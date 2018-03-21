Один транспондер между Россией и Европой: уже скоро?

Минтранс начал переговоры о введении на платных автодорогах Европы и России возможности проезда по одному транспондеру по всем платным участкам, сообщил глава Минтранса Максим Соколов.

«Можно анонсировать, что мы уже ведем переговоры, чтобы инновационный принцип интероперабельности реализовать на всем европейском пространстве, включая Россию. Образно говоря, интегрировать российские транспондеры с европейскими аналогами», — передает его слова АГН «Москва».

Единый транспондер с января 2018 года действует на всех платных дорогах России. Устройство крепится на лобовое стекло автомобиля, и на пунктах взимания платы даже не нужно останавливаться, достаточно лишь снизить скорость. Деньги автоматически снимаются со счета автовладельца или компании. Использование транспондера позволяет также получать существенные скидки и возможность участвовать в акциях.

Это выглядит интересно, но для того, чтобы перевозчики повсеместно начали использовать платные дороги, операторы должны предложить тарифы, которые будут приносить реальную выгоду от использования таких транспондеров. Если участников рынка не заинтересовать, то, скорее всего, будут пользоваться платными дорогами «по-старинке» или искать объездные пути для доставки грузов, полагает начальник отдела российского экспедирования логистической компании «Даксер» Алексей Черкашин.

Сомневается, что данная инициатива вообще будет реализована, Олег Гребенько, заместитель директора операционного управления по спецтранспорту группы компаний AsstrA. На данный момент в каждой стране своя локальная система оплаты дорог и совершенно разные системы прибора учета и контроля проезда по платным трассам. Технически реализовать интеграцию систем разных государств сложно, затратно и практически нереально. Ведь даже у России и Белоруссии нет единого транспондера и в ближайшее время не будет.

В середине 2017 года транспортный бизнес с воодушевлением встретил новость об использовании одного транспондера на всех платных транспортных дорогах на территории России (а это уже М-1 «Беларусь», М-3 «Украина», М-4 «Дон», М-11 Москва — Санкт-Петербург, Западный Скоростной Диаметр), отмечает директор по закупкам транспортных услуг FM Logistic Эдуард Миронов. Еще год назад для проезда по направлению Москва — Финляндия только в России необходимо было иметь три транспондера (операторы ООО «Магистрали северной столицы» (Западный Скоростной Диаметр), ООО «Автодор-Платные Дороги» (М-11, обход «Вышний Волочек») и ООО «Северо-западная концессионная компания» (М-11, головной участок 15–58 км). Теперь же требуется всего лишь одно устройство. Конечно, самые большие скидки дает оператор, выпустивший транспондер, но сокращение времени и отсутствие пробок на КПП платных дорог вносит положительную дельту в экономии затрат на грузоперевозку. К примеру, при проезде по платным трассам на плече Москва — Санкт-Петербург — Каменногорск — Москва транспондер помогает экономить 400 рублей прямых затрат с рейса в одну сторону, а в месяц — до 12 000 рублей. При использовании на данном направлении всего лишь 40 ТС экономия на проезде по платным дорогам с транспондером приблизится к полумиллиону рублей в месяц. Использование интероперабельности с транспондерами европейских государств и стран СНГ будет иметь такое же положительное значение в доставках импортных и экспортных грузов.

Вчера замминистра транспорта Евгений Дитрих анонсировал строительство первой платной автодороги, которая свяжет Белоруссию и Казахстан.

Возможность расплатиться с помощью любого транспондера на каждой платной автотрассе нашей страны автовладельцы получили 15 января этого года.



Фото: Юрий Смитюк/ТАСС