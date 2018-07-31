Какие автомобили выбирают молодые и пожилые водители? Исследование

Такая зависимость существует, выяснили аналитики. А еще оказалось, что средний возраст автовладельцев в России составляет 36 лет.

Для того чтобы ответить на вопрос, зависит ли возраст автовладельца от марки автомобиля, на котором он ездит, аналитики «Автостата» обработали свыше 163 тыс. анкет россиян в возрасте от 18 до 65 лет. Выяснилось, что такая зависимость существует, при этом самыми молодыми оказались водители BMW и Infiniti: средний возраст владельцев автомобилей этих марок составил 33 года.

Самыми «пожилыми» стали владельцы автомобилей марок SsangYong и Great Wall, их средний возраст — 41 год. Также оказалось, что средний возраст российских автовладельцев — 36 лет, а располагают они чаще всего автомобилями Kia, Ford и Mercedes-Benz. Ближе всего к общероссийскому показателю по усредненному возрасту автовладельцев оказались марки Toyota, Lada, Audi (35 лет), а также Nissan, Hyundai и Volkswagen (37 лет).

Самую большую долю среди опрошенных (44%) составили водители в возрасте от 25 до 34 лет, на втором месте по численности водители от 35 до 44 лет — 26%, далее от 45–54 лет —13%. Доля тех, кто моложе 24 лет, — 10%, а тех, кто старше 55 лет, — всего 7%, что в целом отражает ситуацию по стране.

Самой аккуратной женщиной-водителем России стала жительница Башкирии Ракия Сабирзяновна, чей безаварийный стаж составил 45 лет, а за руль она впервые села в 39 лет.

85-летняя француженка, несмотря на преклонный возраст, оказалась еще и лихачкой — она гоняла по сельской дороге со скоростью 160 км/ч. Когда ее остановили полицейские, она призналась, что никуда особо не спешила, а превышение скорости объяснила «особым стилем вождения».

А вот другая 85-летняя бабушка, жительница Польши, внезапно так растерялась на дороге, пропустив нужный поворот, что поехала по скоростному шоссе против движения.



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