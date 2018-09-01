Lada Vesta Cross: 5 плюсов и 2 особенности, к которым нужно привыкнуть

Недавно АВТОВАЗ начал продавать седан Lada Vesta Cross, который отличается от обычной Весты увеличенным клиренсом и пластиковым обвесом по периметру снизу. Это уникальная машина: аналогичных седанов повышенной проходимости по такой цене и тем более в сегменте B+ просто нет. Но есть у Весты Кросс и другие особенности.

1. Дорожный просвет

Главный и самый жирный плюс российского кросс-седана — большой дорожный просвет. Согласно заводским техническим характеристикам, его высота — 203 мм. Далеко не каждый современный кроссовер может похвалиться таким же. Высокий клиренс нужен, если вы хотя бы иногда съезжаете с ровного асфальта. Впрочем, полезен он и в больших городах с их вечными стройками, «лежачими полицейскими» и бордюрами, не соответствующими ГОСТу. А теперь вспомните, как любят задирать подвеску, в том числе и на седанах, в провинции. Так что, Vesta Cross определенно в тренде.

У Лады Весты Cross такой клиренс, что могут позавидовать и кроссоверы. Да и свесы умеренные. Так что геометрическая проходимость очень неплохая.

2. Дизайн

Второй заметный плюс — внешний вид автомобиля. Даже обычная Lada Vesta во многих регионах до сих пор вызывает интерес. Что уж говорить о машине с увеличенным клиренсом, на 17-дюймовых колесах, с пластиковым обвесом по низу ярко-рыжего кузова (опциональный цвет «Марс»)! Никакого тюнинга не нужно. Наряднее, чем в обычной Весте, и интерьер Кросса с многочисленными оранжевыми вставками. Для «кроссовой» серии Lada характерны еще оранжевые шкалы приборов. Даже если выбрать любой другой из 10 цветов кузова (например, серый) и серые же вставки в интерьере, Vesta Cross все равно будет привлекать внимание. Многим это льстит.

Интерьер этого автомобиля не даст забыть о его псевдовнедорожной особенности. Хотя психологи могут сказать, что такое сочетание цветов слишком агрессивное.

3. Трехобъемный кузов

Любители седанов, которых у нас удивительно много, объясняют свой выбор тем, что в автомобиле с отделенным от салона багажником тише, теплее и отсутствуют посторонние запахи, идущие из багажного отсека. С каждым из этих утверждений можно поспорить. Но можно и согласиться. Объем багажника у этого седана такой же, как у универсала (под полкой) — 480 литров, а спинка заднего сиденья также складывается по частям.

Объем багажного отсека — 480 литров. Одно «но»: при погрузке под крышку придется учитывать выступающие в багажник петли и класть вещи так, чтобы не помять их.

Седан еще и легче универсала (на 50 кг). А кузов жестче. Это влечет за собой лучшую управляемость. Скорее всего, и салон начнет поскрипывать попозже, чем в универсале. Однако особо крупногабаритные вещи (например, стиральную машину в упаковке или кухонную плиту) в седане не перевезешь. А в универсале можно как минимум попытаться. Но это так, ремарка.

4. Унификация

Четвертый плюс — унификация. По большинству деталей, узлов, кузовных панелей Cross идентичен обычной Весте, а по некоторым (обвес, интерьер) — универсалу SW Cross. Одинакова и подвеска, за исключением чуть более коротких задних пружин, несущих, по сравнению с «универсальными», меньшую нагрузку. Кстати, седан комфортнее универсала не только из-за того, что жестче и тише, но и из-за меньшей чувствительности к дорожным неровностям.

Автомобиль максимально унифицирован с другими моделями семейства. На него нетрудно будет найти запчасти, а механики легко справятся с любой неисправностью.

5. Дешевле универсала

Седаны всегда дешевле универсалов. Lada Vesta Cross дешевле, чем универсал SW Cross. Если сравнивать крайние комплектации — на 32 000 рублей.

Что не так с Ладой Вестой Кросс?

А теперь особенности Лады Весты Cross, к которым нужно привыкнуть. И первая из них — как раз диапазон цен, от 763 900 до 859 900 рублей. Трудно смириться с мыслью, что российский автомобиль, пусть даже и новейший, стоит как иномарка. Однако это так. При этом Vesta Cross дороже обычного седана Vesta в аналогичной комплектации на 53 000 (с двигателем 1.8) или на 63 000 рублей (с двигателем 1.6).

Теоретически Lada Vesta Cross, а также SW Cross можно оснастить полным приводом. Но тогда цена автомобиля перевалит за миллион. И кто его будет покупать?

Кстати, дорожный просвет стандартной Lada Vesta — 178 мм и может быть еще выше с 17-дюймовыми колесами. И никто не запрещает вам поставить стальную защиту, как на Кроссе. Что еще остается? Пластиковый обвес по низу? При аккуратной езде можно обойтись без него. Рыжие вставки в салоне и оранжевые циферблаты? Все можно сделать, было бы желание.

Седан с увеличенным дорожным просветом? Почему бы нет — если эта работа автомобилестроителей, а не доморощенных тюнеров?

А вторая особенность — уникальность машины. Подобный автомобиль, лифтованный седан, есть только у Volvo. Это S60 Cross Country. Но он стоит от 2,5 миллионов рублей, выпускается давно и в Европе особой популярностью не пользуется. Lada Vesta Cross может полностью занять свободную нишу.