Lada Vesta взлетела в рейтинге популярных автомобилей европейского авторынка

Lada Vesta в первом полугодии 2018 г. заняла 56-е место с показателем 52 176 шт., поднявшись на 16 строчек рейтинга самых продаваемых автомобилей Европы по сравнению с тем же периодом прошлого года. Другая модель АВТОВАЗа — Lada Granta — ухудшила свою позицию, оказавшись на 65-м месте (46 607 шт.), а в первом полугодии 2017-го она располагалась на 57-м месте.
В топ-5 списка вошли Volkswagen Golf (291 520 шт.), Renault Clio (207 114 шт.), Volkswagen Polo (203 247), Ford Fiesta (162 180) и Volkswagen Tiguan (159 529).
В конце рейтинга 100 самых популярных моделей Европы расположились Ford Mondeo (32 320 шт.; последнее место), Audi A5 (32 486 шт.; 99-е место), Hyundai Solaris (33 910 шт.; 98-е), Hyundai Creta (33 977 шт.; 97-е) и Peugeot 108 (34 189 шт.; 96-е место).
Для сравнения, в России покупательский интерес распределяется совсем иначе, что, впрочем, объясняется локальными продажами моделей. Европейские аутсайдеры у нас, напротив, очень популярны. Так, полугодовой рейтинг продаж, согласно АЕБ, у нас возглавила Kia Rio (51 558 шт.), разместившаяся в общеевропейском списке лишь на 31-м месте (80 461 автомобиль), на втором — Lada Vesta (49 635 шт.), на третьем — Lada Granta (45 672 шт.). Далее по списку идут Hyundai Solaris (33 857 шт.) и Hyundai Creta (33 224 шт.).
Самые популярные модели на европейском рынке за 6 месяцев 2018 г.
|
Место
|
Модель
|
Продажи, шт.
|
К 1-му полугодию 2017 года, %
|
1
|
Volkswagen Golf
|
291 520
|
+6,4
|
2
|
Renault Clio
|
207 114
|
+2,6
|
3
|
Volkswagen Polo
|
203 247
|
—1,4
|
4
|
Ford Fiesta
|
162 180
|
—1,4
|
5
|
Volkswagen Tiguan
|
159 529
|
8,9
|
…
|
|
|
|
56
|
Lada Vesta
|
52 176
|
+47,7
|
65
|
Lada Granta
|
46 607
|
+9,1
- Недавно аналитики выяснили, какие автомобили предпочитают молодые и пожилые водители. Оказалось, что связь возраста с маркой автомобиля существует.
- Что касается мужских машин, то россияне предпочитают марку Субару, российский УАЗ оказался лишь на шестом месте этого рейтинга.
Фото: АВТОВАЗ
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