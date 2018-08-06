Самые популярные модели июля: Lada Vesta уходит в отрыв

Российский рынок новых легковых и легких коммерческих автомобилей растет 15-й месяц подряд, но в десятке лидирующих моделей разнонаправленные тенденции: если Lada Vesta показала в июле внушительный рост, то спрос на ее главного соперника — Kia Rio — упал.

В июле этого года, по данным Ассоциации европейского бизнеса, в России продано 143 452 автомобиля, что на 10,6% больше, чем в июле 2017-го.

Самой популярной моделью стала отечественная Lada Vesta: дилеры реализовали 8991 экземпляр (+38,5% по сравнению с результатами продаж июля прошлого года). Kia Rio занимает вторую строчку рейтинга бестселлеров, но спрос упал: продан 7801 автомобиль (-7,7%). Немного сдала и Lada Granta, замыкающая первую тройку — продано 7599 шт. (-6,6%).

На четвертую строчку с результатом 5618 проданных экземпляров (+40%) поднялся Volkswagen Polo и опередил Hyundai Solaris, спрос на который продолжает падать: пятое место — продано 5351 шт. (-23%). Очевидно, что значительную часть покупателей у Соляриса отнимает Hyundai Creta: в июле продажи кроссовера выросли аж на 65,8% и составили 5309 единиц — шестое место в списке бестселлеров.

Похожая ситуация наблюдается у марки Skoda: в июле спрос на Октавию упал на 6,5%, до 1832 штук (23-е место рейтинга), зато в топ-25 популярных моделей ворвался кроссовер Kodiaq: продано 1765 штук (24-е место). Не исключено, что скоро Kodiaq и вовсе станет самой продаваемой в России моделью чешской фирмы.

В рейтинге марок за июль никаких радикальных подвижек не произошло: лидирует Lada (продано 29 389 машин, +11%), за ней следуют Kia (18 508 шт., +14%) и Hyundai (14 364 шт., +20%).

Отрицательную динамику продаж в середине лета из относительно крупных игроков показали Renault (10 518 шт., —4%), Ford (3868 шт., —6%), УАЗ (2726 шт., —3%), Chevrolet (2004 шт., —19%) и Datsun (1427 шт., —27%). На этом фоне совершенно невероятный темп роста продолжает демонстрировать марка Mitsubishi (3539 шт., +132%).

25 САМЫХ ПРОДАВАЕМЫХ НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ И ЛЕГКИХ КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ В РФ ПО МОДЕЛЯМ ЗА ПЕРИОДЫ ИЮЛЬ 2018/2017 гг. И ЯНВАРЬ — ИЮЛЬ 2018/2017 гг.

ПРОДАЖИ НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ И ЛЕГКИХ КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИИ ПО МАРКАМ ЗА ПЕРИОДЫ ИЮЛЬ 2018/2017 гг. И ЯНВАРЬ — ИЮЛЬ 2018/2017 гг.

Статистику АЕБ по российскому авторынку за прошлые месяцы можно посмотреть здесь.

С прочими статистическими материалами можно ознакомиться здесь.

Фото: АВТОВАЗ