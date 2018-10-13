9 главных вопросов про эксплуатацию Лады Весты

Особенности конструкции, недостатки эргономики, стоимость ТО, расход топлива и расход моторного масла на угар, но, главное, характерные неисправности, — во всем этом разобрались эксперты журнала «За рулем» Кирилл Милешкин и Александр Виноградов, каждый из которых наездил за рулем редакционных машин не одну тысячу километров. Напомним, что в парке ЗР сегодня трудится две Весты — седан и кросс-универсал.
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Кирилл Милешкин, редактор журнала «За рулем» (отдел автомобильной информации)
Александр Виноградов, редактор журнала «За рулем» (отдел испытаний)
Кирилл Милешкин, редактор журнала «За рулем» (отдел автомобильной информации):
— Нет, на нашей машине такого не наблюдается. Похоже на ошибку в прошивке: электроника неправильно оценивает условия работы и погоду. Попросите дилера проверить и обновить ПО.
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версию Cross сертифицированы только шины радиусом 17", но ведь спокойно и по размеру войдут штатные 16-го радиуса от обычной Весты. Насколько критично использовать на Cross 16-й радиус? Смогут ли снять с гарантии? (Виктор)
Александр Виноградов, редактор журнала «За рулем» (отдел испытаний):
— Ну, во-первых, все-таки давайте писать не радиус, а диаметр. Да, само собой, штатные 16-дюймовые колеса от обычной Весты встают и на Cross. Так как общий радиус качения колеса у обычной версии несколько меньше, чем у 17-дюймовых колес Кросса, то это повлечет уменьшение клиренса. Хотя и совсем незначительное. К сожалению, с гарантией тоже могут возникнуть проблемы, если произойдет какой-то гарантийный случай с ходовой частью. Сервисмены могут сослаться на колеса иной размерности, ибо при этом изменяется величина неподрессоренных масс. Понятно, что это, скорее, формальность, но тем не менее... Однако если у вас останется в наличии комплект оригинальных колес, то перед визитом в СТО можно поставить их на место. Да, это потраченное время, но вы сможете избежать проблем с гарантией.
На эту тему в ближайшее время мы подготовим отдельную статью, в которой разберем возможность установки на Весту колесных дисков, отличных от штатных. Следите за публикациями на сайте.
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Кирилл Милешкин, редактор журнала «За рулем» (отдел автомобильной информации):
— На редакционной машине тоже ощущаю недостаток тепла в ногах, хотя к мерзлявым не отношусь. Все симптомы в точности такие же: дует с нормальной силой, а особого тепла не дает. Полагаю, что имеет место конструктивная особенность системы отопления. А вот сквозняка через динамик на нашей машине нет. Вероятно, у вас все же есть какая-то проблема со сборкой двери.
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Александр Виноградов, редактор журнала «За рулем» (отдел испытаний):
— В первую очередь мы хотим посмотреть, как будет развиваться ситуация с угаром масла в дальнейшем. Ведь сейчас пробег совсем небольшой. Но даже когда мы избавимся от автомобиля, это не значит, что мы закроем глаза на проблему, — обязательно постараемся ее решить вместе с заводскими специалистами. С дилером в данном случае вряд ли что-то можно решить. Ведь даже такая вещь, как новая прошивка двигателя, поступила далеко не на все СТО, многие региональные дилеры про нее знать не знают. Но проблема с дилерами — это уже другая история.
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Кирилл Милешкин, редактор журнала «За рулем» (отдел автомобильной информации):
— Изначально к ней возникло две претензии: низкий ресурс сцепления и очень медленные переключения. Первую проблему АВТОВАЗ решил в прошлом году, выпустив усиленный комплект. Он избавился от перегрева, который коробил компоненты сцепления. На нашей Весте признаки износа начинали проявляться спустя 7–10 тыс км после начала эксплуатации нового узла. Первый, установленный с завода, прошел до замены 20 000 км, второй — 18 000. Ездить в пробках к этим пробегам было уже невыносимо. Модернизированный комплект прошел уже 22 000 км, и у него нет ни малейших намеков на рывки и удары в жару. Сколько он пройдет в общей сложности, пока сказать трудно. Но сцепление стало лучше — это факт.
