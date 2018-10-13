9 главных вопросов про эксплуатацию Лады Весты

Материалы по теме Промываем регулятор холостого хода — видеоинструкция Вопрос: Есть небольшой вопрос. Не возникало ли у вас при эксплуатации редакционной Лады Весты такой проблемы: при запуске при холодном двигателе бывает, что прогревочные обороты (1200–1300) держатся слишком мало, падают приблизительно до 1000–1050 (при этом на двигателе есть вибрации), потом все проходит. Проблема носит плавающий характер, лампочка «чек» не загорается. При диагностике в дилерском центре проблем не обнаружилось. В интернете много таких тем не только на машинах с пробегом, но и на новых авто. С наступлением более прохладной погоды переход становится более плавным (без вибраций), в остальных режимах все отлично. (Александр) Кирилл Милешкин, редактор журнала «За рулем» (отдел автомобильной информации): — Нет, на нашей машине такого не наблюдается. Похоже на ошибку в прошивке: электроника неправильно оценивает условия работы и погоду. Попросите дилера проверить и обновить ПО.

Материалы по теме Лада Веста SW из парка ЗР: ни копейки на ремонт! Вопрос: На версию Cross сертифицированы только шины радиусом 17", но ведь спокойно и по размеру войдут штатные 16-го радиуса от обычной Весты. Насколько критично использовать на Cross 16-й радиус? Смогут ли снять с гарантии? (Виктор)



Александр Виноградов, редактор журнала «За рулем» (отдел испытаний):



— Ну, во-первых, все-таки давайте писать не радиус, а диаметр. Да, само собой, штатные 16-дюймовые колеса от обычной Весты встают и на Cross. Так как общий радиус качения колеса у обычной версии несколько меньше, чем у 17-дюймовых колес Кросса, то это повлечет уменьшение клиренса. Хотя и совсем незначительное. К сожалению, с гарантией тоже могут возникнуть проблемы, если произойдет какой-то гарантийный случай с ходовой частью. Сервисмены могут сослаться на колеса иной размерности, ибо при этом изменяется величина неподрессоренных масс. Понятно, что это, скорее, формальность, но тем не менее... Однако если у вас останется в наличии комплект оригинальных колес, то перед визитом в СТО можно поставить их на место. Да, это потраченное время, но вы сможете избежать проблем с гарантией.



На эту тему в ближайшее время мы подготовим отдельную статью, в которой разберем возможность установки на Весту колесных дисков, отличных от штатных. Следите за публикациями на сайте.

Материалы по теме Большой зимний тест: Lada Vesta, Lada XRAY и Datsun mi-DO из парка ЗР Вопрос: Холодно ногам зимой. Да и летом им прохладнее, чем вверху, но зимой приходится включать печку в ноги на полную, чтобы чувствовать себя комфортно. При этом комфортно ногам становится уже после того, как начинает «запотевать» лицо. Сопла дуют нормально, жарко. А вот от двери, в районе динамика, холод. Даже из динамика идет ощутимый поток воздуха. Ощутимый — рукой проверяется при движении. Дилер никаких проблем не обнаружил. Я двери по контуру проклеил резиновым утеплителем. Не помогло. (Илья)



Кирилл Милешкин, редактор журнала «За рулем» (отдел автомобильной информации):



— На редакционной машине тоже ощущаю недостаток тепла в ногах, хотя к мерзлявым не отношусь. Все симптомы в точности такие же: дует с нормальной силой, а особого тепла не дает. Полагаю, что имеет место конструктивная особенность системы отопления. А вот сквозняка через динамик на нашей машине нет. Вероятно, у вас все же есть какая-то проблема со сборкой двери.

