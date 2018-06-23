Модное течение — подражать вседорожникам подхватили Vesta SW Cross и Rio X-Line, раскрасив себя крестами. Кореец в названии, наш — по кругу. Я заинтересовался, какой из них все-таки лучше в этом соревновании.
Это был тот еще квест, ведь для близкого знакомства с новичком в модельной гамме Chevrolet (а мы же помним, да, что новинок в РФ у американцев давненько не случалось?) — кроссовером Traverse, мы отправились в окрестности Санкт-Петербурга. Теперь я все знаю не только про Кронштадт, но и про вместительность 5,2-метрового полноприводного исполина.
11 мелочей, которыми можно улучшить Весту
Лада Веста — не идеальный автомобиль. Мы определили ряд возможных мер, которые могли бы сильно повысить привлекательность машины.
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