Самые популярные подержанные автомобили России. Топ-10

Традиционно на рынке бэушек лидирует Lada, продажи которой составили 119,8 тыс. штук — на 1,6% меньше, чем в июле 2017-го. На втором месте и на первом среди иномарок — Toyota с результатом 52,1 тыс., или плюс 2% к прошлогоднему результату. Автомобили Nissan попали на третье место списка, это 26 тыс. шт., или плюс 5,1% к результату июня 2017-го, сообщает «Автостат».
Наивысшую динамику роста продемонстрировала Kia — плюс 20,7%, а всего было продано 20,9 тыс. штук. Также можно отметить по этому показателю Hyundai — плюс 12,2% (23,6 тыс. штук). В принципе, все бренды, кроме Лады, показали в прошлом месяце положительную динамику.
Что касается модельного ряда, то тут в пятерке лучших четыре автомобиля Лада, лидирует среди них хэтчбек Lada 2114, лишь на втором месте Форд Фокус результатом 12,3 тыс. проданных машин с пробегом.
Почти все отечественные модели, вошедшие в первую десятку, показали отрицательную динамику. Все иномарки, напротив, прибавили, а лидером по динамике роста стала корейская Kia Rio — плюс 29,8% (всего в июне реализовано 7,4 тыс. штук.)
За семь месяцев с начала года рынок автомобилей с пробегом достиг 3 млн 9,9 тыс. единиц, это на 2,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
- Сколько покупатели готовы выложить денег за подержанный автомобиль? Это мы выяснили в ходе нашего традиционного опроса читателей.
- Совсем недавно с конвейера сняли Ладу Приору. Аналитики узнали, в каком регионе эта модель пользуется наибольшей популярностью.
ТОП-10 МАРОК ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ В РОССИИ В ИЮЛЕ И ЗА 7 МЕСЯЦЕВ 2018 ГОДА (тыс. шт.)
|
№
|
Марка
|
Июль 2018*
|
Июль 2017
|
Изм., %
|
7 мес. 2018*
|
7 мес. 2017
|
Изм., %
|
1
|
LADA
|
119,8
|
121,7
|
—1,6
|
780,3
|
806,2
|
—3,2
|
2
|
TOYOTA
|
52,1
|
51,1
|
2,0
|
338,6
|
330,1
|
2,6
|
3
|
NISSAN
|
26,0
|
24,7
|
5,1
|
166,9
|
158,3
|
5,4
|
4
|
HYUNDAI
|
23,6
|
20,9
|
12,9
|
148,0
|
131,8
|
12,2
|
5
|
KIA
|
20,9
|
17,2
|
22,0
|
130,7
|
108,3
|
20,7
|
6
|
CHEVROLET
|
20,1
|
19,4
|
3,7
|
132,1
|
126,7
|
4,2
|
7
|
FORD
|
19,1
|
18,0
|
6,2
|
118,9
|
115,4
|
3,0
|
8
|
VOLKSWAGEN
|
18,6
|
17,7
|
4,9
|
117,8
|
111,3
|
5,8
|
9
|
RENAULT
|
16,2
|
15,0
|
8,2
|
106,2
|
96,5
|
10,1
|
10
|
MITSUBISHI
|
14,0
|
13,5
|
4,0
|
90,9
|
89,0
|
2,2
|
|
Всего по России
|
468,1
|
453,9
|
3,1
|
3 009,9
|
2 946,4
|
2,2
ТОП-10 МОДЕЛЕЙ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ В РОССИИ В ИЮЛЕ И ЗА 7 МЕСЯЦЕВ 2018 ГОДА (тыс. шт.)
|
№
|
Модель
|
Июль 2018*
|
Июль 2017
|
Изм., %
|
7 мес. 2018*
|
7 мес. 2017
|
Изм., %
|
1
|
LADA 2114
|
12,4
|
13,1
|
—5,6
|
83,0
|
87,2
|
—4,8
|
2
|
FORD FOCUS
|
12,3
|
11,5
|
7,1
|
75,5
|
73,3
|
3,0
|
3
|
LADA 2107
|
11,3
|
12,0
|
—5,7
|
73,1
|
80,2
|
—8,9
|
4
|
LADA 2170
|
9,8
|
8,8
|
10,8
|
61,4
|
57,9
|
6,1
|
5
|
LADA 2110
|
9,4
|
10,1
|
—6,4
|
61,5
|
67,0
|
—8,3
|
6
|
TOYOTA COROLLA
|
9,2
|
9,1
|
0,8
|
58,9
|
57,8
|
2,0
|
7
|
HYUNDAI SOLARIS
|
8,5
|
7,0
|
21,6
|
52,6
|
42,5
|
23,7
|
8
|
KIA RIO
|
7,4
|
6,0
|
23,6
|
46,5
|
35,8
|
29,8
|
9
|
LADA 4X4
|
7,1
|
7,5
|
—5,3
|
51,2
|
53,8
|
—4,7
|
10
|
TOYOTA CAMRY
|
7,1
|
6,5
|
8,8
|
44,4
|
41,6
|
6,7
|
|
Всего по России
|
468,1
|
453,9
|
3,1
|
3 009,9
|
2 946,4
|
2,2
Фото: Роман Пименов/ТАСС
Читать комментарии