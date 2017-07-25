10 забавных технических решений на Ладе Приоре. Памяти модели посвящается

Приору снимают с производства — автомобиль навсегда уезжает в историю. Самое время вспомнить все его особенности, благодаря которым он обрел популярность и запомнится почитателям.

Lada Priora
Lada Priora

LADA > Priora

Уникальные элементы, мировые рекорды... Чем еще прославилась в веках Lada Priora, смотрите в галерее «За рулем».

10 забавных технических решений на Ладе Приоре. Памяти модели посвящается

  • Фотогалерею, в которой представлены все универсалы АВТОВАЗа, вы найдете по ссылке.
  • Полюбоваться на редкие Лады можно здесь.

Фото: Yonhap News и «За рулем»

10 забавных технических решений на Ладе Приоре. Памяти модели посвящается
Фото: Онлайн-редакция
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Отзывы о LADA Priora (1)

LADA 2012 / срок владения 3 — 5 лет

Достоинства:

Надежная, экономичная, недорогая в содержании

Недостатки:

Тесный салон и неудобные передние сиденья

Комментарий:

Ремень 6РК-1115, даже новый, слабо натягивался штатным натяжным роликом и при большой нагрузке на генератор все равно проскальзывал. Лучше подойдет ремень 6РК-1113. Заказал на exist.ru поставил по схожей методике, отъездил уже 2 года, без проблем.

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