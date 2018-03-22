Москва-Питер по платной М-11: названа цена поездки (дорого!)

Глава госкорпорации «Автодор», которая управляет всеми платными дорогами в России, рассказал о том, во сколько обойдется проезд по платной магистрали М-11 после ее полного запуска.

Глава «Автодора» Сергей Кельбах назвал стоимость для легкового автомобиля. По его словам, водителю за проезд по всей автотрассе придется отдать 2 тысячи рублей, и это конкурентоспособная цена. При этом время в пути составит 6 часов с учетом остановок.

По словам Кельбаха, движение по всей магистрали М-11 будет запущено в декабре 2018 года. Бесплатным останется только участок северного обхода Твери. Здесь строители не успевают закончить работы полностью, потому движение будет осуществляться по бесплатному участку трассы М-10, который в настоящее время ремонтируется.

Основную часть на трассе М-11 будут осуществлять транзитные автомобили, передает RNS слова Кельбаха, в том числе автомобилей жителей Санкт-Петербурга, которые ездят в Москву на работу.

Общая протяженность трассы М-11 Москва — Санкт-Петербург составляет 669 километров, она пройдет от Московской кольцевой автодороги до примыкания к Кольцевой автомобильной дороге вокруг Санкт-Петербурга.

Расчетная скорость на автодороге после запуска ее в эксплуатацию — 150 км/ч, количество полос составляет от 4 до 10 в обе стороны на разных участках.

В январе на первом участке М-11 были увеличены тарифы.

Возможно, вскоре с единым транспондером можно будет проехать не только по российским, но и по европейским дорогам.

Фото: ГК «Автодор»