Седан Lada Vesta Cross: производство началось. Когда его ждать в продаже?

АВТОВАЗ сообщил о начале серийного производства приподнятого седана Lada Vesta Cross. Как и другие версии Весты, машины собирают на площадке Lada Ижевск.

Таким образом, седан стал четвертым автомобилем семейства Lada Vesta, производство которого осуществляется в Ижевске: здесь собирают обычные седаны Vesta, а также универсалы SW и SW Cross.

АВТОВАЗ по-прежнему не сообщает цены и комплектации Lada Vesta Cross, но и не называет примерные сроки начала продаж. По опыту с другими моделями компании, с момента постановки машины на конвейер до старта продаж обычно проходит около месяца. За это время до конца отрабатывается технология сборки и создаются необходимые складские запасы автомобилей, чтобы все дилеры получили их одновременно. Таким образом, можно ожидать, что продажи седана Lada Vesta Cross начнутся в конце мая или начале июня этого года.

Внешность машины была раскрыта чуть более недели назад на специальном закрытом мероприятии. Никаких откровений, впрочем, не произошло: серийный кросс-седан практически ничем не отличается от концепта, который завод показывал в 2016 году на Московском международном автосалоне. У седана увеличен до 203 мм дорожный просвет, он получил пластиковые расширители колесных арок, иные бамперы. Единственное отличие от концепта — обычная антенна, а не «акулий плавник», как на концепте.

Интерьер полностью повторяет такой же на универсале Lada Vesta SW Cross: двухцветная отделка интерьера, цветные вставки, обогрев всех сидений, мультимедийная система с большим экраном, навигацией и камерой заднего вида и т.д.

Технические характеристики седана также пока не раскрыты. Судя по всему, он будет оснащаться как 1,6-литровым двигателем мощностью 102 л.с., так и 1,8-литровым мощностью 122 л.с. В качестве трансмиссий на выбор 5-ступенчатая механика и классический робот АМТ5 на ее базе. Привод — исключительно передний.

В этом году кросс-версия появится и у Лады XRAY.

Еще одной новинкой завода станет обновленный седан Lada Granta, который сейчас проходит дорожные испытания.

Как изменилась Лада Веста с момента ее выхода на рынок в конце 2015 года? О доработках, которым подвергли седан, читайте в нашей публикации.

Фото: АВТОВАЗ, Максим Гомянин/«За рулем»