Материалы по теме Лада Веста из парка ЗР: перепрошивка и масложор на 60 000 км Вопрос: Здравствуйте. Прочитал о жоре масла на редакционной машине. Хочу спросить, будете ли в дальнейшем освещать решение данной проблемы с дилером, а также с заводом? Или по-быстрому избавитесь от автомобиля? Просто с этой проблемой столкнулся не только я, но и многие, кто предпочел мотор 1,8 л. Теперь идет борьба с дилером, а также с заводом. Очень буду благодарен за честные статьи на страницах журнала о ваших решениях данной проблемы. (Игорь)



Александр Виноградов, редактор журнала «За рулем» (отдел испытаний):



— В первую очередь мы хотим посмотреть, как будет развиваться ситуация с угаром масла в дальнейшем. Ведь сейчас пробег совсем небольшой. Но даже когда мы избавимся от автомобиля, это не значит, что мы закроем глаза на проблему, — обязательно постараемся ее решить вместе с заводскими специалистами. С дилером в данном случае вряд ли что-то можно решить. Ведь даже такая вещь, как новая прошивка двигателя, поступила далеко не на все СТО, многие региональные дилеры про нее знать не знают. Но проблема с дилерами — это уже другая история.

Материалы по теме Стоит ли переходить на 92-й? Эксперимент ЗР Вопрос: На каком бензине вы эксплуатируете свои Весты — АИ-95 или АИ-92? (Дмитрий)



Кирилл Милешкин, редактор журнала «За рулем» (отдел автомобильной информации):



— Как показал мой опыт за 2,5 года, на АИ-92 выгоднее, на АИ-95 приятнее. Несмотря на то, что 92-й бензин допускается производителем официально, нашему седану (двигатель 1.6) он не нравится. Появляется неустойчивая работа на холостых оборотах, иногда — детонация. Но по деньгам АИ-92, конечно, выгоднее. Расход вырастает незначительно, а разница в цене литра составляет три-три с половиной рубля. Какой-то заметно лучшей динамики и приемистости на АИ-95 не заметил. Пробовал за 2,5 года разные заправки, так что выборка большая. Однако мы пока не можем сказать, как отражается использование АИ-92 на состоянии двигателя. Сейчас я преимущественно заливаю его, и в наших долгосрочных планах значится вскрыть двигатель на пробеге около 100 000 км.

Материалы по теме Стойки стабилизатора: диагностика без инструмента Вопрос: Уважаемая редакция, помогите разобраться. Являюсь владельцем автомобиля Лада Веста, 2016 года выпуска, пробег на данный момент составляет 22 000 км. С самого начала эксплуатации на определенного вида неровностях, в основном на небольших скоростях, а на гребенке и на средних скоростях, спереди слышны неприятные стуки и побрякивания. Диагностика подвески у дилера никаких отклонений не выявила. Подскажите, что еще это может быть, и вообще устранимо ли это или данные шумы являются особенностью этой модели? Обидно, машина в целом нравится, но этот момент очень напрягает. (Алексей)



Кирилл Милешкин, редактор журнала «За рулем» (отдел автомобильной информации):



— Стуки в подвеске для исправной Весты нормой не являются. Чаще всего источником стуков спереди служат разбитые стойки стабилизатора. Продиагностировать их несложно и самому, просто проверив на предмет люфта. Это проблема известная, решали ее и на редакционной машине. Возможно, нерадивый дилер «не заметил» неисправность, дабы не устранять ее по гарантии бесплатно (гарантийный срок — 50 000 км или три года). Возможно, стук исходит от амортизаторов. В этом случае все сложнее. Гарантия на них составляет год или 35 000 км, а дилеры предпочитают признавать их неисправными только в случае видимой течи или явной неработоспособности.



Материалы по теме Мифы о дорожном просвете: цифры рекламные и реальные Вопрос: В тестах седана дорожный просвет по вашим замерам 19 см, у универсала — 17,5. Действительно ли седан выше универсала? В документации производителя у обоих типов кузова заявлено 17,8 см. (Павел)



Кирилл Милешкин, редактор журнала «За рулем» (отдел автомобильной информации):



— Клиренс 190 мм был измерен на предсерийном седане, который мог отличаться от окончательной товарной машины рядом деталей. На величину дорожного просвета могли, в частности, повлиять иные пружины или защита картера другой формы. Мы провели повторные замеры клиренса на универсале и редакционном серийном седане. В обоих случаях результат — 175 мм. Это предельно близко к заявленным заводом 178 мм. Все замеры нами проводились для пустого автомобиля на шинах размерности 195/55 R 16.