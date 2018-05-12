Lada Vesta SW Cross из парка ЗР: что дает приставка «Кросс»?

В редакционном парке пополнение — кросс-универсал Vesta SW Cross, который пришел на смену обычному «сараю» SW.

Lada Vesta SW Cross

Свою редакционную жизнь универсал Vesta Cross начал с пробега к Керченскому мосту в Крым. О том, как он себя проявил в пробеге, можно узнать из отчета Кирилла Милешкина (опубликован в ЗР №5, 2018 и на сайте). Ну а после этого автомобиль уже попал в мое распоряжение.

Еще раз хочется отметить, насколько Vesta Cross получилась красивой. По мне, это одна из самых красивых моделей ВАЗа за всю его историю. В этот же список я бы отнес «трешку», Ниву и «восьмерку». «Копейка» тоже выглядела элегантно, но это все-таки продукт итальянской школы.

Приборная панель заметно оживилась благодаря оранжевым шкалам и таким же рыжим стрелкам.

Автоматическую блокировку замков можно активировать или отключить удержанием кнопки на пять секунд.



В общем-то, и обычный универсал получился удачным. Но Vesta SW Cross — еще элегантнее. Семнадцатидюймовые колеса, черный внедорожный обвес, двойной раструб выпускной системы и, конечно, оранжевый металлик «Марс» — Веста привлекает внимание. Уже с первых дней ее эксплуатации я подвергался допросам со стороны случайных прохожих: сколько стоит, как едет, нравится или нет? Набор вопросов всегда был стандартным. И частенько интерес этот был вполне практичным — народ действительно приценивается.

Сиденья Кросса отличают оранжевые вставки из кожзама.

Рыжие вставки на передней панели и дверях имеют любопытный рисунок из множества треугольников.

Оранжевое настроение прослеживается и внутри. Сиденья получили яркие вставки из кожзама. А на передней панели появились рыжие элементы с витиеватым рисунком. Иная расцветка приборной панели: оранжевые стрелки и такие же шкалы — заметно ее оживили.

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Отличия между обычным универсалом SW и его кросс-версией таятся не только во внешности. Они есть и в поведении машин. По разбитой дороге Кросс едет чуть жестче, что объяснимо — подвеска все-таки «задрана». Конечно, и кросс-версия даст прикурить многим автомобилям в плане энергоемкости. Но в сравнении с обычным универсалом она все же тщательнее сканирует дорожную мелочевку, вроде поперечных швов и стыков. Не в последнюю очередь за это стоит благодарить и низкопрофильные шины размерностью 205/50 R17.

Есть отличия в поведении машин и при езде по ровному асфальту. Из-за более высокого центра тяжести Cross кренится в поворотах чуть больше обычной Весты. Зато острые реакции на поворот руля, внятная обратная связь — все при ней. Прописывать связки поворотов очень приятно. К тому же при больших кренах Vesta Cross лучше держится за дугу за счет все тех же широких шин. Они же дают преимущество и на автостраде, где Cross оказался стабильнее «дорожной» Весты.

Экран мультимедийной системы в солнечную погоду страшно бликует. Порой он и вовсе становится «слепым».

В солнечную погоду дает о себе знать дисплей мультимедийной системы. Из-за бликов он становится абсолютно слепым. Если нужно произвести какую-либо настройку мультимедийной системы, помимо изменения громкости или перелистывания треков (этими функциями можно управлять кнопками на руле), то приходится буквально тыкать «пальцем в небо». Но это пока единственная раздражающая вещь в автомобиле. Впереди дачный сезон, и мне впервые не надо разрываться между служебным и личным автомобилем. В редакционном Datsun mi-DO, который я до этого эксплуатировал почти три года, нельзя было много увезти. В отличие от моего личного Фокуса-универсала. Посмотрим, как универсал Vesta SW Cross справится с ролью хозяйственного автомобиля.