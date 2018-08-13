АВТОВАЗ простился с Ладой Приорой. Реакция соцсетей

В середине июля российский завод окончательно прекратил производство седанов Lada Priora. Машину тихо и без лишней помпы проводили на пенсию, а вот соцсети бурно отреагировали на это событие.

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Лада Приора продержалась на конвейере более десяти лет, а если учитывать тот факт, что модель представляет собой рестайлинг «десятки», то общее время «производственной жизни» составляет 22 года.

Завод простился с седаном «по-семейному»: не выпустив ни одного официального сообщения и не комментируя информацию о свертывании производства, которая появилась еще в конце прошлого года.

Впрочем, такая тишина вполне объяснима по реакции соцсетей на новости о снятии машины с производства. Несмотря на то, что «десятка» и, позднее, Приора для многих стала первым (а для кого-то и единственным) автомобилем, саркастических комментариев в ее адрес прозвучало не меньше, чем теплых слов. Мы сохранили «авторский стиль» комментаторов и не стали исправлять их грамматические и стилистические ошибки.

«Да задолбала уже эта десятка с фарами от газели. За что ее так любили? Страшная как моя жизнь, места меньше чем в калине», — пишет andrejmyrashkin в инстаграме priorafamily, где и появилась фотография последней собранной Приоры.

«Какая же это красавица??? просто у кого то полное отсутствие вкуса. Та же модель 12-ка и то по дизайну выигрышнее смотрится. Этого уродца вообще не надо было ставить на конвеер», — пишет там же siblegium.

«Прощай корова, никогда не любил 10 ки и Приоры, и не понимаю за что их любят, давно уже пора», — пишет Максим Кудисов в официальном сообществе «За рулем» в соцсети ВКонтакте.

«Цвет шариков символичный. Коричневый...», — прокомментировала в группе «За рулем» ВКонтакте фото последней машины Елена Мама ева.

«И надо было сразу под пресс, что бы символично было», — прокомментировал эту же новость Arthur Narimanyan в группе «За рулем» в Facebook.

Впрочем, положительно о машине тоже отзывались, и многие с теплотой говорят о Приоре.

«Жаль. Если выбирать между Грантой и Приорой я бы выбрал Приора. И если с седаном еще можно о чем-то поспорить то Приора универсал лучше универсала Калина-Гранта безусловно», — пишет Георгий в комментариях к новости о снятии машины с производства на сайте «За рулем».

«В 2008г в люксовой приоре было светодиодное освещение салона. Для сравнения в том же 2008г. в BMW 5-й(!!!) серии (525, кузов Ешестьдесят) — лампы накаливания», — написал JohnRamboll в комментариях к материалу«10 приколов и особенностей Лады Приоры. Памяти модели посвящается» на сайте «За рулем», вспоминая о новаторских технических решениях на машине.

«Самая четкая машина после BMW. Достойная альтернатива была всякому там праворульному хламу с японских помоек», — отмечает jun_gow в инстаграме priorafamily.

Кстати. Изначально машина должна была получить имя Prioritet — именно его выбрали в агентстве BBDO, которое долгое время занималось рекламой вазовской продукции. Но тогдашний директор по маркетингу завода Александр Бредихин посчитал, что, во-первых, оно получилось слишком длинным, а во-вторых, контрастирует с женским Лада. Ему удалось убедить и рекламщиков, и руководство завода остановиться именно на имени Приора.

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Фото: АВТОВАЗ