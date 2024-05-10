Медвежья группировка ночью атаковала джип и пикап

Голодные мишки без труда открывают двери припаркованных машин

Всегда важно запирать двери автомобиля, особенно когда вы находитесь на озере Тахо в Калифорнии. На недавнем видео медведи практически без усилий открывают двери автомобилей.

Причем это целая «медвежья ОПГ»: камера засняла не одного, а двух медведей, обнюхивающих пикап Ram 1500 и внедорожник Jeep Grand Cherokee, припаркованные на подъездной дорожке к озеру Тахо в ночь на 13 апреля.

Мы не знаем, что находится в грузовом отсеке пикапа, однако второй медведь проявляет интерес к пакету после того, как до этого обшарил салон машины. Но после краткой потасовки отступает.

Один медведь уходит, а второй продолжает рыться в пластиковом пакете и в конце концов выпрыгивает через несколько минут. Но на этом история не заканчивается. Он с легкостью открывает дверь Джипа и пытается найти что-то съедобно и там.

Это не первый случай, когда медведи открывают двери автомобилей. Если люди продолжат оставлять машины незапертыми, да еще и с продуктами внутри, он, вероятно, будет не последним. Если повезет, единственными последствиями такого разгильдяйства окажутся потертости и царапины. Незадачливые владельцы автомобилей рискуют выйти на следующее утро, и увидеть довольного медведя, который спит внутри салона.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Видео: YouTube