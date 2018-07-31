Lada Vesta взлетела в рейтинге популярных автомобилей европейского авторынка

В списке самых продаваемых моделей первого полугодия 2018 г. оказались две отечественные — Lada Vesta и Granta. Но если первая улучшила свое положение, то вторая, напротив, скатилась вниз, сообщает focus2move.

Lada Vesta в первом полугодии 2018 г. заняла 56-е место с показателем 52 176 шт., поднявшись на 16 строчек рейтинга самых продаваемых автомобилей Европы по сравнению с тем же периодом прошлого года. Другая модель АВТОВАЗа — Lada Granta — ухудшила свою позицию, оказавшись на 65-м месте (46 607 шт.), а в первом полугодии 2017-го она располагалась на 57-м месте.

В топ-5 списка вошли Volkswagen Golf (291 520 шт.), Renault Clio (207 114 шт.), Volkswagen Polo (203 247), Ford Fiesta (162 180) и Volkswagen Tiguan (159 529).

В конце рейтинга 100 самых популярных моделей Европы расположились Ford Mondeo (32 320 шт.; последнее место), Audi A5 (32 486 шт.; 99-е место), Hyundai Solaris (33 910 шт.; 98-е), Hyundai Creta (33 977 шт.; 97-е) и Peugeot 108 (34 189 шт.; 96-е место).

Для сравнения, в России покупательский интерес распределяется совсем иначе, что, впрочем, объясняется локальными продажами моделей. Европейские аутсайдеры у нас, напротив, очень популярны. Так, полугодовой рейтинг продаж, согласно АЕБ, у нас возглавила Kia Rio (51 558 шт.), разместившаяся в общеевропейском списке лишь на 31-м месте (80 461 автомобиль), на втором — Lada Vesta (49 635 шт.), на третьем — Lada Granta (45 672 шт.). Далее по списку идут Hyundai Solaris (33 857 шт.) и Hyundai Creta (33 224 шт.).

Самые популярные модели на европейском рынке за 6 месяцев 2018 г.

Место Модель Продажи, шт. К 1-му полугодию 2017 года, % 1 Volkswagen Golf 291 520 +6,4 2 Renault Clio 207 114 +2,6 3 Volkswagen Polo 203 247 —1,4 4 Ford Fiesta 162 180 —1,4 5 Volkswagen Tiguan 159 529 8,9 … 56 Lada Vesta 52 176 +47,7 65 Lada Granta 46 607 +9,1

Недавно аналитики выяснили, какие автомобили предпочитают молодые и пожилые водители. Оказалось, что связь возраста с маркой автомобиля существует.

Что касается мужских машин, то россияне предпочитают марку Субару, российский УАЗ оказался лишь на шестом месте этого рейтинга.



Фото: АВТОВАЗ