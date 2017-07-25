Американские подростки, у которых слишком много карманных денег и свободного времени, провели садистский эксперимент над двигателем старенького купе Ford Probe. Они заменили в нем моторное масло на популярную смазку WD-40 и поехали кататься.
Турист из Британии арендовал в Дубае спорткар Lamborghini Huracan и получил за четыре часа вождения автомобиля 175 000 дирхамов штрафов. Для справки, на российские рубли это составило бы около 3 миллионов.
Многие водители убеждены, что трамвайные рельсы относятся к проезжей части, а то и вовсе являются «дополнительной полосой» для движения автомобилей — на тот случай, если другие полосы уже заняты. Однако это не так: трамвайные пути — это совершенно отдельный элемент дороги, и заступать на него колесами не всегда дозволено.
Трэкол-39294 не только прет, как танк, по бездорожью, но и способен преодолевать водные преграды — даже не имея водометного движителя, который ставят за доплату. А можно просто поставить транец и вешать обычный лодочный мотор. Уникальная машина!
В мире не так много машин, которые с минимальными изменениями выпускаются с середины прошлого века. Одна из них — ульяновская «буханка», которой в этом году стукнуло 60 лет. В честь знаменательной даты выпущена эксклюзивная юбилейная версия. Авторы «За рулем» стали первыми, кто ее протестировал.
10 забавных технических решений на Ладе Приоре. Памяти модели посвящается
Приору снимают с производства — автомобиль навсегда уезжает в историю. Самое время вспомнить все его особенности, благодаря которым он обрел популярность и запомнится почитателям.
Ремень 6РК-1115, даже новый, слабо натягивался штатным натяжным роликом и при большой нагрузке на генератор все равно проскальзывал. Лучше подойдет ремень 6РК-1113. Заказал на exist.ru поставил по схожей методике, отъездил уже 2 года, без проблем.
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