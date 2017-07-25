Последняя! АВТОВАЗ прекратил сборку Лады Приоры

В Сети появилась фотография последнего собранного экземпляра Lada Priora. Судьба его неизвестна.

Прекращение производства прошло в «рабочем порядке», правда, последний седан украсили шариками, а на его капоте красуется памятная наклейка. Судя по ней, последний экземпляр Приоры на заводе собрали еще 18 июля этого года, но АВТОВАЗ официально до сих пор не объявил о прекращении производства данной модели, хотя в производственном плане до конца года она уже отсутствует.

О том, что Ладу Приору больше не будут выпускать, в середине июля заявил вице-президент АВТОВАЗа по продажам и маркетингу Ян Птачек. По его словам, седан снимают с производства в связи с появлением новых моделей Lada, таких как Vesta и XRAY, и, соответственно, снижением спроса на старую модель.

Lada Priora можно назвать одним из долгожителей вазовского конвейера. Машину производили более десяти лет. Но с учетом того, что фактически Приора представляет собой рестайлинговый вариант «десятки»,общий срок ее производства увеличивается до 22 лет. АВТОВАЗ несколько раз переносил сроки прекращения производства Приоры из-за того, что спрос на эту модель пусть и невысокий, но все же сохранялся, особенно на Северном Кавказе.

Если поспешить, то можно успеть стать обладателем одной из последних Приор: завод создал небольшой запас автомобилей, да и на официальном сайте она по-прежнему значится среди продаваемых моделей. В базовой версии с 87-сильным мотором Lada Priora стоит 424 тысячи рублей, а в максимальной комплектации Image — 533 400 рублей.

Ранее аналитики назвали регионы, где Lada Priora пользовалась наибольшим спросом.

На некоторых онлайн-площадках на Ладу Приору приходится более 20% всех объявлений о продаже подержанных автомобилей.

Фото: priorafamily / instagram