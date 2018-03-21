В России появится первая частная автодорога

Строительство трассы началось от пропускного пункта «Сагарчин» на границе с Казахстаном, рассказал замминистра транспорта Евгений Дитрих. Она свяжет Казахстан и Белоруссию.

В России началось строительство первой частной автодороги «Меридиан», которая должна соединить Казахстан и Белоруссию, пишут «Ведомости» со ссылкой на Евгения Дитриха. Новая автодорога может стать альтернативным маршрутом для транзитных грузоперевозок из Азии в Европу. Благодаря ей увеличится скорость доставки грузов и снизится их стоимость. «Меридиан» перераспределит на себя часть грузов, которые сегодня доставляются из Азии в Европу по Суэцкому каналу и Северному морскому пути, а также самолетами и по Транссибирской железной дороге.



Протяженность платной дороги составит 2 тыс. км, это будет автотрасса первого класса с двумя полосами в каждую сторону. Строит трассу одноименная компания «Меридиан», одним из совладельцев которой является председатель совета директоров «Русская холдинговая компания» и член совета директоров РЖД Александр Рязанов. Инвестиции в строительство оцениваются в 594 млрд рублей.

В Китае уже действует магистраль, соединяющая Шанхай с западным регионом страны, Казахстан почти закончил строительство своего участка, теперь дело за Россией.

Эта дорога на треть будет бетонной, а значит — долговечной. Какими станут дороги будущего, читайте в материале нашего автора.

Фото: Алексей Павлишак/ТАСС