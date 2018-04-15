Как заехать на бордюр, чтобы не повредить машину?

Лучше всего, конечно, никак. Но иногда заехать на бордюр (бордюрный камень) все-таки необходимо, и даже ПДД регламентирует такие случаи. Вопрос в том, как сделать это правильно, не повредив машину, если дорожный просвет не слишком большой.

Запас пространства под задним бампером, как правило, больше, чем под передним. Но есть выхлопная труба, которую легко повредить. Об этом следует помнить при парковке.

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На магистральный бордюр, высотой 450 мм (ГОСТ 6665–91), проблематично заехать даже на автомобиле с большим дорожным просветом. Впрочем, и представить такую ситуацию, когда кому-то понадобится это делать, довольно тяжело. Чаще водителям легковушек приходится «штурмовать» дорожные бордюры высотой 300 мм (по ГОСТу). Это размер самого камня, не заглубленного в асфальт или грунт. Если бордюр установлен правильно, то он возвышается над дорогой на высоту порядка 150–160 мм.

Залетать на бордюр с разгона не стоит даже владельцам внедорожников. Возможно, камень не заденет кузов или агрегаты машины, однако подвеска сработает на «отбой», что может вывести ее из строя. К тому же закраина колесного диска при таком ударе может пробить боковину шины. Или помнется сам диск. Так что машину на бордюр лучше, как говорят опытные водители, «затягивать», то есть закатываться не спеша, в натяг. На машине с автоматом левая нога при этом должна быть готова нажать на педаль тормоза. Если у машины механика, положите руку на ручник. Остановите машину, если она откатится.

На низком автомобиле тем более не стоит спешить. Если не получилось заехать с первого раза, можно немного откатиться назад, чтобы было больше места для разгона. А если проделываете это впервые в своей водительской практике, убедитесь вначале в том, что поблизости нет пешеходов и других машин.

Дорожный просвет редакционного Hyundai Solaris первого поколения — 160 мм. И он садится практически на любой бордюр передним бампером. Заезжать под прямым углом — плохая идея.

Заезжать на бордюр под прямым углом, 90°, то есть сразу парой колес, передних или задних, — плохая идея. Если у вас автомобиль с механической коробкой передач, скорее всего вы «подпалите» сцепление и чиркнете юбкой бампера об асфальт — либо передней, либо задней.

Оптимально заезжать на бордюр под углом, близким к 45 градусам. Таким образом все колеса закатятся на препятствие поочередно, что уменьшит нагрузку на подвеску и снизит вероятность контакта рычагов подвески, порогов, бамперов, выхлопной системы или поддона картера с камнем. Однако понятно, что поставить машину под таким углом не всегда позволяет пространство. В таком случае нужно задать максимально возможный угол и выкрутить колеса к бордюру. И только после этого потихоньку закатываться на него.

Лучше всего заезжать на бордюр под углом, близким к 45° — так, чтобы каждое колесо «брало препятствие» поочередно. И не спешить, чтобы избежать ударов.

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А что делать, если автомобиль ну очень низкий (с маленьким клиренсом), а бордюр очень высокий (не по ГОСТу)? Три варианта. Либо оставить затею, не карабкаться на него, либо искать другой заезд (почитав предварительно пункт 9.9 ПДД о движении по тротуару и статью 12.15 КОАП РФ о наказании за это нарушение). Либо придумать какие-то трапы (например, из длинных широких досок) и закатывать автомобиль очень аккуратно. Может быть, даже заталкивать вручную.

Относительно простой, но более рискованный способ забраться на бордюр, который выше бампера — поставить машину параллельно бордюру на расстоянии 10–15 сантиметров от него, выкрутить колесо к бордюру и постараться затащить автомобиль. И, не останавливаясь, прокатиться вперед, чтобы на бордюр зашло и заднее колесо. Риск в том, что колесо может сорваться с камня и машина рухнет на бампер, и в том, что бордюр можно зацепить порогом. В сырую погоду, когда камень влажный и скользкий, так лучше не экспериментировать. Зимой — тем более.

Заезжать на бордюр задним ходом, даже под углом, нужно вдвойне осторожнее, так как у большинства автомобилей задний свес длиннее и под днищем расположена выхлопная система, которую легко повредить. Зато расстояние от земли до заднего бампера у большинства машин чуть больше, чем расстояние от земли до переднего бампера.

Низкий автомобиль сложно и припарковать у высокого бордюра так, чтобы не повредить дверь, открывая ее. И в этом случае придется ставить машину под углом, достаточным, чтобы спокойно открыть дверь. Удостоверившись, естественно, что вы при этом никому не мешаете и не нарушаете правила парковки.