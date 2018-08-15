Самые популярные подержанные автомобили России. Топ-10

В июле на отечественном рынке нашли своих покупателей 468,1 тыс. автомобилей с пробегом, что на 3,1% больше, чем год назад.


Традиционно на рынке бэушек лидирует Lada, продажи которой составили 119,8 тыс. штук — на 1,6% меньше, чем в июле 2017-го. На втором месте и на первом среди иномарок — Toyota с результатом 52,1 тыс., или плюс 2% к прошлогоднему результату. Автомобили Nissan попали на третье место списка, это 26 тыс. шт., или плюс 5,1% к результату июня 2017-го, сообщает «Автостат».

Наивысшую динамику роста продемонстрировала Kia — плюс 20,7%, а всего было продано 20,9 тыс. штук. Также можно отметить по этому показателю Hyundai — плюс 12,2% (23,6 тыс. штук). В принципе, все бренды, кроме Лады, показали в прошлом месяце положительную динамику.

Что касается модельного ряда, то тут в пятерке лучших четыре автомобиля Лада, лидирует среди них хэтчбек Lada 2114, лишь на втором месте Форд Фокус результатом 12,3 тыс. проданных машин с пробегом.

Почти все отечественные модели, вошедшие в первую десятку, показали отрицательную динамику. Все иномарки, напротив, прибавили, а лидером по динамике роста стала корейская Kia Rio плюс 29,8% (всего в июне реализовано 7,4 тыс. штук.)

За семь месяцев с начала года рынок автомобилей с пробегом достиг 3 млн 9,9 тыс. единиц, это на 2,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

ТОП-10 МАРОК ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ В РОССИИ В ИЮЛЕ И ЗА 7 МЕСЯЦЕВ 2018 ГОДА (тыс. шт.)

Марка

Июль 2018*

Июль 2017

Изм., %

7 мес. 2018*

7 мес. 2017

Изм., %

1

LADA

119,8

121,7

—1,6

780,3

806,2

—3,2

2

TOYOTA

52,1

51,1

2,0

338,6

330,1

2,6

3

NISSAN

26,0

24,7

5,1

166,9

158,3

5,4

4

HYUNDAI

23,6

20,9

12,9

148,0

131,8

12,2

5

KIA

20,9

17,2

22,0

130,7

108,3

20,7

6

CHEVROLET

20,1

19,4

3,7

132,1

126,7

4,2

7

FORD

19,1

18,0

6,2

118,9

115,4

3,0

8

VOLKSWAGEN

18,6

17,7

4,9

117,8

111,3

5,8

9

RENAULT

16,2

15,0

8,2

106,2

96,5

10,1

10

MITSUBISHI

14,0

13,5

4,0

90,9

89,0

2,2

Всего по России

468,1

453,9

3,1

3 009,9

2 946,4

2,2

ТОП-10 МОДЕЛЕЙ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ В РОССИИ В ИЮЛЕ И ЗА 7 МЕСЯЦЕВ 2018 ГОДА (тыс. шт.)

Модель

Июль 2018*

Июль 2017

Изм., %

7 мес. 2018*

7 мес. 2017

Изм., %

1

LADA 2114

12,4

13,1

—5,6

83,0

87,2

—4,8

2

FORD FOCUS

12,3

11,5

7,1

75,5

73,3

3,0

3

LADA 2107

11,3

12,0

—5,7

73,1

80,2

—8,9

4

LADA 2170

9,8

8,8

10,8

61,4

57,9

6,1

5

LADA 2110

9,4

10,1

—6,4

61,5

67,0

—8,3

6

TOYOTA COROLLA

9,2

9,1

0,8

58,9

57,8

2,0

7

HYUNDAI SOLARIS

8,5

7,0

21,6

52,6

42,5

23,7

8

KIA RIO

7,4

6,0

23,6

46,5

35,8

29,8

9

LADA 4X4

7,1

7,5

—5,3

51,2

53,8

—4,7

10

TOYOTA CAMRY

7,1

6,5

8,8

44,4

41,6

6,7

Всего по России

468,1

453,9

3,1

3 009,9

2 946,4

2,2

Фото: Роман Пименов/ТАСС

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