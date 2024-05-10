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Система автоматического торможения в автомобилях станет обязательной

В США сделают обязательной систему автоматического торможения в автомобилях

Национальная администрация безопасности дорожного движения США (NHTSA) планирует сделать обязательной установку на машины системы автоматического торможения к 2029 году.

Этой системой в обязательном порядке запланировано оснащать легковые машины и легкие грузовики. Эта мера позволит уменьшить количество наездов на пешеходов и аварий, в которых авто сталкивается с другим сзади.

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По обновленным стандартам, автомобилям придется останавливаться и избегать контакта с идущим впереди транспортным средством на скорости до 62 миль в час (100 км/ч). Система также должна уметь обнаруживать пешехода днем ​​и в темное время суток. Специалисты NHTSA подсчитали, что обязательное внедрение автоторможения позволит избежать гибели 360 человек и предотвратить травмирование 24 тыс. человек ежегодно.

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Источник: Carbuzz

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Ирина Дмитриева/ТАСС
Количество просмотров 1
10.05.2024
Фото:Ирина Дмитриева/ТАСС
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