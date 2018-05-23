Вчера мы опубликовали первое видео с презентации серийной Весты Кросс в исполнении седан. И вы засыпали нас вопросами. Кирилл Милешкин изучил машину еще лучше, проехав на ней больше тысячи километров от Сочи до Волгограда, и постарался рассказать подробно обо всем, что вас интересует.

Начну я с похвалы АВТОВАЗу. Не за машину, а за скромность при ее продвижении. Знаем мы марки, которые собственные заслуги по придумыванию нового уникального подкласса превозносят так, что они затмевают сам автомобиль. Тольяттинцы же лишь упомянули оригинальность Весты Cross в пресс-релизе, не фокусируя внимание потребителей на этом факте.

А ведь имели полное право! Серийных кросс-седанов автомобильный мир видел, мягко говоря, мало. Думаю, не все вспомнят даже единственного современного представителя — Volvo S60 Cross Country. Но с мотором в 245 л.с. и ценой под 2,5 млн рублей он Ладе не конкурент. К тому же «шестидесятка» переживает смену генерации, и далеко не факт, что шведы решат оставить эту версию. Посему Веста Cross — уникум без всяких скидок и оговорок.

Lada Vesta Cross стоит от 763 900 до 859 900 рублей. Это на 53–63 тысячи дороже аналогично оснащенного простого седана, но на 32 тысячи дешевле универсала SW Cross. Продажи стартуют в июне.

Проблему тусклой подсветки дисплея на комбинации приборов вазовцы пока не решили. А вот датчик внешней температуры перенесли. Теперь в пробках на жаре цифры на экране не устремляются к экваториальным значениям. Редакционная Веста при тех же обстоятельствах показывала бы все 50 градусов.

Декор под черный лак — штука маркая. Но на Весте зона вокруг тачскрина его предусмотрительно лишена. В результате панель меньше пачкается.

После поездки к Крымскому мосту я хвалил климат-контроль Весты. Однако в жару его автоматический режим оказался не слишком эффективен. При +30 на улице мы с коллегой предпочли увеличить скорость вентилятора вручную, иначе в салоне становилось жарко.



Выданный АВТОВАЗу «плюсик» за скромность тут же отбираю за… нескромность. Было в первой встрече с машиной разочарование, которое — держу пари — сделает этот материал неинтересным для немалого числа читателей. Завод так распиарил робот версии 2.0 с уменьшенным временем смены передач и «ползущим режимом», что на тест я ехал больше в надежде на встречу с ним, нежели с Вестой Cross. Но в тестовом караване оказались только машины с мотором 1.8 и механической коробкой. Причем автомобили с модернизированной трансмиссией уже есть в продаже. Так почему бы не похвалиться проделанной работой? Тем более что прежний робот не ругал только ленивый (и я, отъездивший с ним уже 60 000 км, в их числе). Хуже отзывы уж точно не станут!

Теперь у седана Лада Веста есть целых шесть вариантов отделки салона! С темно-серыми или коричневыми акцентами — для обычных комплектаций, со светло-серыми (на фото) или оранжевыми — для Кросса, черная или бежевая экокожа с алькантарой — для исполнения Exclusive.

За подлокотник так и просится лючок для длинномеров. Увы! Его нет ни у одной Весты.



Сосредоточу свое внимание на моторе. Двигатель 1.8 на прошлогоднем тесте Весты SW и SW Cross в Сочи явно не ехал на свои 122 «лошади» и местами страдал провалами тяги. В Тольятти поколдовали с прошивкой, и результаты стали лучше. Его уже хвалил мой коллега Саша Виноградов, имел возможность познакомиться с ним и я. Но то были машины с разными пробегами, то есть в разной степени «раскатившиеся». А на одометре седана Lada Vesta Cross те же 600 км, что были у универсала на тесте в сентябре прошлого года. Итогом заочного сравнения двух прошивок стала однозначная победа нынешнего варианта. Вот теперь я в заявленную мощность верю. Впрочем, моей прежней рекомендации этот факт не отменяет: в городе хватит и 1,6-литрового двигателя отдачей 106 л.с.

