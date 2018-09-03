Самая крутая Lada Vesta. Почему она будет стоить миллион?

На Московском автосалоне АВТОВАЗ показал самую крутую и заряженную Ладу Весту. Рассматриваем ее в деталях.

LADA Vesta
LADA Vesta

LADA > Vesta

Лада Веста Спорт — давно ожидаемая версия, спортивные модификации до этого имели и Калина, и Гранта. Чем здесь можно привлечь покупателя и почему эта модификация будет стоить очень дорого? Все подробности в нашей фотогалерее.

Самая крутая Lada Vesta. Почему она будет стоить миллион?

Фото: Георгий Садков, АВТОВАЗ

Самая крутая Lada Vesta. Почему она будет стоить миллион?
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Отзывы о LADA Vesta (15)

LADA 2010 / срок владения до 6 месяцев

Комментарий:

На фиг она нужна, с такими ценами на бензин, народ будет ждать от Автотаза машин с обьемом 1.2–1.4 литра до 100 л.с., с расходом горючки город 6–8 л, трасса 4,5–5,5л! Эти жрущие по 10–11 литров тачки , это уже прошлое, жалко , что Автотаз это еще не сообразил.

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