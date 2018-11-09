Лада Веста Sport: раскрываем потенциал на скоростном шоссе

«За рулем» проверил, по каким параметрам новая версия Весты соответствует приставке Sport.

Фирменный для Весты Sport цвет «тайфун» смотрится шикарно. Он с эффектом «металлик», но разглядеть это можно только вплотную. Расширенную на 18 мм переднюю колею прикрывают пластиковые крылья — оригинальная кузовная деталь Весты Sport. В первой версии пресс-релиза говорилось об уменьшении дорожного просвета со 178 до 162 мм (- 16 мм), в следу­ющей редакции — уже до 147 мм (- 31 мм). Полез проверять сам и намерил под защитой картера 155 мм (-23 мм). Всё еще неплохо, но уже начинаешь осторожничать. Передний бампер занижен еще сильнее: на обычной Весте от асфальта его ­отделяют 270 мм, на «спортивной» — всего 185 мм. Впервые на Ладе: вслед за вращением руля зажигается соответствующая противотуманная фара — левая или правая, подсвечивая поворот. Идея хорошая, но реализовывать ее надо было с другой оптикой. Противотуманки Весты не в состоянии давать дополнительное освещение.

ЛАДА ВЕСТА 1.8 МТ ЛАДА ВЕСТА Sport Габариты и масса Длина / ширина / высота 4410 / 1764 / 1497 мм 4420 / 1774 / 1478 мм Колесная база 2635 мм 2635 мм Колея передняя / задняя 1510 / 1510 мм 1528 / 1514 мм Клиренс под защитой картера* 175 мм 155 мм Клиренс под передним бампером* 270 мм 185 мм Снаряженная масса 1380 кг 1322 кг Двигатель Рабочий объем 1774 см3 1774 см3 Мощность 90 кВт/122 л.с. при 5900 об/мин 106,6 кВт/145 л.с. при 6000 об/мин Крутящий момент 170 Н·м при 3700 об/мин 182 Н·м при 3600 об/мин Коробка передач Тип, модель М5, JR5 М5, JR5 Ходовая часть Колеса 15", 16" 17" Шины 185/65 R15, 195/55 R16 (Matador, Pirelli) 205/55 R17 (Continental) Диаметр штока передней стойки 20 мм 22 мм Внутренний диаметр рабочего цилиндра передней стойки 30 мм 32 мм Наружный диаметр корпуса передней стойки 48 мм 52 мм Диаметр штока заднего амортизатора 12,4 мм 14 мм Внутренний диаметр рабочего цилиндра заднего амортизатора 27 мм 30 мм Наружный диаметр корпуса заднего амортизатора 40,9 мм 45 мм Аэродинамика Подъемная сила на передней оси 33,0 кг 7,8 кг Подъемная сила на задней оси 22,2 кг 11,6 кг Динамика и расход топлива Топливо АИ-92, АИ-95 АИ-95 Максимальная скорость 186 км/ч 193 км/ч Разгон 0–100 км/ч 10,2 с 9,6 с Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл 9,5 / 6,2 / 7,4 л / 100 км 10,6 / 6,4 / 7,9 л / 100 км

*Замеры ЗР.

Покупателям из бюджетного сегмента ох как хочется выделиться из океана себе подобных! Вот и появляются на машинах шильдики Sport, GT, Extreme и т. п. Как правило, заводской тюнинг никак не влияет на ездовые качества. Никакого обмана: потребитель хочет — потребитель получает. Лада Веста Sport со 145‑сильным мотором — другая песня, в которой более двухсот модернизированных или абсолютно новых деталей по сравнению с исходным седаном Веста 1.8 МТ.

Форма

Сложно представить, какими были бы Лады без Стива Маттина. Ему удались все вазовские проекты, за которые он брался, и Веста Sport не исключение. Стандартную машину не стали портить эпатажным обвесом, макияж навели броский, но без пошлости, разве что переборщили с задним бампером: боковые фальшдиффузоры на нем лишние.

Написал предыдущий абзац — и прямо-таки слышу комментарии о «понтах для нищих». Замечу, что АВТОВАЗ тут не первопроходец. AMG-пакеты для базовых версий Мерседесов, М‑обвесы для слабосильных BMW и опция S line для «овощных» Audi — не самые плохие примеры для подражания.

