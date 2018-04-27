Наши платные дороги: правила поведения и советы по выживанию

Бесплатного в нашей жизни становится все меньше. Когда-то мы об этом даже мечтали: мол, я готов заплатить, но пусть мне за это…

А вот что мы получаем «за это»? Для примера возьмем платные дороги, которых становится все больше. Совпадают ли ожидания с реалиями, легко ли пользоваться такой услугой?

Ожидания

Заплатить и спокойно помчаться — что странного в таком желании? Однако же попробуем…

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Казалось бы, чего проще: я заплатил за продукт, и он, однозначно, должен быть лучше бесплатного. Поэтому дорога должна иметь ровное покрытие, освещение, инфраструктуру и многое другое, делающее ее более привлекательной. Но это пока желания.

Оговоримся сразу: ГОСТы, СНИПы, техрегламенты и прочие «умности» — это из лексикона общения государства с подрядчиками. Если найдены несоответствия проекту и, предположим, участок трассы сузился на десять сантиметров — это дело прокуратуры, а не наше. Потребитель же мыслит немножко иными категориями: удобно-неудобно, понятно-непонятно, нашел-не нашел и т. п.

Любые ссылки на зарубежный опыт — это, конечно же, хорошо, но мы живем именно здесь, у себя дома. А потому используем наш опыт и высказываем свое мнение.

Реалии

Как только вы увидели первое предупреждение о платной дороге — решите, готовы ли вы платить. Звучит смешно, но имейте в виду, что у пункта оплаты сдать назад или развернуться уже не получится: отсюда — только вперед и не бесплатно. Так что, думайте заранее.

Полезная информация или нет? На трехзначной скорости — вряд ли.

На подъезде к пункту оплаты вы можете встретить несколько щитов с надписями о том, что почем и в какое время. Кое-где по ночам проезд дешевле — приятно. С ходу сообразить, сколько же надо платить, иногда не получается, но не волнуйтесь — вам подскажет оператор в окошечке. Для справки: стоимость проезда по М-11 от Москвы до Солнечногорска доходит до 500 руб. Суммарная плата за проезд по трассе «Дон» от Москвы до Ростова-на Дону — 800 с хвостиком, кусками от 40 до 130 руб.

Во время последней командировки мы пытались купить транспондер с шести утра. Увы — повезло только через 230 км… Пункт продажи еще спит, а на близлежащих лукойловских заправках их просто не было.

Скорость в зоне пункта оплаты обычно ограничена сорока километрами в час, а в полосе для транспондеров — тридцатью (на более высокой скорости транспондер может не сработать). Будьте внимательны: установить здесь камеру видеофиксации нарушений — святое дело…

В какой ряд встать тому, у кого только наличные? С ходу угадать нужную пиктограмму тяжеловато.

В какой из коридоров на пункте оплаты заезжать? Кстати, их может быть от двух до десятка. Внимание! Они не все вам подходят! Главный вопрос: как вы собираетесь платить? Если у вас есть упомянутый выше транспондер, то вам — карт бланш: проедете где угодно. Но! Если вы заедете в коридор, где платят налом, то ваш транспондер сработает, однако перед этим вы простоите в этой очереди дольше, чем хотелось бы. Все добрые люди, стоящие перед вами, могут долго расспрашивать, сколько им надо заплатить, потом долго рыться в бумажниках, и только после этого шлагбаум поднимется. Поэтому для вас — все-таки отдельная очередь, скорее всего — не одна. Впрочем, в идеале вы должны проехать безостановочно, а сумма сама спишется с вашего счета. Возможны скидки — они, как и всё в этом рассказе, могут быть разные.

И опять новая пиктограмма? Куда пристроиться с наличными?

Если мы платим деньгами или картой банка, то для нас — другая «дверь». Обозначениями таких дверей-полос обычно служат таблички с изображениями монеток, человечков с протянутой рукой и тому подобные рисунки. Таких дверей больше, но скорость прохождения через них, конечно же, ниже. Советуем заранее приготовить деньги, чтобы в нужный момент они оказались под рукой.

Очередной вариант пиктограммы — на каждой дороге она почему-то своя. Обратите внимание, что банковская карта также попала в разряд «наличные».

Подъезжая к окошечку, внимательно смотрите за габаритами. Ваши враги — все выступающие части пункта оплаты слева от вас, а первая жертва — ваше левое зеркало. Не очень удобно, но деваться некуда — учимся управлять автомобилям в ограниченном пространстве.

Ну вот, вы отдали кровные рубли, а вам выдали чек. Не выбрасывайте: не факт, что его не попросят на выезде. Да, в системе все должно быть учтено и следующий шлагбаум откроется сам, но вам же не захочется доказывать, что вы уже заплатили. Так что уберите чек так, чтобы можно было быстренько его достать. Подойдут бардачок, подстаканник и тому подобные ниши — лучше закрытые, чтобы чек не выдуло в окно.

Есть и третий вариант проезда: автомат с кнопкой, который выдаст купон. Вот его точно нельзя терять, это пропуск на выезд. Если потеряете, то с вас возьмут по максимуму, даже если вы въехали на платный участок совсем неподалеку.

Маленькие житейские хитрости: если система откажется работать, то вам могут посоветовать «боднуть» шлагбаум машиной: он распахнется. Понятно, что в любом случае не советуем бодать его, чтобы уехать, не заплатив. Цена просмотра фильма о вашем подвиге окажется чрезмерно большой.

Обратите внимание на дорожные знаки по ту сторону «кордона». Желание сразу утопить педальку вполне понятно, но скорость-то на первых сотнях метров ограничена! В итоге расходы на проезд могут существенно возрасти…

Шлагбаум поднят? Не торопитесь вдавливать педаль газа в пол: ведь ограничение скорости никто не отменял. Вы все еще движетесь в зоне пункта оплаты, а скорость тут ограничена! Заплатив, вы счастливо можете упереться в 90 или в 60. Не надо думать, что раз вы заплатили, то теперь имеете право. Нет! Прав вы так и не получили, а вот обязанности соблюдать ПДД остались. Посему выдыхаем и подчиняемся.

Пора тормозить, причем довольно активно. И тот же вопрос: за что мы заплатили-то?

Сервис

С питанием на платной дороге ситуация несоизмеримо хуже, чем на бесплатных — выбор практически отсутствует. Особенно обидно это сознавать, когда бесплатная дорога со своими забегаловками проходит в пределах видимости.

Колонка, которой можно пожаловаться в случае какой-либо дорожной неприятности. Сама колонка расположена грамотно — между отбойниками, но машину придется бросать прямо на полосе. И еще вопрос: а где расположена ближайшая к вам подобная колонка?

Имейте в виду: на платной дороге вполне возможны проблемы с сервисом типа заправок или кафе. Практика говорит о том, что это не чья-то святая обязанность, а всего лишь добрая воля коммерсантов, желающих заработать на нас. Наш опыт показывает, что пока никто не заинтересовался проблемами кормления вас и вашей машины.

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