Lada Vesta SW и SW Cross: до Крыма и обратно

Путь от редакции до Крымского моста неблизкий. Однако такая поездка — хороший повод проверить, какие новые стороны откроются у вазовских новинок в дальней дороге.

Лада Веста SW Cross

Лада Веста SW



Материалы по теме Универсалы Веста против Креты и Фокуса: итоги 60-часовой гонки на выносливость

Встретились на берегу Керченского пролива практически ровесники. Весту-седан начали делать в Ижевске в сентябре 2015 года, а новости о начале постройки моста появились чуть раньше, весной того же года. Два с половиной года я езжу на купленной редакцией Весте из первых выпусков. Это седан с двигателем 1.6 и роботизированной коробкой, который на сегодняшний день прошел 60 000 км. Позади у нас и немало дальних поездок.

Интересно, как отличается от него пара универсалов, которые увидели свет на два года позже. Ведь не секрет, что АВТОВАЗ за время выпуска модернизировал флагманскую модель по многим параметрам, включая набор опций и уровень комфорта. С пятидверками SW и SW Cross я знаком не понаслышке: летал осенью прошлого года на премьерный тест-драйв в Сочи (ЗР, № 11, 2017). Но там были едва выехавшие за ворота завода машины, а на знакомство с ними отвели пару дней и пару сотен километров. Сейчас же совсем другое дело: впереди неделя и больше 3500 км вместе.

Сплошной уплотнитель на капоте пришел на смену раздельному, что стоял на Вестах первых выпусков. От грязи он защищает лучше, но полностью проблему не решил. Прорывается дорожная гадость по центру, где раньше был разрыв — то есть в том же самом месте.

Двигатель 1.8 успел подпортить себе репутацию аппетитом к маслу. Поэтому мы постоянно контролировали его уровень. Обкатанная и ехавшая спокойно Веста SW, судя по щупу, к смазке интереса не проявила. Веста SW Cross передвигалась активнее и, по большому счету, выехала из Москвы с едва обкатанным мотором. Результат — угар около четверти уровня на 3500 км.



Материалы по теме 12 вопросов про Крымский мост и один — про универсалы Лада Веста

Обе машины, отправившиеся к мосту, оснащены 122-сильными двигателями 1.8 и механическими коробками. Пара дней до старта пробега и утренний московский трафик на пути от дома до трассы М-4 еще раз подтвердили мое впечатление от первой встречи с этим силовым агрегатом в Сочи. В городских условиях вы едва ли поймете его превосходство над базовым мотором 1.6. Если вы практически не выезжаете на трассу, где требуются частые обгоны, смело посоветую не переплачивать за двигатель.

С тем же мнением я доехал до Ростова. Широкий платник позволяет ехать на круиз-контроле, и количество «лошадей» под капотом роли абсолютно не играет. Раскрыли потенциал мотора 1.8 пошедшие после съезда с федеральной магистрали узкие местные дорожки. Медленные КАМАЗы-«сельхозники» замедляют движение и на многополосном шоссе, а на узком эмоции от встречи с ними возрастают на порядки.

Но у меня с обгонами проблем нет: переход на третью, и Веста радует адекватным ускорением. Если настигнешь кого-то более скоростного, тоже не проблема. Мотор 1.8 неплохо раскручивается и на четвертой ступени. Главное — не мнить, что у тебя под капотом шесть цилиндров, выходя на встречную полосу на пятой передаче. С таким подходом, конечно, наступит разочарование. А то и авария.

В дальней дороге с попутчиками начинаешь ценить доступ к энергии. В максимальной комплектации Luxe/Prestige Веста предлагает по две розетки и по два USB-разъема. Причем задний порт USB заряжает смартфон неплохими по автомобильным меркам темпами (при подключении к переднему и включенной навигации телефон медленно, но верно разряжается). Я, как часто ездящий в отпуск и командировки на машине, оценил такую заботу производителя.

Трехступенчатый обогрев передних сидений — удобное и давно назревшее решение. Вот только с усилиями на клавишах просчитались. Нажимаются они куда легче, чем кнопки одноступенчатого обогрева. За поездку в обеих машинах экипажи не единожды включали грелки, опуская «ручник» или перекладывая вещи. Понимаешь это, только ощутив жар пятой точкой: подсветка кнопок тусклая.



Колейность на асфальте в России — обычное дело. Есть она и на местных дорожках, и на федеральном платнике М-4. Классический универсал Лада Веста SW на шинах 195/55 R16 ведет себя в асфальтовой колее менее нервно, нежели SW Cross в обувке размерности 205/55 R17. Но наши машины ехали на резине разных брендов: Michelin на SW и Marshal (бренд компании Kumho) на SW Cross. Так что воздержимся от выводов, в какой степени на рысканье «кроссовера» влияют конструктивные отличия, а в какой — модель резины. Но большая ширина, конечно, вносит свою лепту.

А вот жалобы владельцев «кроссов» на помятые колеса — факт очевидный, на профильных форумах их найти уже несложно. Да что там, даже редакционному седану с «шестнадцатыми» высокопрофильными шинами за первый же год не удалось избежать повреждений. Так что, если вы запали на Весту SW Cross, учтите перед покупкой еще один фактор — качество дорог, по которым ей придется ездить. Прокатка —удовольствие не самое дешевое и не добавляющее прочности колесам.

