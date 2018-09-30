Все сервисные кампании Лады

Год нынешний…
В 2018 году Росстандарт дважды сообщал об отзывах техники из Тольятти. Весьма масштабной оказалась кампания по проверке провода генератора Lada 4х4, изоляция которого могла перетираться о верхний рычаг передней подвески. Под подозрение попало 38 808 машин, выпущенных с июня 2017 по июнь 2018 года. «Нивоводы» были приглашены в сервис для установки дополнительных хомутов крепления жгута проводов.
Примерно в это же время АВТОВАЗ проводил сервисную кампанию, которая затронула 7220 кроссоверов XRAY, реализованных с ноября 2017 по июнь 2018 года. Причиной отзыва стали газовые раковины в поворотных кулаках, отлитых с нарушением технологии: вместо высокопрочного чугуна производитель деталей использовал серый чугун. «Неправильные» кулаки предлагалось совершенно безвозмездно заменить на новые детали.
… и год минувший
Lada XRAY не единожды становился фигурантом отзывной кампании. Осенью прошлого года на сайте Росстандарта появилось сообщение о возможном перетирании жгута проводов двигателя об площадку аккумулятора у 19 668 кроссоверов, проданных с февраля 2016-го по октябрь 2017 года. В качестве решения завод рекомендовал дилерам наклеить защитный уплотнитель на кромку площадки.
Весной того же года АВТОВАЗ проводил самую масштабную в своей истории сервисную кампанию: из-за перетирания топливной трубки тросом сцепления под отзыв попали 106 723 автомобилей Lada Kalina и Granta. Владельцам этих моделей, выпущенных в период с 3 сентября 2015 года и по конец марта 2017-го, было предложено установить защитную облицовку, дабы обезопасить трубки от перетирания — разумеется, силами официальных дилеров. А при наличии следов контакта на топливной магистрали следовало заменить трубки на новые в сборе. Спустя месяц по той же самой причине были отозваны и спортивные версии — Kalina Sport и Granta Sport (всего 4466 машин).
Слабое звено?
Кстати говоря, в отношении Калин и Грант превентивные меры принимались и раньше. Так, например, в ноябре 2014 года пресловутый трос сцепления покушался на тормозные трубки лифтбеков Granta, оснащенных АБС — тогда в ремзоны угодило 14 663 автомобиля. А год 2012-й отметился сразу двумя крупными сервисными кампаниями: в апреле к дилерам были приглашены 70 тыс. Lada Kalina и 24 тыс. Lada Granta, произведенных с октября 2011-го по март 2012 года, из-за проблем с перетиранием топливной трубки при пробеге свыше 50 тысяч километров. А в декабре на сайте Росстандарта появилось приглашение, адресованное владельцам 45 348 автомобилей Lada Granta в комплектациях «Стандарт» и «Норма», сошедших с конвейера в период с 27 мая по 30 сентября 2012 года: эти машины нуждались в перепрограммировании блока управления системы надувных подушек безопасности, который мог работать некорректно.
Калина отметилась и еще в одном неприятном эпизоде: в апреле 2011 года под отзыв попало 56 408 Lada Kalina и Lada Samara, у которых в ходе испытаний тольяттинские инженеры обнаружили несоответствующие заводским стандартам соединители топливной системы.
И другие
В январе 2011 года приглашения в сервис были разосланы владельцам сразу нескольких моделей: Priora, Kalina, Samara, 4x4, а также последних представителей классического семейства ВАЗ-2105 и ВАЗ-2107. В силовых агрегатах этих машин были установлены пружинные шайбы с дефектом, вследствие чего двигатели работали не так, как следует. Вину на эту неисправность АВТОВАЗ возложил на Белебеевский завод «Автонормаль», который значился поставщиком шайб. Всего под отзыв тогда попало 10 500 автомобилей.
А в конце октября 2010-го в Тольятти решили обратиться к обладателям 11 700 автомобилей Kalina, Priora и 4×4 для проверки вакуумного усилителя тормозов, который на конвейер поставлял Димитровградский автоагрегатный завод (ДААЗ).
Между прочим, не только исконно русские модели марки Lada попадают под сервисную кампанию. Летом 2016 года завод объявил отзыв 7445 Ларгусов с двигателем К4М, выпущенных с 16 ноября 2015 года и по июнь 2016-го. Эти машины попали под подозрение в связи с возможным оплавлением провода реле включения вентилятора охлаждения. В качестве лекарства инженеры предложили менять соответствующий жгут проводов в сборе на новый.
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