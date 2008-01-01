В России охотнее всего покупают автомобили от 600 тыс. до 1 млн рублей. Исследование

Россияне предпочитают новые легковые автомобили именно этой ценовой группы: на нее приходится более 40% продаж. Как же складываются дела в остальных ценовых сегментах?

Составляя это исследование, аналитики поделили рынок на 5 ценовых сегментов: до 600 тысяч рублей; от 600 тысяч до 1 млн рублей; от 1 млн рублей до 1,4 млн рублей; от 1,4 млн рублей до 1,8 млн рублей и свыше 1,8 млн рублей.

Самым популярным в первом полугодии 2018 года оказался второй ценовой сегмент — от 600 тысяч до 1 млн рублей, на него приходится 40,1% продаж, такую информацию предоставило аналитическое агентство «Автостат». В эту нишу попадает большинство комплектаций бюджетников, таких как Kia Rio, Lada Vesta, Hyundai Solaris, Hyundai Creta и др. В денежном выражении этот сегмент занимает только 22,2% российского автомобильного рынка (2-е место).

На втором месте по популярности у россиян автомобили сегмента от 1,8 млн рублей. Доля таких машин на рынке — 23,6%, а по объему выручки эта категория автомобилей вообще лидировала — на нее пришлось 49,9% рынка. Здесь представлен практически весь премиум-сегмент и топовые версии кроссоверов и внедорожников.

По доле рынка на третьем месте (15,4%) расположились автомобили стоимостью от 1 млн до 1,4 млн рублей. По объему выручки эта категория машин также на третьем месте с долей в 12,6%.

Автомобили стоимостью до 600 тысяч рублей занимают 11,3% рынка (4-е место), а объем выручки, которую они принесли в первом полугодии, совсем незначительный, это всего 4,1% всей денежной массы, которая получилась от продаж новых легковых автомобилей. Сюда входит ряд комплектаций отдельных моделей Lada, Ravon и Datsun.

И, наконец, меньше всего интересуются покупатели автомобилями от 1,4 до 1,8 млн рублей — на них приходится всего 9,6% рынка. По объему выручки такие машины находятся на предпоследнем месте, пропустив вперед лишь бюджетники. Денежная доля их в первом полугодии составила 11,2%.

Не так давно «За рулем» провел опрос, сколько нашим читателям не жалко отдать за подержанный автомобиль. Оказалось, что лидируют также не самые дешевые из тех, что предлагает рынок.

Не менее любопытным было исследование залогового рынка автомобиля. Так, например, в Москве чаще всего оставляют под залог автомобили Audi, BMW, Volvo, Infiniti, Peugeot и Porsche, а в Приволжье лидирует Lada.

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Инфографика: «Автостат»