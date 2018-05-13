85-летняя старушка гоняла по деревне на Рено со скоростью 160 км/ч

Инцидент произошел на юго-западе Франции. Великовозрастную гонщицу ждет суд.

«А это случайно была не Мишель Мутон?» — может спросить искушенный в автоспорте читатель. Нет, легендарная раллийная гонщица 1951 года рождения гораздо моложе пойманной жандармами нарушительницы. Лихую бабушку остановили на сельской дороге у границы департаментов Ло и Гаронна и Дордонь. Радар зафиксировал, что женщина на своей малолитражке Renault разогналась до 160 км/ч! На вопрос, куда она так спешила, мадам ответила, что никуда особо не спешила, а просто ехала домой в город Эйме. Высокую скорость она объяснила «особым стилем вождения», сообщает со ссылкой на местную полицию французская газета La Depeche du Midi.

Жандармы изъяли у нарушительницы водительское удостоверение и выписали штраф за превышение скорости. На какой срок ее лишат прав, решит суд. С учетом того, что ранее женщина уже не раз привлекалась к административной ответственности за нарушения ПДД, отстранить от руля ее могут надолго.

Летом прошлого года похожий случай произошел в Бельгии: 79-летняя жительница Намюра никак не могла уснуть и решила поехать развеяться на своем Porsche Boxster GTS. Полицейский радар зафиксировал, что женщина разогналась до 238 км/ч. Ей выписали крупный штраф и на три месяца лишили водительских прав.

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