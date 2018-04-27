Наши платные дороги: правила поведения и советы по выживанию

А вот что мы получаем «за это»? Для примера возьмем платные дороги, которых становится все больше. Совпадают ли ожидания с реалиями, легко ли пользоваться такой услугой?
Ожидания
Казалось бы, чего проще: я заплатил за продукт, и он, однозначно, должен быть лучше бесплатного. Поэтому дорога должна иметь ровное покрытие, освещение, инфраструктуру и многое другое, делающее ее более привлекательной. Но это пока желания.
Оговоримся сразу: ГОСТы, СНИПы, техрегламенты и прочие «умности» — это из лексикона общения государства с подрядчиками. Если найдены несоответствия проекту и, предположим, участок трассы сузился на десять сантиметров — это дело прокуратуры, а не наше. Потребитель же мыслит немножко иными категориями: удобно-неудобно, понятно-непонятно, нашел-не нашел и т. п.
Любые ссылки на зарубежный опыт — это, конечно же, хорошо, но мы живем именно здесь, у себя дома. А потому используем наш опыт и высказываем свое мнение.
Реалии
Как только вы увидели первое предупреждение о платной дороге — решите, готовы ли вы платить. Звучит смешно, но имейте в виду, что у пункта оплаты сдать назад или развернуться уже не получится: отсюда — только вперед и не бесплатно. Так что, думайте заранее.
На подъезде к пункту оплаты вы можете встретить несколько щитов с надписями о том, что почем и в какое время. Кое-где по ночам проезд дешевле — приятно. С ходу сообразить, сколько же надо платить, иногда не получается, но не волнуйтесь — вам подскажет оператор в окошечке. Для справки: стоимость проезда по М-11 от Москвы до Солнечногорска доходит до 500 руб. Суммарная плата за проезд по трассе «Дон» от Москвы до Ростова-на Дону — 800 с хвостиком, кусками от 40 до 130 руб.
Скорость в зоне пункта оплаты обычно ограничена сорока километрами в час, а в полосе для транспондеров — тридцатью (на более высокой скорости транспондер может не сработать). Будьте внимательны: установить здесь камеру видеофиксации нарушений — святое дело…
В какой из коридоров на пункте оплаты заезжать? Кстати, их может быть от двух до десятка. Внимание! Они не все вам подходят! Главный вопрос: как вы собираетесь платить? Если у вас есть упомянутый выше транспондер, то вам — карт бланш: проедете где угодно. Но! Если вы заедете в коридор, где платят налом, то ваш транспондер сработает, однако перед этим вы простоите в этой очереди дольше, чем хотелось бы. Все добрые люди, стоящие перед вами, могут долго расспрашивать, сколько им надо заплатить, потом долго рыться в бумажниках, и только после этого шлагбаум поднимется. Поэтому для вас — все-таки отдельная очередь, скорее всего — не одна. Впрочем, в идеале вы должны проехать безостановочно, а сумма сама спишется с вашего счета. Возможны скидки — они, как и всё в этом рассказе, могут быть разные.
Если мы платим деньгами или картой банка, то для нас — другая «дверь». Обозначениями таких дверей-полос обычно служат таблички с изображениями монеток, человечков с протянутой рукой и тому подобные рисунки. Таких дверей больше, но скорость прохождения через них, конечно же, ниже. Советуем заранее приготовить деньги, чтобы в нужный момент они оказались под рукой.
Подъезжая к окошечку, внимательно смотрите за габаритами. Ваши враги — все выступающие части пункта оплаты слева от вас, а первая жертва — ваше левое зеркало. Не очень удобно, но деваться некуда — учимся управлять автомобилям в ограниченном пространстве.
Ну вот, вы отдали кровные рубли, а вам выдали чек. Не выбрасывайте: не факт, что его не попросят на выезде. Да, в системе все должно быть учтено и следующий шлагбаум откроется сам, но вам же не захочется доказывать, что вы уже заплатили. Так что уберите чек так, чтобы можно было быстренько его достать. Подойдут бардачок, подстаканник и тому подобные ниши — лучше закрытые, чтобы чек не выдуло в окно.
Есть и третий вариант проезда: автомат с кнопкой, который выдаст купон. Вот его точно нельзя терять, это пропуск на выезд. Если потеряете, то с вас возьмут по максимуму, даже если вы въехали на платный участок совсем неподалеку.
Маленькие житейские хитрости: если система откажется работать, то вам могут посоветовать «боднуть» шлагбаум машиной: он распахнется. Понятно, что в любом случае не советуем бодать его, чтобы уехать, не заплатив. Цена просмотра фильма о вашем подвиге окажется чрезмерно большой.
Шлагбаум поднят? Не торопитесь вдавливать педаль газа в пол: ведь ограничение скорости никто не отменял. Вы все еще движетесь в зоне пункта оплаты, а скорость тут ограничена! Заплатив, вы счастливо можете упереться в 90 или в 60. Не надо думать, что раз вы заплатили, то теперь имеете право. Нет! Прав вы так и не получили, а вот обязанности соблюдать ПДД остались. Посему выдыхаем и подчиняемся.
Сервис
Имейте в виду: на платной дороге вполне возможны проблемы с сервисом типа заправок или кафе. Практика говорит о том, что это не чья-то святая обязанность, а всего лишь добрая воля коммерсантов, желающих заработать на нас. Наш опыт показывает, что пока никто не заинтересовался проблемами кормления вас и вашей машины.
А вот строго следить за соблюдением ПДД на платных дорогах желающих много. К примеру, на трассе «Дон» это доверено рампам, переброшенным через дорогу. Оборудованы они радарами и камерами — водитель, помни, большой брат никогда не спит! Так что не гоняйте и не останавливайтесь где попало. Тем более что места для отдыха имеются, да и туалеты есть бесплатные (пока бесплатные).
Дорожные знаки можно разделить на два типа: привычные железные, отражающие свет, и электронные. С последними интереснее: они могут менять ограничения скорости, сообщать о ремонте полотна, предупреждать о скользкой дороге и т.п. Огорчает другое: светящиеся изнутри знаки хуже различимы издалека. И еще один нюанс: на трассе «Дон» металлический знак рекомендовал одну скорость, а висящий чуть выше электронный — другую. Постарайтесь не запутаться. Ориентироваться в данном случае нужно на электронный.
Понятно, что ночью хорошо бы иметь освещение. Но оно может быть, а может и не быть — и опять никто ничего не должен. Например, дорога М-11 Москва — Солнечногорск освещена лишь местами! А вот объезд Волочка и Торжка освещен роскошно, весь от края до края. Наверное, так надо…
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Ремонт дороги — дело для нас привычное. Но мы же заплатили деньги за некий комфорт!
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Опять какие-то ремонты… И как-то совсем уже несерьезной выглядит фигура труженика на платной магистрали.
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И опять: это входит в плату за проезд или как?
Будем надеяться, что со временем все платные трассы обрастут инфраструктурой, дизайнеры договорятся с ГИБДД и таки разработают единый дизайн знаков оплаты, а хозяева дорог научатся брать деньги только за качественно оказанную услугу. А пока мы не сдаемся, привыкаем, учимся и получаем удовольствие от поездок, ведь впереди лето, отпуска и автопутешествия.
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