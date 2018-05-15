Седан Lada Vesta Cross: известны цены

АВТОВАЗ обнародовал цены на кросс-седан Vesta, продажи которого начнутся этим летом.

Lada Vesta Cross

Как мы и предполагали, седан Lada Vesta Cross, по крайней мере на старте продаж, будет представлен в максимальной комплектации Luxe. Для него доступны оба силовых агрегата, предлагаемых для этой модели.

Версия с 1,6-литровым двигателем мощностью 106 л.с. и механической коробкой передач обойдется в 763 900 рублей. Это на 63 тысячи больше, чем стоит простой седан Vesta в аналогичной комплектации, но дешевле на 32 тысячи универсала Lada Vesta SW Cross.

Lada Vesta Cross

В оснащение входят четыре подушки безопасности, климат-контроль с охлаждаемым перчаточным ящиком, круиз-контроль с ограничителем скорости, аудиосистема с 4,3-дюймовым монохромным дисплеем USB-портом, Bluetooth и линейным выходом, мультируль, 17-дюймовые колеса и комбинированная обивка сидений с вставками из экокожи.

Вариант с 1,8-литровым двигателем мощностью 122 л.с. и механикой стоит 788 900 рублей (+53 тыс. руб. по сравнению с «просто» Вестой). А кросс-седан с роботизированной трансмиссией АМТ5 предложат минимум за 813 900 рублей.

Lada Vesta Cross

Для Лады Vesta Cross предусмотрено два пакета опций — Multimedia и Prestige, причем оба будут доступны только для более мощной версии. Первый включает в себя мультимедийную систему с 7-дюймовым цветным экраном, навигацией и камерой заднего вида. Доплата за него составит 28 тыс. рублей. В пакет Prestige входит мультимедиа с навигацией, обогрев задних сидений, задний подлокотник, подсветка в зоне ног передних пассажиров и дверных ручек, а также тонировка задних стекол. Этот пакет обойдется в 46 тыс. рублей.

Lada Vesta Cross

Напомним, что седан Lada Vesta Cross отличается увеличенным до 203 мм дорожным просветом и защитным обвесом из неокрашенного пластика. Фактически автомобиль полностью повторяет одноименный прошлогодний концепт. Продажи кросс-седана начнутся летом. По неофициальной информации, первые машины дилеры получат уже в июне.

Производство Лады Vesta Cross началось в конце апреля на площадке Lada Ижевск.

На Московском международном автосалоне в августе АВТОВАЗ представит обновленную Lada Granta.

Фото: АВТОВАЗ