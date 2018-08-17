Где и какие автомобили чаще всего сдают в залог в России. Исследование

Затруднительные денежные ситуации случаются у многих, но не каждый решится взять деньги под залог своего железного друга. В данном исследовании выяснилось, какие автомобили чаще всего закладывают в регионах России.

Результаты анализа рынка залогового кредитования с января 2017 года по август 2018-го предоставила компания CarMoney. Ее аналитики определили самые популярные марки автомобилей в регионах России, под которые граждане получают займ.

В целом по стране по итогам последних полутора лет лидируют автомобили брендов Hyundai, Mercedes-Benz, Toyota, Volkswagen и BMW. Однако отличия по регионам есть. Так, Hyundai в два раза популярнее в Южном федеральном округе, чем в Северо-Западном, а Ford чаще всего используют под залог в ЦФО. В Москве оставляют под залог больше всего BMW, Audi, Volvo, Peugeot, Infiniti, Porsche и Jeep, в Санкт-Петербурге — Volkswagen, Skoda, Land Rover и Kia.

В Приволжском федеральном округе лидирует Lada, под залог автомобилей этой марки деньги получают в 2,5 раза чаще, чем в среднем по стране. В Сибири и на Урале предпочитают закладывать автомобили Тойота, причем в два раза чаще, чем в остальной России.

Марки автомобилей, которые используют для получения займов

Регион

Бренды

Центральный федеральный округ (без Москвы)

Ford, Renault

Южный федеральный округ

Hyundai, Opel, Mercedes-Benz

Северо-Западный федеральный округ

Kia, Volkswagen, Skoda

Сибирский федеральный округ

Toyota, Chevrolet, Lexus, Nissan, Honda

Уральский федеральный округ

Toyota, Mazda

Приволжский федеральный округ

Lada

* Компания не представлена в Северо-Кавказском и Дальневосточном федеральным округах.

  • Во втором квартале 2018 года доля приобретаемых в России кредитных автомобилей оказалась больше, чем в 2014 году. Чаще всего машины в кредит приобретают в Пермском крае.
  • Рынок автомобилей с пробегом в июле этого года вырос на 3,1%
Фото: Depositphoto

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