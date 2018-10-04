Самые популярные модели сентября: наши впереди!

Пять первых мест в итоговом списке продаж за последний месяц поделили Лада и две корейские марки. Но первое и второе места у моделей АВТОВАЗа — Гранты и Весты.

Российский рынок в сентябре чуть притормозил, но все равно остался в плюсе — он вырос на 6,2% и достиг по итогам месяца 157 371 штуки, а по итогам девяти месяцев — 1 297 432 штук, по данным Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса.

В десятку ведущих моделей прошлого месяца вошли: Lada Granta, прибавившая относительно того же месяца прошлого года 9%, за ней следует Lada Vesta (+32%), все остальные места у «корейцев» — Kia Rio (-24%), Hyundai Solaris (-4%) и Hyundai Creta (+1%). Появление обновленной Гранты благотворно сказалось на продажах, автовладельцы пошли за ними в салоны, а ведь еще совсем недавно картинка была иной — продажи дорестайлинговой модели неуклонно снижались.

Что касается продаж автомобилей по маркам, то среди тех, чьи объемы перевалили за тысячу, все оказались в плюсе за исключением брендов Datsun (-22%), Renault (минус 18%), Lifan (-8%), Lexus (-6%), Audi (-5%) и Mercedes-Benz (-2%). Минус 11,5% — таков итог продаж в сентябре и у УАЗа. Неизвестно, что при этом больше повлияло на поведение покупателей — рост цен или ожидание обновленного Патриота.

Что касается автомобильных Групп, то треть рынка по-прежнему приходится на продукцию альянса АВТОВАЗ-Renault—Nissan. Правда, доля эта чуть снижается, а вниз в сентябре Группу потянули Datsun (-21,7%) и Renault (-18,4%).

В АЕБ прогнозируют, что в 2018 продажи легковых и легких коммерческих автомобилей должны превысить 1,8 млн. единиц или вырасти на 13% по сравнению с прошлым годом, особенно с учетом ожидаемого увеличения НДС с января будущего года.

«За рулем» попросил прокомментировать ситуацию с автопродажами представителя дилерского сообщества — генерального директора АвтоСпецЦентр KIA Столица Дмитрия Константинова. Он отмечает, что несмотря на то что в сентябре темпы роста авторынка замедлились, пока еще рано судить о снижении роста рынка в целом. Основные массовые бренды сработали разнонаправлено. Например, если рассмотреть бренды, входящие в портфель его компании, то продажи Kia и Hyundai оказались на уровне прошлого сентября, а автомобилей Nissan и Skoda — заметно подросли. Это может говорить об искусственном сдерживании продаж некоторых брендов. Так, некоторые автоконцерны создают иллюзию нехватки автомобилей, чтобы создать ажиотаж и подогреть покупателей. А под конец года реализовать отложенный спрос, стимулировав клиентов еще и скидками. В любом случае основные поддержки продаж со стороны импортеров ожидаются не ранее ноября, когда уже будет заметнее желание большинства игроков показать положительную динамику.

Итоги продаж предыдущих месяцев вы можете посмотреть в нашей подборке.

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Фото: АВТОВАЗ