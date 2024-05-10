«В следующий раз сделаю сама»: россиянка описала итальянский шашлык

Живущая в Европе россиянка рассказала об особенностях итальянского шашлыка

Шашлык – блюдо, которое по праву считается одним из символов русской кухни. Сочные кусочки мяса, маринованные в специях и обжаренные на открытом огне, манят своим ароматом и вкусом. Но знаете ли вы, что в других странах, например, в Италии, шашлыки готовят совсем по-другому?

Недавно российская тревел-блогерша, живущая в Европе, поделилась в своем блоге «Тут вам не там» на платформе Дзен интересными наблюдениями о том, как итальянцы делают шашлыки.

Первое, что удивило россиянку, это простота подхода к выбору и маринованию мяса. Итальянцы не заморачиваются с долгими маринадами и сложными специями. Как правило, они просто щедро посыпают мясо перцем перед тем, как отправить его на гриль.

Выбор продуктов для шашлыка в Италии тоже отличается от российского. Помимо традиционных ребрышек, свинины, говядины и баранины, итальянцы с удовольствием жарят на гриле сосиски и даже котлеты для гамбургеров.

Еще одна особенность, которая удивила россиянку – это обустройство места для пикника. В Италии шашлыки нельзя жарить где попало. Для этого нужно ехать в специальные зоны, оборудованные мангалами, беседками и столами. За пользование такой инфраструктурой, конечно же, нужно платить.

Отдельного внимания заслуживает история с кетчупом. Россиянка взяла его с собой на пикник, чем немало удивила итальянцев.

«Муж говорил: "Ты одна его есть будешь", – но в итоге попробовали и заценили все его итальянские друзья», – с улыбкой рассказывает автор блога.

Несмотря на различия в подходе к приготовлению шашлыка, в одном русские и итальянцы сходятся – это любовь к вкусному, сытному и душевному застолью в компании друзей и близких.

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Источник: Lenta.ru