, судя по всему, 11–12 л/100 км по городу будут привычным явлением.

С занижением кузова не все ясно. Пресс-релиз говорит об уменьшении клиренса на 16 мм. На презентации перед тест-драйвом из уст главы подразделения «Лада Спорт» Владислава Незванкина прозвучал параметр в 31 мм. Так насколько же уменьшился дорожный просвет с исходных 178 мм — до 162 или до 147 мм? Ответ оказался посередине: я намерил под защитой картера 155 мм. Неплохо для спорткара, но по меркам «гражданских» вазовских машин уже тянет на звание пузотерки. При парковке нужно быть внимательнее: красивый оригинальный бампер отделяет от асфальта 185 мм.

Дух соревнований

Интерьер пестрит разными фактурами: ткань, экокожа, алькантара, вставки «под карбон» и «под черный лак», черный, красный и серый цвета. Но надо признать, что сочетается все это очень неплохо.

У обычных Вест комбинация приборов серая, у Кроссов — оранжевая, у Спорта — красная. Яркость подобрана оптимально, ночью не раздражает.

Метка нулевого положения на руле Весты Спорт отнюдь не лишняя. В этой машине управляемость — самое вкусное, и баранка оказывается в центре внимания.

Педали с металлическими накладками под красной LED-подсветкой выглядят слегка демонически.



Но хватит теории — пора за руль. Перед стартом не могу отказать себе в удовольствии осмотреться в салоне. Он классно проработан у обычной Весты, на Кроссе с оранжевыми вставками смотрится еще лучше, а уж для спорт-версии вазовцы расстарались по полной программе. Для Весты Спорт выбрали красные акценты и вставки «под карбон». Любопытно, что последние — это не только пластик, но и ткань на сиденьях. Сиденья — с улучшенной боковой поддержкой на подушке и спинке. Прочувствовать доработки сложно, ведь и базовые сиденья Весты можно назвать лучшими в классе.

Экокожа и алькантара смотрятся уместно, черный потолок навевает ассоциации со спортивными версиями Audi и BMW, кожаная отделка руля и рычага коробки намного приятнее пластика обычных Вест, красная фоновая LED-подсветка довершает ансамбль. Нужное настроение создано — ключ на старт!

После запуска двигателя салон наполняется дрожью. Для обычной машины это минус и дискомфорт, но тут воспринимается как должное: «лошади» рвутся на свободу. Просто замечательно, что первую часть теста организаторы проложили по ночному Санкт-Петербургу. На пустых извилистых набережных машина сможет раскрыть свой характер.

Передним сиденьям улучшили боковую поддержку, хотя и на исходном варианте она была хороша.

Лада Веста Спорт примет на борт и пятерых человек, но намекает, что создана для «эгоиста»: в богатую комплектацию не включили задний подлокотник, обогрев заднего сиденья и USB-разъем для пассажиров второго ряда.



Заявить о себе

Первое впечатление: а почему так громко? Веста Спорт щеголяет двойными патрубками глушителя, разнесенными по разным сторонам заднего бампера. Ревет выпуск на зависть всем прямотокам. Причем снаружи звук вполне приличный по громкости и даже с благородными нотками (хотя откуда им взяться на атмосферной «четверке»?), однако ушам обитателей салона достается сполна. В городе со стартами со светофоров это кажется прикольным, но на трассе быстро начинает раздражать. Досадно, что происходит это в самом ходовом для межгорода диапазоне от 90 до 130 км/ч. Может, я просто совсем не понимаю запросы целевой аудитории, а ей только это и нужно?

Быстро становится ясно, что светофорные гонки — это не стихия Весты Спорт. Заявленные 9,6 с до сотни не будоражат ум ни на бумаге, ни на дороге. Шустрее, конечно, чем на 122-сильном моторе 1.8, хотя на звание «спорт» не тянет.

Загородная поездка на следующий день повысила курс акций седана в моих глазах. Обгоны? Нет проблем: быстро и безопасно. Двигатель охотно раскручивается на третьей и четвертой передачах до ограничителя оборотов, чего я не наблюдал ни на одной из «гражданских» версий машины. Стоит возникнуть оперативному простору, и начинаешь больше внимания уделять спидометру. Его стрелка норовит уйти к совсем уж запретным показаниям, причем делает это легко и непринужденно.

Иными словами, впечатления от 145-сильного исполнения мотора 1.8 примерно те же, что от его исходного варианта. Он лучше раскрывается на трассе, нежели в городской черте. Если не лениться работать рычагом коробки передач, автомобиль становится по-настоящему шустрым.

С кормы картину дополняет спойлер, разнесенный выхлоп и антенна-плавник.

Рулить разрешается

Но, позвольте, если Лада Веста Спорт не тянет на статус заряженной двигателем, то чем же? Подвеской! Она — фантастическая. Вазовским инженерам удалось вывести точность рулежки на новую высоту, ни капельки не проиграв в энергоемкости. Чувствуется, что Веста Спорт жестче Кроссов, обутых в шины той же размерности 205/50 R17. Вот только не возникает ни капельки желания переносить машину через лежачих полицейских или в благоговейном ужасе тормозить в пол перед неожиданной выбоиной в асфальте.

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Настоящий кайф наступает на узких извилистых шоссе Выборгского района Ленобласти. Веста подзуживает пройти каждый излом дороги или вираж чуть быстрее, чем предыдущий. Крены минимальные, точность следования за поворотом руля для отечественной машины поразительная. Добавляют уверенности и шины. В штатной комплектации спортивную версию обувают в породистые Continental SportContact 5.

Возвращаясь на самой быстрой Весте в аэропорт, поймал себя на мысли: громкость выхлопа уже не замечаю, а скорость стараюсь гасить не нажатием на тормоз, а сбросом передач. Автомобиль заразил меня своим духом и даже, черт возьми, заставил задуматься о покупке.

Стоимость единственной (и очень богатой) комплектации окажется в районе 900 000 рублей. Единственный пакет опций в составе навигации, камеры заднего вида и обогрева ветрового стекла увеличит цену еще тысяч на 30–35. До миллиона рублей машины со столь же «вкусной» управляемостью нет! Плюс щедрый антураж в виде агрессивного обвеса и доработанного салона. Но если вам нужна просто быстрая машина на каждый день, то Лада Веста Спорт, пожалуй, вам не подойдет: научит еще плохому…

Фото: АВТОВАЗ