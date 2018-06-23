11 мелочей, которыми можно улучшить Весту

Лада Веста — не идеальный автомобиль. Мы определили ряд возможных мер, которые могли бы сильно повысить привлекательность машины.

LADA Vesta SW
LADA Vesta SW

LADA > Vesta SW

LADA Vesta
LADA Vesta

LADA > Vesta

Все подробности — в нашей фотоподборке...

11 мелочей, которыми можно улучшить Весту
Вы можете задать вопрос по эксплуатации любого редакционного автомобиля в нашем разделе Парк ЗР.
11 мелочей, которыми можно улучшить Весту
Фото: «За рулем»,
Автоновости на нашем канале в Яндекс.Дзен

Автоновости на нашем канале в  Яндекс Дзен

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Читать комментарии (27)

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые