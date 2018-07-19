Названы самые «мужские» марки автомобилей в России (и это не сексизм)

Аналитики провели исследование, в ходе которого выяснили, автомобили каких марок предпочитает сильный пол в России.

Выяснилось, что на рынке есть марки, подавляющее большинство автомобилей которых принадлежит мужчинам. В безусловных лидерах по этому показателю оказалась японская Subaru — 95,1% владельцев ее моделей мужчины и лишь 4,9% — женщины. Немного проигрывает лидеру Jeep, у которого 94,6% владельцев-мужчин. Тройку замыкает Toyota с показателем 94,2%. В пятерку вошли Infiniti (93,4%) и Honda (92,9%)

Удивительно, но российский УАЗ оказался лишь на шестом месте: 92,4% владельцев российских внедорожников — мужчины. Следом идут Lexus (92,2%), Mitsubishi (92%), Mercedes-Benz (91,4%) и Volvo (91,3%).

В ходе исследования было обработано более 180 тысяч анкет автовладельцев в возрасте от 18 до 65 лет. Исследование проводило агентство «Автостат». В нем учитывались марки, количество анкет по которым составило не менее 300 штук.

Фото: Depositphotos.com

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