Еще одно полезное новшество, также внедренное на обновленной коробке, — «ползущий» режим, как на классическом автомате. Нашей коробке тоже его не хватает.
Кроме двух замен сцепления по гарантии, больше за 60 000 км с коробкой ничего не делали. Отмечу, что пока новые роботы ставятся только на Весты с мотором 1.8. Если присматриваетесь к покупке, уточните у дилера, какая версия коробки стоит на конкретном автомобиле.
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Кирилл Милешкин, редактор журнала «За рулем» (отдел автомобильной информации):
— Как показал мой опыт за 2,5 года, на АИ-92 выгоднее, на АИ-95 приятнее. Несмотря на то, что 92-й бензин допускается производителем официально, нашему седану (двигатель 1.6) он не нравится. Появляется неустойчивая работа на холостых оборотах, иногда — детонация. Но по деньгам АИ-92, конечно, выгоднее. Расход вырастает незначительно, а разница в цене литра составляет три-три с половиной рубля. Какой-то заметно лучшей динамики и приемистости на АИ-95 не заметил. Пробовал за 2,5 года разные заправки, так что выборка большая. Однако мы пока не можем сказать, как отражается использование АИ-92 на состоянии двигателя. Сейчас я преимущественно заливаю его, и в наших долгосрочных планах значится вскрыть двигатель на пробеге около 100 000 км.
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шумы являются особенностью этой модели? Обидно, машина в целом нравится, но этот момент очень напрягает. (Алексей)
Кирилл Милешкин, редактор журнала «За рулем» (отдел автомобильной информации):
— Стуки в подвеске для исправной Весты нормой не являются. Чаще всего источником стуков спереди служат разбитые стойки стабилизатора. Продиагностировать их несложно и самому, просто проверив на предмет люфта. Это проблема известная, решали ее и на редакционной машине. Возможно, нерадивый дилер «не заметил» неисправность, дабы не устранять ее по гарантии бесплатно (гарантийный срок — 50 000 км или три года). Возможно, стук исходит от амортизаторов. В этом случае все сложнее. Гарантия на них составляет год или 35 000 км, а дилеры предпочитают признавать их неисправными только в случае видимой течи или явной неработоспособности.
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Кирилл Милешкин, редактор журнала «За рулем» (отдел автомобильной информации):
— Клиренс 190 мм был измерен на предсерийном седане, который мог отличаться от окончательной товарной машины рядом деталей. На величину дорожного просвета могли, в частности, повлиять иные пружины или защита картера другой формы. Мы провели повторные замеры клиренса на универсале и редакционном серийном седане. В обоих случаях результат — 175 мм. Это предельно близко к заявленным заводом 178 мм. Все замеры нами проводились для пустого автомобиля на шинах размерности 195/55 R16.
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устранить эту проблему на своих авто? Хочу заметить, что также ездил несколько лет на Kia Rio, и данной проблемы не было. (Макс)
Кирилл Милешкин, редактор журнала «За рулем» (отдел автомобильной информации):
— Поверьте, мы задаемся тем же вопросом. Видимо, фирменная черта: с поцарапанными стеклами ездили и Жигули, и Самары. Вазовцы почему-то ничего вразумительного ответить не могут. По Весте сначала практиковалось подрезание уплотнителей (на нашей машине, если верить дилерам, это делали раза два или три!), теперь уплотнители меняют бесплатно по гарантии. На машинах, которые сходят с конвейера сейчас, эта проблема, по словам производителя, решена.
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P.S. Редакция «За рулем» благодарит вас за проявленный интерес. Диалог с нашими экспертами будет продолжен.
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