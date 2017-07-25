Выехал на трамвайные пути: что мне за это будет? Многие водители убеждены, что трамвайные рельсы относятся к проезжей части, а то и вовсе являются «дополнительной полосой» для движения автомобилей — на тот случай, если другие полосы уже заняты. Однако это не так: трамвайные пути — это совершенно отдельный элемент дороги, и заступать на него колесами не всегда дозволено. Берегись велосипедиста! — школа опытных водителей В такой дорожной ситуации может оказаться каждый. Как вы поступите, опираясь на свой водительский опыт, и как следует поступить, чтобы не навредить ни себе, ни другим, — вот вопрос! 10 забавных технических решений на Ладе Приоре. Памяти модели посвящается Приору снимают с производства — автомобиль навсегда уезжает в историю. Самое время вспомнить все его особенности, благодаря которым он обрел популярность и запомнится почитателям.