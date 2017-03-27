Вазовский робот АМТ обновили. Теперь мы знаем о нем всё!

АВТОВАЗ представил обновленную роботизированную коробку передач. «За рулем» выяснил, что поменяли, и распробовал робот 2.0 в деле на серпантинах и в пробках города Сочи.

LADA XRAY
LADA XRAY

LADA > XRAY

LADA Vesta
LADA Vesta

LADA > Vesta

В Сочи прошло мероприятие Lada Brand Day, где вазовцы презентовали обновленную роботизированную трансмиссию. Вот что рассказал ЗР руководитель проекта АМТ Владимир Петунин:

Владимир Петунин, руководитель проекта АМТ
Владимир Петунин, руководитель проекта АМТ

«Автоматизированная коробка передач была создана совместно с партнерами из Германии: основной — компания ZF, сопартнер — Porsche Engineering. Специалисты Порше занимались настройкой базовой версии трансмиссии. За четыре года мы наблюдали за тем, как AMT продвигается на рынке. Нас интересовали, прежде всего, претензии со стороны пользователей. На сегодняшний момент мы провели ряд усовершенствований, которые связаны с изменением программы управления трансмиссией».
Напомним, впервые АМТ появилась еще в 2014 году на Приоре и постепенно добралась до Весты. В основе робота — механическая коробка передач ВАЗ-2180 с тросовым приводом. Исполнительный механизм ZF, сцепление Valeo абсолютно такие же, как на механике.

Модели АВТОВАЗа, которые оснащаются роботизированной коробкой передач.
Модели АВТОВАЗа, которые оснащаются роботизированной коробкой передач.

Схема роботизированной коробки передач АМТ
Схема роботизированной коробки передач АМТ
Так уж сложилось, что претензий к АМТ была масса. Мол, водитель и пассажиры клюют носом при переключениях, машина тупит, ну и так далее. Вазовцы прислушались и даже предложили несколько новых прошивок, но глобальное обновление анонсировали только сейчас.

Никаких кардинальных изменений исполнительных механизмов не потребовалось. Однако в «железе» все же есть новшества — у контроллера управления теперь не одна, а две платы, и, конечно, иная программа управления коробкой передач. Так что владельцы роботизированных автомобилей не смогут просто приехать к дилеру и перепрошить коробку.

Что поменяли

«Пробочный» режим, или, как его называют официально, функция Creeping mode, который появился в этом году, сохранен. Водитель просто снимает ногу с педали газа, и машина начинает катиться вперед. Скорость на первой передаче — 7–8 км/ч, на второй — 14–15 км/ч. При включении заднего хода этот режим также работает — машина ползет со скоростью 5–6 км/ч.

При этом функция Creeping mode отключается автоматически при одном из трех условий: если во время движения открыть водительскую дверь, если перевести селектор в нейтраль или затянуть рукоять стояночного тормоза. То есть вот так вдруг автомобиль сам не поедет.

Новая программа управления АМТ позволила сократить время переключения передач: с первой на вторую и со второй на третью — аж на 30%. Обещают, что синхронизаторы выдержат.
Новая программа управления АМТ позволила сократить время переключения передач: с первой на вторую и со второй на третью — аж на 30%. Обещают, что синхронизаторы выдержат.

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У водителей, которые часто ездят с полной нагрузкой автомобиля, да еще и по горным дорогам, были нарекания: на приборах регулярно загоралась ошибка коробки передач. Причина в следующем: из-за сильного нагрева и пробуксовки сцепления срабатывает датчик температуры. Однако электроника при этом не разомкнет диски сцепления. Важно понимать, что этот индикатор не является критическим, то есть не сигнализирует о поломке, требуя прекратить эксплуатацию автомобиля. В инструкции по эксплуатации об этом так и написано.

Появилась и возможность старта на второй передаче, в ручном режиме управления АМТ. Это так называемый «зимний» режим работы коробки передач. Вазовцы обещают, что так будет легче трогаться с места на скользкой дороге.

Скоро появится и спортрежим (не путать с Kick Down), который можно будет активировать отдельной клавишей на панели. «Спорт» будет работать в режимах А и М (автоматический и ручной соответственно). При этом электроника задействует иные настройки двигателя и трансмиссии.

В ручном режиме при максимальных оборотах мотора принудительного переключения передачи вверх не будет.

Обновленная роботизированная трансмиссия появилась и на Ладе XRAY с мотором 1.8.
Обновленная роботизированная трансмиссия появилась и на Ладе XRAY с мотором 1.8.

Лифтованная версия кроссовера Lada XRAY Cross 1.8 пока лишена робота. Предположим, что ненадолго.
Лифтованная версия кроссовера Lada XRAY Cross 1.8 пока лишена робота. Предположим, что ненадолго.

На дороге

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Сажусь в Весту Кросс. Действительно, работать АМТ стала расторопнее. Уже нет прежнего ощущения клевка при переключениях, за которые лично я так не люблю большинство роботов. А вот и пробка из Адлера в Сочи. Отпускаю педаль газа и медленно ползу в потоке, работая только тормозом. Так ехать легче, чем с прежней версией АМТ: не нужно каждый раз «будить» машину нажатием на педаль акселератора. Это бережет нервы водителя.

На старой извилистой и полупустой дороге, ведущей на Красную Поляну, автомобиль также оставляет приятные впечатления. Нет в его поведении прежней нервозности. А главное, у меня не возникает вопроса, переключилась коробка или еще нет. Переключения чувствуются, при этом они заметно сглажены. Тут поправка: я никуда не торопился и ехал спокойно.

А как АМТ поведет себя, если надавить на газ от души? В режиме «газ в пол» робот скидывает вниз две передачи. Заметно, что трансмиссия теперь работает быстрее и логичнее. Эх, жалко, в этой версии AMT пока нет клавиши спортрежима! Проверить бы и его, но такая возможность появится позднее.

Наш вердикт

В сравнении с предыдущей версией, новая АМТ стала понятнее для водителя и комфортнее для всех находящихся в машине. Если не относиться к роботизированной Весте как к гоночному автомобилю, то впечатления от машины исключительно положительные. Робот по-прежнему для тех, кто не торопится. Ну а для тех, кто привык погонять, есть Lada Vesta Sport на механике.

Вазовский робот АМТ обновили. Теперь мы знаем о нем всё!
Вазовский робот АМТ обновили. Теперь мы знаем о нем всё!
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