Вазовский робот АМТ обновили. Теперь мы знаем о нем всё!

В Сочи прошло мероприятие Lada Brand Day, где вазовцы презентовали обновленную роботизированную трансмиссию. Вот что рассказал ЗР руководитель проекта АМТ Владимир Петунин:

Напомним, впервые АМТ появилась еще в 2014 году на Приоре и постепенно добралась до Весты. В основе робота — механическая коробка передач ВАЗ-2180 с тросовым приводом. Исполнительный механизм ZF, сцепление Valeo абсолютно такие же, как на механике.

Схема роботизированной коробки передач АМТ

Так уж сложилось, что претензий к АМТ была масса. Мол, водитель и пассажиры клюют носом при переключениях, машина тупит, ну и так далее. Вазовцы прислушались и даже предложили несколько новых прошивок, но глобальное обновление анонсировали только сейчас.

Никаких кардинальных изменений исполнительных механизмов не потребовалось. Однако в «железе» все же есть новшества — у контроллера управления теперь не одна, а две платы, и, конечно, иная программа управления коробкой передач. Так что владельцы роботизированных автомобилей не смогут просто приехать к дилеру и перепрошить коробку.

Что поменяли

«Пробочный» режим, или, как его называют официально, функция Creeping mode, который появился в этом году, сохранен. Водитель просто снимает ногу с педали газа, и машина начинает катиться вперед. Скорость на первой передаче — 7–8 км/ч, на второй — 14–15 км/ч. При включении заднего хода этот режим также работает — машина ползет со скоростью 5–6 км/ч.

При этом функция Creeping mode отключается автоматически при одном из трех условий: если во время движения открыть водительскую дверь, если перевести селектор в нейтраль или затянуть рукоять стояночного тормоза. То есть вот так вдруг автомобиль сам не поедет.

Новая программа управления АМТ позволила сократить время переключения передач: с первой на вторую и со второй на третью — аж на 30%. Обещают, что синхронизаторы выдержат.

У водителей, которые часто ездят с полной нагрузкой автомобиля, да еще и по горным дорогам, были нарекания: на приборах регулярно загоралась ошибка коробки передач. Причина в следующем: из-за сильного нагрева и пробуксовки сцепления срабатывает датчик температуры. Однако электроника при этом не разомкнет диски сцепления. Важно понимать, что этот индикатор не является критическим, то есть не сигнализирует о поломке, требуя прекратить эксплуатацию автомобиля. В инструкции по эксплуатации об этом так и написано.

Появилась и возможность старта на второй передаче, в ручном режиме управления АМТ. Это так называемый «зимний» режим работы коробки передач. Вазовцы обещают, что так будет легче трогаться с места на скользкой дороге.

Скоро появится и спортрежим (не путать с Kick Down), который можно будет активировать отдельной клавишей на панели. «Спорт» будет работать в режимах А и М (автоматический и ручной соответственно). При этом электроника задействует иные настройки двигателя и трансмиссии.

В ручном режиме при максимальных оборотах мотора принудительного переключения передачи вверх не будет.

Обновленная роботизированная трансмиссия появилась и на Ладе XRAY с мотором 1.8. Лифтованная версия кроссовера Lada XRAY Cross 1.8 пока лишена робота. Предположим, что ненадолго.

На дороге

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Сажусь в Весту Кросс. Действительно, работать АМТ стала расторопнее. Уже нет прежнего ощущения клевка при переключениях, за которые лично я так не люблю большинство роботов. А вот и пробка из Адлера в Сочи. Отпускаю педаль газа и медленно ползу в потоке, работая только тормозом. Так ехать легче, чем с прежней версией АМТ: не нужно каждый раз «будить» машину нажатием на педаль акселератора. Это бережет нервы водителя.

На старой извилистой и полупустой дороге, ведущей на Красную Поляну, автомобиль также оставляет приятные впечатления. Нет в его поведении прежней нервозности. А главное, у меня не возникает вопроса, переключилась коробка или еще нет. Переключения чувствуются, при этом они заметно сглажены. Тут поправка: я никуда не торопился и ехал спокойно.

А как АМТ поведет себя, если надавить на газ от души? В режиме «газ в пол» робот скидывает вниз две передачи. Заметно, что трансмиссия теперь работает быстрее и логичнее. Эх, жалко, в этой версии AMT пока нет клавиши спортрежима! Проверить бы и его, но такая возможность появится позднее.

Наш вердикт

В сравнении с предыдущей версией, новая АМТ стала понятнее для водителя и комфортнее для всех находящихся в машине. Если не относиться к роботизированной Весте как к гоночному автомобилю, то впечатления от машины исключительно положительные. Робот по-прежнему для тех, кто не торопится. Ну а для тех, кто привык погонять, есть Lada Vesta Sport на механике.