Для Лады Cross фирменный цвет — оранжевый, а для Весты Sport — красный. Ярких акцентов в салоне много, но без перебора. Отдельное спасибо за кожаную отделку руля и рычага коробки. Французская механика JR5 — единственный важный агрегат, который не модернизировали. Переставили со 122‑сильной машины, не меняя передаточные числа и сцепление. К точности переключений претензий нет. Пластиковый декор в салоне выполнен под карбон и рояльный лак. Яркость красных вставок панели управления оптимальна: не выжигает глаза ночью и не ухудшает чита­емость ­показаний.

Классная дизайнерская находка — черный потолок. И кстати, не такая уж дешевая. Вместе с обшивкой пришлось заказать в новом цвете всю салонную фурнитуру выше нижней ­кромки стекол.

Металлические накладки на педали тоже входят в обязательный набор. В красной подсветке они смотрятся инфернально.



Внутри всё знакомо, но уже не среднестатистическое. Алькантара и вставки под карбон — закон жанра. В конце концов, бюджетный статус не обязывает всех прозябать в окружении унылой серой ткани и черного пластика. И не надо упрекать Весту за ненатуральные материалы: при ее цене это в порядке вещей.

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Первая часть моего тест-драйва под Санкт-Петербургом пришлась на ночь. В темноте салону заряженной Весты добавляет атмосферы фоновая красная LED-подсветка (у остальных люксовых Вест она белая). Обтянутые мягкой кожей руль и рычаг коробки передач однозначно приятнее базовых пластмассовых. Возникает, конечно, вопрос об износостойкости материалов, но ответ на него даст лишь время.

Завожу двигатель, и салон неожиданно пробирает дрожь. По заверениям вазовцев, опоры двигателя не меняли. Видимо, дело в ином подвесе выпускной системы. Она на спортивной версии оригинальная, с двумя патрубками, разнесенными по углам бампера. Смотрится эффектно, но в холодную погоду, когда из труб парит конденсат, подозреваю, возможен конфуз. Весь выхлоп идет сначала по основному каналу к правой «банке» и только потом на второй глушитель, так что он будет выглядеть бутафорским.

В чем выпуск не упрекнуть, так это в недостатке голоса. В салоне Весты, которая отличается хорошей по меркам класса шумоизоляцией, стоит натуральный рев. На мой вкус, с громкостью инженеры Лады Sport переборщили. Что интересно, снаружи звук тише и в нем чаще проскакивают интересные нотки. Хотя, казалось бы, откуда им взяться в «четверке», лишенной даже веселого посвиста турбины?

У передних сидений улучшена боковая ­поддержка спины и бедер. Держат отлично, хотя и обычные сидушки Весты я назвал бы лучшими в классе.

Задним пассажирам тоже предложили насладиться спортивной отделкой, но на опциях комфорта сэкономили. Видимо, с намеком, что это «машина для эгоиста». Тут нет обогрева, подлокотника и USB-разъема.



Назойливым шум выпуска становится после 90 км/ч и не уходит до 130 км/ч. То есть присутствует в самом ходовом загородном диапазоне скоростей. Но звук раздражал меня только в первой поездке. Вскоре я поймал себя на мысли, что сбрасывать скорость предпочитаю не нажатием на тормоз, а сменой передач, выводя двигатель на повышенные обороты. Заводит машинка, меняет характер водителя!

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Если же отмести эмоции, то динамикой Веста Sport не поражает, и я, признаться, к этому был готов: заявленные 9,6 секунды до сотни взбудоражить не могут. К тому же на тест привезли необкатанные машины. С пробегом в полсотни километров не «поедет» и каждая вторая иномарка, а вазовским моторам по давней традиции требуется несколько тысяч километров, чтобы раскатиться.

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Двигатель 1.8 форсирован с 122 до 145 л.с. благодаря новым распределительным валам, измененному впуску и выпуску, увеличенному давлению в топливной системе, перенастроенной регулировке фаз и новой программе блока управления. Бодро подхватывая на старте, мотор скисает на средних оборотах, чтобы проснуться уже после 4000 об/мин. В городе это разочаровывает, а вот для обгонов такой характер подходит.

