Lada Vesta Cross седан — новые подробности

Вчера мы опубликовали первое видео с презентации серийной Весты Кросс в исполнении седан. И вы засыпали нас вопросами. Кирилл Милешкин изучил машину еще лучше, проехав на ней больше тысячи километров от Сочи до Волгограда, и постарался рассказать подробно обо всем, что вас интересует.

Lada Vesta
Lada Vesta

LADA > Vesta

Начну я с похвалы АВТОВАЗу. Не за машину, а за скромность при ее продвижении. Знаем мы марки, которые собственные заслуги по придумыванию нового уникального подкласса превозносят так, что они затмевают сам автомобиль. Тольяттинцы же лишь упомянули оригинальность Весты Cross в пресс-релизе, не фокусируя внимание потребителей на этом факте.

А ведь имели полное право! Серийных кросс-седанов автомобильный мир видел, мягко говоря, мало. Думаю, не все вспомнят даже единственного современного представителя — Volvo S60 Cross Country. Но с мотором в 245 л.с. и ценой под 2,5 млн рублей он Ладе не конкурент. К тому же «шестидесятка» переживает смену генерации, и далеко не факт, что шведы решат оставить эту версию. Посему Веста Cross — уникум без всяких скидок и оговорок.

Lada Vesta Cross стоит от 763 900 до 859 900 рублей. Это на 53–63 тысячи дороже аналогично оснащенного простого седана, но на 32 тысячи дешевле универсала SW Cross. Продажи стартуют в июне.
Lada Vesta Cross стоит от 763 900 до 859 900 рублей. Это на 53–63 тысячи дороже аналогично оснащенного простого седана, но на 32 тысячи дешевле универсала SW Cross. Продажи стартуют в июне.

Проблему тусклой подсветки дисплея на комбинации приборов вазовцы пока не решили. А вот датчик внешней температуры перенесли. Теперь в пробках на жаре цифры на экране не устремляются к экваториальным значениям. Редакционная Веста при тех же обстоятельствах показывала бы все 50 градусов.
Проблему тусклой подсветки дисплея на комбинации приборов вазовцы пока не решили. А вот датчик внешней температуры перенесли. Теперь в пробках на жаре цифры на экране не устремляются к экваториальным значениям. Редакционная Веста при тех же обстоятельствах показывала бы все 50 градусов.

Декор под черный лак — штука маркая. Но на Весте зона вокруг тачскрина его предусмотрительно лишена. В результате панель меньше пачкается.
Декор под черный лак — штука маркая. Но на Весте зона вокруг тачскрина его предусмотрительно лишена. В результате панель меньше пачкается.

После поездки к Крымскому мосту я хвалил климат-контроль Весты. Однако в жару его автоматический режим оказался не слишком эффективен. При +30 на улице мы с коллегой предпочли увеличить скорость вентилятора вручную, иначе в салоне становилось жарко.
После поездки к Крымскому мосту я хвалил климат-контроль Весты. Однако в жару его автоматический режим оказался не слишком эффективен. При +30 на улице мы с коллегой предпочли увеличить скорость вентилятора вручную, иначе в салоне становилось жарко.

Выданный АВТОВАЗу «плюсик» за скромность тут же отбираю за… нескромность. Было в первой встрече с машиной разочарование, которое — держу пари — сделает этот материал неинтересным для немалого числа читателей. Завод так распиарил робот версии 2.0 с уменьшенным временем смены передач и «ползущим режимом», что на тест я ехал больше в надежде на встречу с ним, нежели с Вестой Cross. Но в тестовом караване оказались только машины с мотором 1.8 и механической коробкой. Причем автомобили с модернизированной трансмиссией уже есть в продаже. Так почему бы не похвалиться проделанной работой? Тем более что прежний робот не ругал только ленивый (и я, отъездивший с ним уже 60 000 км, в их числе). Хуже отзывы уж точно не станут!

Теперь у седана Лада Веста есть целых шесть вариантов отделки салона! С темно-серыми или коричневыми акцентами — для обычных комплектаций, со светло-серыми (на фото) или оранжевыми — для Кросса, черная или бежевая экокожа с алькантарой — для исполнения Exclusive.
Теперь у седана Лада Веста есть целых шесть вариантов отделки салона! С темно-серыми или коричневыми акцентами — для обычных комплектаций, со светло-серыми (на фото) или оранжевыми — для Кросса, черная или бежевая экокожа с алькантарой — для исполнения Exclusive.

За подлокотник так и просится лючок для длинномеров. Увы! Его нет ни у одной Весты.
За подлокотник так и просится лючок для длинномеров. Увы! Его нет ни у одной Весты.

Сосредоточу свое внимание на моторе. Двигатель 1.8 на прошлогоднем тесте Весты SW и SW Cross в Сочи явно не ехал на свои 122 «лошади» и местами страдал провалами тяги. В Тольятти поколдовали с прошивкой, и результаты стали лучше. Его уже хвалил мой коллега Саша Виноградов, имел возможность познакомиться с ним и я. Но то были машины с разными пробегами, то есть в разной степени «раскатившиеся». А на одометре седана Lada Vesta Cross те же 600 км, что были у универсала на тесте в сентябре прошлого года. Итогом заочного сравнения двух прошивок стала однозначная победа нынешнего варианта. Вот теперь я в заявленную мощность верю. Впрочем, моей прежней рекомендации этот факт не отменяет: в городе хватит и 1,6-литрового двигателя отдачей 106 л.с.

Багажник самый заурядный. На фоне того, что вазовцы сделали на Весте SW, седан выглядит бледно.
Багажник самый заурядный. На фоне того, что вазовцы сделали на Весте SW, седан выглядит бледно.

