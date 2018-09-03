Самая крутая Lada Vesta. Почему она будет стоить миллион?

Лада Веста Спорт — давно ожидаемая версия, спортивные модификации до этого имели и Калина, и Гранта. Чем здесь можно привлечь покупателя и почему эта модификация будет стоить очень дорого? Все подробности в нашей фотогалерее.
- Кстати, любителям тюнинга теперь придется дорабатывать именно Весту Спорту. Ведь их любимую Приору уже сняли с производства.
- На другом полюсе — обновленная Лада Гранта. И ее уже можно купить: цены и комплектации объявлены, первые машины у дилеров.
Фото: Георгий Садков, АВТОВАЗ
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