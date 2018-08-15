Самые популярные подержанные автомобили России. Топ-10

В июле на отечественном рынке нашли своих покупателей 468,1 тыс. автомобилей с пробегом, что на 3,1% больше, чем год назад.

Традиционно на рынке бэушек лидирует Lada, продажи которой составили 119,8 тыс. штук — на 1,6% меньше, чем в июле 2017-го. На втором месте и на первом среди иномарок — Toyota с результатом 52,1 тыс., или плюс 2% к прошлогоднему результату. Автомобили Nissan попали на третье место списка, это 26 тыс. шт., или плюс 5,1% к результату июня 2017-го, сообщает «Автостат».

Наивысшую динамику роста продемонстрировала Kia — плюс 20,7%, а всего было продано 20,9 тыс. штук. Также можно отметить по этому показателю Hyundai — плюс 12,2% (23,6 тыс. штук). В принципе, все бренды, кроме Лады, показали в прошлом месяце положительную динамику.

Что касается модельного ряда, то тут в пятерке лучших четыре автомобиля Лада, лидирует среди них хэтчбек Lada 2114, лишь на втором месте Форд Фокус результатом 12,3 тыс. проданных машин с пробегом.

Почти все отечественные модели, вошедшие в первую десятку, показали отрицательную динамику. Все иномарки, напротив, прибавили, а лидером по динамике роста стала корейская Kia Rio — плюс 29,8% (всего в июне реализовано 7,4 тыс. штук.)

За семь месяцев с начала года рынок автомобилей с пробегом достиг 3 млн 9,9 тыс. единиц, это на 2,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Сколько покупатели готовы выложить денег за подержанный автомобиль? Это мы выяснили в ходе нашего традиционного опроса читателей.

Совсем недавно с конвейера сняли Ладу Приору. Аналитики узнали, в каком регионе эта модель пользуется наибольшей популярностью.

ТОП-10 МАРОК ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ В РОССИИ В ИЮЛЕ И ЗА 7 МЕСЯЦЕВ 2018 ГОДА (тыс. шт.)

№ Марка Июль 2018* Июль 2017 Изм., % 7 мес. 2018* 7 мес. 2017 Изм., % 1 LADA 119,8 121,7 —1,6 780,3 806,2 —3,2 2 TOYOTA 52,1 51,1 2,0 338,6 330,1 2,6 3 NISSAN 26,0 24,7 5,1 166,9 158,3 5,4 4 HYUNDAI 23,6 20,9 12,9 148,0 131,8 12,2 5 KIA 20,9 17,2 22,0 130,7 108,3 20,7 6 CHEVROLET 20,1 19,4 3,7 132,1 126,7 4,2 7 FORD 19,1 18,0 6,2 118,9 115,4 3,0 8 VOLKSWAGEN 18,6 17,7 4,9 117,8 111,3 5,8 9 RENAULT 16,2 15,0 8,2 106,2 96,5 10,1 10 MITSUBISHI 14,0 13,5 4,0 90,9 89,0 2,2 Всего по России 468,1 453,9 3,1 3 009,9 2 946,4 2,2

ТОП-10 МОДЕЛЕЙ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ В РОССИИ В ИЮЛЕ И ЗА 7 МЕСЯЦЕВ 2018 ГОДА (тыс. шт.)

№ Модель Июль 2018* Июль 2017 Изм., % 7 мес. 2018* 7 мес. 2017 Изм., % 1 LADA 2114 12,4 13,1 —5,6 83,0 87,2 —4,8 2 FORD FOCUS 12,3 11,5 7,1 75,5 73,3 3,0 3 LADA 2107 11,3 12,0 —5,7 73,1 80,2 —8,9 4 LADA 2170 9,8 8,8 10,8 61,4 57,9 6,1 5 LADA 2110 9,4 10,1 —6,4 61,5 67,0 —8,3 6 TOYOTA COROLLA 9,2 9,1 0,8 58,9 57,8 2,0 7 HYUNDAI SOLARIS 8,5 7,0 21,6 52,6 42,5 23,7 8 KIA RIO 7,4 6,0 23,6 46,5 35,8 29,8 9 LADA 4X4 7,1 7,5 —5,3 51,2 53,8 —4,7 10 TOYOTA CAMRY 7,1 6,5 8,8 44,4 41,6 6,7 Всего по России 468,1 453,9 3,1 3 009,9 2 946,4 2,2





Фото: Роман Пименов/ТАСС