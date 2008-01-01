В России охотнее всего покупают автомобили от 600 тыс. до 1 млн рублей. Исследование

Составляя это исследование, аналитики поделили рынок на 5 ценовых сегментов: до 600 тысяч рублей; от 600 тысяч до 1 млн рублей; от 1 млн рублей до 1,4 млн рублей; от 1,4 млн рублей до 1,8 млн рублей и свыше 1,8 млн рублей.
Самым популярным в первом полугодии 2018 года оказался второй ценовой сегмент — от 600 тысяч до 1 млн рублей, на него приходится 40,1% продаж, такую информацию предоставило аналитическое агентство «Автостат». В эту нишу попадает большинство комплектаций бюджетников, таких как Kia Rio, Lada Vesta, Hyundai Solaris, Hyundai Creta и др. В денежном выражении этот сегмент занимает только 22,2% российского автомобильного рынка (2-е место).
На втором месте по популярности у россиян автомобили сегмента от 1,8 млн рублей. Доля таких машин на рынке — 23,6%, а по объему выручки эта категория автомобилей вообще лидировала — на нее пришлось 49,9% рынка. Здесь представлен практически весь премиум-сегмент и топовые версии кроссоверов и внедорожников.
По доле рынка на третьем месте (15,4%) расположились автомобили стоимостью от 1 млн до 1,4 млн рублей. По объему выручки эта категория машин также на третьем месте с долей в 12,6%.
Автомобили стоимостью до 600 тысяч рублей занимают 11,3% рынка (4-е место), а объем выручки, которую они принесли в первом полугодии, совсем незначительный, это всего 4,1% всей денежной массы, которая получилась от продаж новых легковых автомобилей. Сюда входит ряд комплектаций отдельных моделей Lada, Ravon и Datsun.
И, наконец, меньше всего интересуются покупатели автомобилями от 1,4 до 1,8 млн рублей — на них приходится всего 9,6% рынка. По объему выручки такие машины находятся на предпоследнем месте, пропустив вперед лишь бюджетники. Денежная доля их в первом полугодии составила 11,2%.
- Не так давно «За рулем» провел опрос, сколько нашим читателям не жалко отдать за подержанный автомобиль. Оказалось, что лидируют также не самые дешевые из тех, что предлагает рынок.
- Не менее любопытным было исследование залогового рынка автомобиля. Так, например, в Москве чаще всего оставляют под залог автомобили Audi, BMW, Volvo, Infiniti, Peugeot и Porsche, а в Приволжье лидирует Lada.
Фото: Depositphotos
Инфографика: «Автостат»
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