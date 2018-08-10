«Просторная и хорошо пахнет»: немцы протестировали Ладу Весту SW

Журнал Auto Bild взял на тест новинку германского рынка — универсал Lada Vesta SW. Такой тип кузова в Европе очень востребован, и Веста приятно удивила наших немецких коллег.

Экспертам журнала Auto Bild досталась Vesta SW в комплектации Standard за 14 990 евро, то есть 1,15 млн рублей в переводе по текущему курсу (у нас, к слову, самая дорогая Vesta SW в комплектации Prestige стоит всего 838 900 рублей). В российской новинке журналистов, прежде всего, порадовали приятный дизайн, просторный салон и открывающиеся на большие углы двери. Вспоминая о прошлых моделях Lada, наши немецкие коллеги отметили, что пластик в салоне Весты приличного качества, без неприятного запаха. К эргономике существенных претензий нет, но приборы и элементы управления (особенно аудиосистема) выглядят старомодно, словно из прошлого века.

Техническую начинку Весты немцы также признали устаревшей, но отнюдь не плохой. 1,6-литровый двигатель мощностью 106 л.с. вполне сносно тянет на автобанных скоростях, да и расход топлива умеренный — всего 7,9 л/100 км по результатам замеров. Рулевое управление экспертам показалось недостаточно чувствительным, а подвеска жестковатой, но они отметили, что Веста и не стремится быть чемпионом во всех дисциплинах, а для своего класса шасси вполне приличное.

Разумеется, не обошлось без заочного сравнения с универсалом Dacia Logan MCV, который гораздо доступнее (минимальная цена 7990 евро против 12 990 евро у Весты SW), но при этом технически сложнее — использует бензиновые даунсайзинговые двигатели, которые даже в Германии с ее чистым топливом и идеальными условиями эксплуатации считаются не вполне надежными. Технический консерватизм Лады на фоне румынского конкурента может стать преимуществом — мол, отличный выбор на каждый день, катайся и не знай проблем, вот только немного странно, что устаревшая техника дороже современной.

По итогам первого полугодия 2018-го продажи Лады Весты в Европе выросли почти на 50%.

В июле АВТОВАЗ рассекретил заряженную Ладу Весту Sport.

Фото: Auto Bild