Багажник самый заурядный. На фоне того, что вазовцы сделали на Весте SW, седан выглядит бледно.

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В остальном от Cross-седана наивно было ждать каких-либо новых впечатлений. Кузов знаком по одной машине, ходовая часть — по другой, а теперь их просто объединили. Новинка вобрала в себя все повадки и особенности, знакомые нам по вышедшим ранее версиям Весты. Задним пассажирам сидится вольготнее в «сарае»: у него чуть выше потолок. Но и седан тесным не назову. Достаточно сесть нормально, расслабившись, а не «проглотив жердь», и проблема исчезает. Благо запас по коленям позволяет чуть съехать вперед. Уровень шума в седане и универсале я бы назвал одинаковым. По крайней мере, никаких резонирующих шумов от дополнительного объема в пятидверке я не услышал. Посему здесь у двух типов кузова паритет.

Те 25 мм, на которые Cross выше стандартной машины, чувствуются не только при преодолении препятствий. Каждый раз, садясь за руль «внедорожной» версии, я пытался опустить сиденье ниже, хотя оно и так стояло на минимальном уровне. Иными словами, разницу в положении относительно своего редакционного седана я реально ощущал с водительского места.

Передний бампер, равно как и все остальные элементы обвеса, у Весты Cross и Весты SW Cross взаимозаменяемы.

Недавно седану добавили кнопку открывания багажника на саму створку. Правильное решение: на редакционной машине мне его иногда недостает.

Днище Весты Cross плоское — то, что надо для вылазок за пределы асфальта.



Колеса и обвес не просто похожи на те, что стоят на пятидверке SW Cross — они абсолютно такие же. Теперь понимаете, почему вазовцы придумали приподнятый седан? Для его запуска в серию уже были готовы все компоненты. Вложений минимум, а еще одна модификация в качестве конкурентного преимущества не помешает. Да и владельцам меньше хлопот в дальнейшем с поиском поврежденных в ДТП деталей.

Под днищем Весты Cross те же 203 мм, что и у одноименной «эсвэшки». Съезжать с асфальта с таким клиренсом можно без опаски. Подвеска всеядна и переваривает любые ухабы. И даже 17-дюймовые колеса не делают машину жесткой.

Терпеть не могу панибратство южных гаишников, с первой же фразы переходящих на «ты» и расспросы о машине. Но восторженный окрик одного из них коллеге: «Саша, ты посмотри: на Ладе теперь есть задние дисковые тормоза!» — не мог не вызвать у меня улыбку.

Плюсов и минусов Лады Веста Cross у меня набралось по два. В актив запишу более привлекательную цену, нежели у «внедорожного» универсала (седан доступнее на 32 тысячи рублей), и оригинальность. Внимание в потоке машина привлекает. У знакомых с Вестой автомобилистов возникает определенный разрыв шаблона. Они начинают разглядывать автомобиль, пытаясь понять, что «не так» с примелькавшимся седаном.

Однако, на мой взгляд, новинка сильно проигрывает исполнению SW Cross в практичности и красоте. Пятидверка смотрится динамичнее и более гармонично. А уж ее багажный отсек достоин самых лестных слов. У седана же он самый обычный: ни ниш, ни двойного дна, ни хотя бы одной крепежной сетки в комплектации. Так что, решай я вопрос выбора машины для себя любимого, однозначно не пожалел бы дополнительных тысяч на универсал SW Cross.

И все же я уверен, что и Lada Vesta Cross своего клиента найдет. Хотя бы за счет того, что только она объединяет две большие любви россиян в одной машине — седан и кроссовер. А уж доплата проблемой не станет. Как показывает пример пятидверок, SW Cross продается лучше простого «сарая», хотя стоит при одинаковом оснащении на 53–63 тысячи рублей больше.