Радиальная оцифровка и оранжевые циферблаты в дальней дороге не раздражают. Но тусклый дисплей доводит до бешенства. В солнечный день, чтобы разглядеть информацию на нем, приходится буквально вглядываться в символы. Даже при максимально возможной подсветке! Попытаться сделать это в темных очках или при включенных фарах, когда экран тускнеет, вовсе бесполезное занятие. Это небезопасно.

Однозонный климат-контроль неплохо справляется со своей ролью. По меркам машин из бюджетного сегмента, конечно же. Правда, с настройками что-то не так. В других автомобилях мне достаточно выставить 21–21,5 градуса, в Весте же стало комфортно только на 24 градусах. Но все равно автоматика мне понравилась больше, чем ручной «кондей» на редакционном седане. Тот приходится подстраивать постоянно: то жарко, то холодно — в идеал попадаешь крайне редко. Еще один плюс в пользу люксовой комплектации.

На свободной платной магистрали М-4 без круиз-контроля плохо. Он у Весты простой, притормаживает только двигателем. Однако на спусках система удерживает скорость машины на удивление эффективно. Можно не бояться попасть на штраф, если радар стоит в низине. Поверьте: иные более породистые модели позволяют себе набрать под горку 4–5 км/ч, а Веста — нет. Правда, стоит доработать алгоритм управления. Ограничителем скорости можно управлять с шагом в 10 км/ч, а для круиза такая возможность не предусмотрена, только по 1 км/ч. Это неудобно. Тем более что на российских трассах лимиты меняются аккурат с шагом в 20 км/ч: 90, 110, 130.



АВТОВАЗ заявляет для Весты SW и SW Cross практически одинаковый расход топлива. Псевдокроссовер за счет иных шин и аэродинамики выпивает на сотню в среднем на 100 мл бензина больше. Мы решили не ловить реальную разницу (очевидно, что она мизерная), а пошли другим путем. Практически весь маршрут автомобили ехали независимо друг от друга. Простой универсал вел спокойный водитель, кросс-версию — активный. Подсчитанные после финиша в редакции результаты оказались очень наглядными. В первом случае расход бензина АИ-95 составил 7,7 л/100 км, во втором — 8,5 л/100 км. Так что будете «жечь» — оставите на каждой сотне километров больше 40 лишних рублей. Причем разницу можно сделать и больше: все зависит от того, как один водитель умеет экономить, а другой — жать на правую педаль.

В максимальном уровне оснащения Весты предусмотрена LED-подсветка интерьера. Она располагается в нишах ручек открывания дверей, в ногах водителя и переднего пассажира и в центральной нише приборной панели. Неожиданно этот модный декор оказался полезным. Лоток под блоком управления микроклиматом в поездке приютил множество мелких вещей: флешки с музыкой, зарядки, монеты. Ночью пассажир видел, что берет, не включая потолочный плафон, отвлекающий водителя. На мой вкус, яркая отделка интерьера — это отличное решение! Я бы выбрал именно ее, а не банальную серо-черную гамму.



Снова возвращаюсь к эмоциям первой встречи с 1,8-литровой Вестой на «ручке». Тогда машина показалась мне совсем не резвой. Погрешил на скромный пробег: 600–700 км еще недостаточно, чтобы новенькая Лада набрала в полную силу. И эта мысль нашла свое подтверждение в дальней поездке. Перед стартом одометр Весты SW Cross показывал всего 1500 км, и автомобиль вел себя точно так же, как его собратья в Сочи. После поездки пробег перевалил за 5000 км, и ехала пятидверка уже заметно шустрее. А вторая машина, обычный универсал, еще живее! Все правильно: она еще к моменту старта намотала больше 10 000 км. Выходит, еще жива давняя традиция вазовских агрегатов «раскатываться» спустя десяток тысяч километров. Если ездить каждый день на одной и той же машине, этот эффект можно и не заметить. А вот пересаживаясь из одной в другую, разницу ощущаешь очень сильно.

Так что не спешите разочаровываться, если на дилерском тест драйве Лада Веста с мотором 1.8 не сумеет вас обаять. Ей лучше на просторе трассы да после серьезной обкатки.

Из двух Вест SW я бы выбрал ту, что с приставкой Cross. За управляемость, дорожный просвет и оранжевое настроение. А риск повредить большие колеса расцениваю как дополнительную плату за эти преимущества.

О ТРАССЕ М-4 «ДОН»

Откровенно плохого покрытия мы за нашу поездку не видели. Худший асфальт с обилием заплаток встречается на перегоне Каменск-Шахтинский — Ростов (в обе стороны). Там, впрочем, полотно активно меняют, и к отпускному сезону должны успеть. А вот в Ростовской области на капитальном ремонте стоят несколько мостов, что привело к сужению трассы до одной полосы в каждую сторону. До потока отдыхающих доделать явно не успеют, так что готовьтесь постоять в пробках. Или ищите объезд по навигатору, варианты есть. С размахом меняют асфальт и после съезда с М-4 в направлении Анапы и Крыма.