Мой вердикт одинаков в отношении обеих версий двигателя 1.8: их потенциал раскрывается именно на шоссе.

Еще один довод в защиту Весты Sport — обгоняют ее только более легкие Volkswagen Polo и Skoda Rapid с двигателем 1.4 TSI мощностью 125 л.с. Остальные конкуренты не выезжают из десяти секунд даже на бумаге, не говоря уже о реальных дорогах, так что всё не так уж и плохо.

По Западному скоростному диаметру я укатил прочь из Северной столицы на извилистые шоссе Выборгского района. И вот тут с немалым удивлением понял, чтó в Весте Sport самое главное. Подвеска!

Спойлер закрывает для попутных нижнюю кромку стекла, поэтому третий стоп-сигнал перенесли. Соответственно, заменили и салонную полку.

Светодиодная противотуманка по центру бампера отлично вписалась в спортивный стиль. Эта идея реализована давно, еще на Гранте-лифтбек.



Я проехал 70 000 км на стандартном седане с 16‑дюймовыми колесами и немало отмахал на Весте Cross в «семнадцатой» обувке. Вторая жестче, но в энергоемкости почти не уступает базовой машине. В спортивной модификации к тем же низкопрофильным шинам 205/50 R17, что и у Кросса, прилагается заниженная короткоходная подвеска. Признаться, я ждал от нее зубодробительного характера, но ничуть не бывало! «Лежачие полицейские» и ямы заряженный седан глотает с не меньшим аппетитом. Раньше сам себе напомнишь о необходимости беречь колеса, чем это сделает Веста.

При такой всеядности Веста Sport вышла на новый уровень по точности рулежки. Реакции на повороты баранки четкие, крены минимальные, а породистые шины ContiSportContact 5 добавляют уверенности. Быстрее, еще быстрее… Настройки ходовой однозначно достойны более мощного движка!

И тут самое время вспомнить о тернистом пути 122‑сильного двигателя 1.8, послужившего исходником для форсированного агрегата. Только после жалоб покупателей на динамику он получил другую прошивку, добавившую бодрости. Если это же произойдет со 145‑сильным мотором, Веста Sport лишится своего единственного недостатка — ощущения, что двигателя не хватает.

В очередь!

Учитывая одинаковость седана и универсала ниже поясной линии, не мог не задать вазовцам вопрос: будет ли Веста SW Sport? Ответ зависит от спроса на седан. Превращение обойдется дороже, чем в случае с кросс-версиями: пятидверке придется тщательно проработать аэродинамику. Задние дисковые тормоза позаимствованы у Весты SW Cross (передние — оригинальные, вентилируемые, диаметром 300 мм). Тормозные колодки по кругу — отечественные, марки ТИИР.

Едва ли не главный вопрос — сколько? Цену версии Sport вазовцы пока не назвали. Мне удалось выведать точку отсчета: машина в базовой, хорошо упакованной комплектации будет стоить чуть меньше 900 тысяч рублей. Единственный пакет опций с навигацией, камерой заднего вида и обогревом ветрового стекла поднимет цену, предположительно тысяч на тридцать-тридцать пять.

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Будут брать? Однозначно! Скептиков статистика продаж Весты уже давно посрамила. Охотно раскупают и седаны, и дорогие SW Кроссы, которые в топовых версиях перевалили за 900 000 рублей. Конкуренты — упомянутые выше Volkswagen Polo «на ручке» (от 804 900 рублей) и Skoda Rapid 1.4 TSI — она идет только с роботом DSG и потому заметно дороже (от 986 000 рублей).

Если для вас важна исключительно разгонная динамика — варианты хорошие. На стороне Весты Sport обильный антураж и отлично настроенная подвеска.

При всем уважении к немецкому инженерному гению — не уверен, что Polo обыграет Весту Sport по части управляемости. Отличный повод для дуэли, и мы ее обязательно организуем.

Отточенная управляемость, классный декор кузова и салона …несколько оторвались от возможностей двигателя

В багажнике Весты Спорт будет стильно смотреться 3 D —органайзер SOTRA . И не забудьте про знак «Ш»: его пока никто не отменял!

Фото: АВТОВАЗ