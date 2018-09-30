Все сервисные кампании Лады

Сервисные кампании для превентивного устранения возможных дефектов автомобиля проводят не только иностранцы, но и наш родной АВТОВАЗ. «За рулем» собрал для вас все более-менее значимые эпизоды, когда под отзыв попадала продукция под маркой Lada.

Год нынешний…

В 2018 году Росстандарт дважды сообщал об отзывах техники из Тольятти. Весьма масштабной оказалась кампания по проверке провода генератора Lada 4х4, изоляция которого могла перетираться о верхний рычаг передней подвески. Под подозрение попало 38 808 машин, выпущенных с июня 2017 по июнь 2018 года. «Нивоводы» были приглашены в сервис для установки дополнительных хомутов крепления жгута проводов.

Хотя классическая Нива выпускается аж с прошлого века, под отзыв она попадает и в наше время.

Примерно в это же время АВТОВАЗ проводил сервисную кампанию, которая затронула 7220 кроссоверов XRAY, реализованных с ноября 2017 по июнь 2018 года. Причиной отзыва стали газовые раковины в поворотных кулаках, отлитых с нарушением технологии: вместо высокопрочного чугуна производитель деталей использовал серый чугун. «Неправильные» кулаки предлагалось совершенно безвозмездно заменить на новые детали.

… и год минувший

Lada XRAY не единожды становился фигурантом отзывной кампании. Осенью прошлого года на сайте Росстандарта появилось сообщение о возможном перетирании жгута проводов двигателя об площадку аккумулятора у 19 668 кроссоверов, проданных с февраля 2016-го по октябрь 2017 года. В качестве решения завод рекомендовал дилерам наклеить защитный уплотнитель на кромку площадки.

За последние пару лет XRAY дважды становился фигурантом сервисных кампаний.

Весной того же года АВТОВАЗ проводил самую масштабную в своей истории сервисную кампанию: из-за перетирания топливной трубки тросом сцепления под отзыв попали 106 723 автомобилей Lada Kalina и Granta. Владельцам этих моделей, выпущенных в период с 3 сентября 2015 года и по конец марта 2017-го, было предложено установить защитную облицовку, дабы обезопасить трубки от перетирания — разумеется, силами официальных дилеров. А при наличии следов контакта на топливной магистрали следовало заменить трубки на новые в сборе. Спустя месяц по той же самой причине были отозваны и спортивные версии — Kalina Sport и Granta Sport (всего 4466 машин).

Калина и Гранта чаще других попадают под отзыв.

Слабое звено?

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Кстати говоря, в отношении Калин и Грант превентивные меры принимались и раньше. Так, например, в ноябре 2014 года пресловутый трос сцепления покушался на тормозные трубки лифтбеков Granta, оснащенных АБС — тогда в ремзоны угодило 14 663 автомобиля. А год 2012-й отметился сразу двумя крупными сервисными кампаниями: в апреле к дилерам были приглашены 70 тыс. Lada Kalina и 24 тыс. Lada Granta, произведенных с октября 2011-го по март 2012 года, из-за проблем с перетиранием топливной трубки при пробеге свыше 50 тысяч километров. А в декабре на сайте Росстандарта появилось приглашение, адресованное владельцам 45 348 автомобилей Lada Granta в комплектациях «Стандарт» и «Норма», сошедших с конвейера в период с 27 мая по 30 сентября 2012 года: эти машины нуждались в перепрограммировании блока управления системы надувных подушек безопасности, который мог работать некорректно.

Калина отметилась и еще в одном неприятном эпизоде: в апреле 2011 года под отзыв попало 56 408 Lada Kalina и Lada Samara, у которых в ходе испытаний тольяттинские инженеры обнаружили несоответствующие заводским стандартам соединители топливной системы.

И другие

Почти 15 тысяч лифтбеков Lada Granta, оснащенных АБС, попали под отзыв осенью 2014 года.

В январе 2011 года приглашения в сервис были разосланы владельцам сразу нескольких моделей: Priora, Kalina, Samara, 4x4, а также последних представителей классического семейства ВАЗ-2105 и ВАЗ-2107. В силовых агрегатах этих машин были установлены пружинные шайбы с дефектом, вследствие чего двигатели работали не так, как следует. Вину на эту неисправность АВТОВАЗ возложил на Белебеевский завод «Автонормаль», который значился поставщиком шайб. Всего под отзыв тогда попало 10 500 автомобилей.

А в конце октября 2010-го в Тольятти решили обратиться к обладателям 11 700 автомобилей Kalina, Priora и 4×4 для проверки вакуумного усилителя тормозов, который на конвейер поставлял Димитровградский автоагрегатный завод (ДААЗ).

У некоторых Ларгусов с французскими моторами слабым местом оказалась проводка вентилятора охлаждения.

Между прочим, не только исконно русские модели марки Lada попадают под сервисную кампанию. Летом 2016 года завод объявил отзыв 7445 Ларгусов с двигателем К4М, выпущенных с 16 ноября 2015 года и по июнь 2016-го. Эти машины попали под подозрение в связи с возможным оплавлением провода реле включения вентилятора охлаждения. В качестве лекарства инженеры предложили менять соответствующий жгут проводов в сборе на новый.

Фото: АВТОВАЗ