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В остальном от Cross-седана наивно было ждать каких-либо новых впечатлений. Кузов знаком по одной машине, ходовая часть — по другой, а теперь их просто объединили. Новинка вобрала в себя все повадки и особенности, знакомые нам по вышедшим ранее версиям Весты. Задним пассажирам сидится вольготнее в «сарае»: у него чуть выше потолок. Но и седан тесным не назову. Достаточно сесть нормально, расслабившись, а не «проглотив жердь», и проблема исчезает. Благо запас по коленям позволяет чуть съехать вперед. Уровень шума в седане и универсале я бы назвал одинаковым. По крайней мере, никаких резонирующих шумов от дополнительного объема в пятидверке я не услышал. Посему здесь у двух типов кузова паритет.

Те 25 мм, на которые Cross выше стандартной машины, чувствуются не только при преодолении препятствий. Каждый раз, садясь за руль «внедорожной» версии, я пытался опустить сиденье ниже, хотя оно и так стояло на минимальном уровне. Иными словами, разницу в положении относительно своего редакционного седана я реально ощущал с водительского места.

Передний бампер, равно как и все остальные элементы обвеса, у Весты Cross и Весты SW Cross взаимозаменяемы.
Передний бампер, равно как и все остальные элементы обвеса, у Весты Cross и Весты SW Cross взаимозаменяемы.

Недавно седану добавили кнопку открывания багажника на саму створку. Правильное решение: на редакционной машине мне его иногда недостает.
Недавно седану добавили кнопку открывания багажника на саму створку. Правильное решение: на редакционной машине мне его иногда недостает.

Днище Весты Cross плоское — то, что надо для вылазок за пределы асфальта.
Днище Весты Cross плоское — то, что надо для вылазок за пределы асфальта.

Колеса и обвес не просто похожи на те, что стоят на пятидверке SW Cross — они абсолютно такие же. Теперь понимаете, почему вазовцы придумали приподнятый седан? Для его запуска в серию уже были готовы все компоненты. Вложений минимум, а еще одна модификация в качестве конкурентного преимущества не помешает. Да и владельцам меньше хлопот в дальнейшем с поиском поврежденных в ДТП деталей.

Под днищем Весты Cross те же 203 мм, что и у одноименной «эсвэшки». Съезжать с асфальта с таким клиренсом можно без опаски. Подвеска всеядна и переваривает любые ухабы. И даже 17-дюймовые колеса не делают машину жесткой.
Под днищем Весты Cross те же 203 мм, что и у одноименной «эсвэшки». Съезжать с асфальта с таким клиренсом можно без опаски. Подвеска всеядна и переваривает любые ухабы. И даже 17-дюймовые колеса не делают машину жесткой.

Терпеть не могу панибратство южных гаишников, с первой же фразы переходящих на «ты» и расспросы о машине. Но восторженный окрик одного из них коллеге: «Саша, ты посмотри: на Ладе теперь есть задние дисковые тормоза!» — не мог не вызвать у меня улыбку.
Терпеть не могу панибратство южных гаишников, с первой же фразы переходящих на «ты» и расспросы о машине. Но восторженный окрик одного из них коллеге: «Саша, ты посмотри: на Ладе теперь есть задние дисковые тормоза!» — не мог не вызвать у меня улыбку.

Плюсов и минусов Лады Веста Cross у меня набралось по два. В актив запишу более привлекательную цену, нежели у «внедорожного» универсала (седан доступнее на 32 тысячи рублей), и оригинальность. Внимание в потоке машина привлекает. У знакомых с Вестой автомобилистов возникает определенный разрыв шаблона. Они начинают разглядывать автомобиль, пытаясь понять, что «не так» с примелькавшимся седаном.

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Однако, на мой взгляд, новинка сильно проигрывает исполнению SW Cross в практичности и красоте. Пятидверка смотрится динамичнее и более гармонично. А уж ее багажный отсек достоин самых лестных слов. У седана же он самый обычный: ни ниш, ни двойного дна, ни хотя бы одной крепежной сетки в комплектации. Так что, решай я вопрос выбора машины для себя любимого, однозначно не пожалел бы дополнительных тысяч на универсал SW Cross.

И все же я уверен, что и Lada Vesta Cross своего клиента найдет. Хотя бы за счет того, что только она объединяет две большие любви россиян в одной машине — седан и кроссовер. А уж доплата проблемой не станет. Как показывает пример пятидверок, SW Cross продается лучше простого «сарая», хотя стоит при одинаковом оснащении на 53–63 тысячи рублей больше.

Lada Vesta Cross 1.8 МТ

Длина / ширина / высота / база 4424 / 1785 / 1526 / 2635
Объем багажника (VDA) 480 л
Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1774 см³; 90 кВт / 122 л.с. при 5900 об/мин; 170 Н•м при 3700 об/мин
Время разгона 0–100 км/ч 10,5 с
Максимальная скорость 180 км/ч
Топливо / запас топлива АИ-92 / 55 л
Расход топлива: смешанный цикл 7,7 л / 100 км
Трансмиссия передний привод; М5

Lada Vesta Cross седан — новые подробности
Lada Vesta Cross седан — новые подробности
Фото: «За рулем»
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Отзывы о LADA Vesta (14)

LADA 2017 / срок владения 6 месяцев — 1 год

Достоинства:

Веста 1,6, механика, пробег 19 000 км. Харизматичный, яркий для своего класса дизайн. Отличная, "проглатывающая" ухабы подвеска, объемный салон, неплохая управляемость.

Недостатки:

Пока не было

Комментарий:

Хороший семейный автомобиль, оптимален для трасс.

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