Казалось бы, что сложного в парковке и маневрах во дворе? Скорость ниже, есть время все обдумать. Нашел первое более-менее подходящее по размеру место недалеко от дома, с двух-трех заходов поставил туда машину и ушел по своим делам. Но не тут-то было!

Прежде чем припарковать свой автомобиль в дворовой клоаке, нужно еще доехать до места стоянки. Маневры внутри проездов не столь опасны, как на скоростных дорогах, но тоже требуют аккуратности.

Оптимальная скорость

Двигаясь по двору, прежде всего придерживайтесь разумной скорости. Если исходить из реальности (разрешенный предел с поправкой на местный темперамент), это промежуток от 20 до 30 км/ч. Развивая большую скорость, будет очень сложно отслеживать возможные помехи (пешеходы, велосипедисты), способные в любой момент появиться из-за припаркованных вокруг автомобилей и стен домов.

Учет состояния дорожного покрытия

При выборе скорости или своих действий обязательно учитывайте погодные условия. Иначе при встречном разъезде вашу машину вполне может снести (на льду или снежном наросте) на другой автомобиль. Колеи и другие дефекты дорожного покрытия также нежелательны в местах, где предполагаются разъезды. От греха подальше не разъезжайтесь одновременно, а убедитесь в остановке встречной машины или остановитесь сами, аккуратно заехав в какую-нибудь нишу. Впрочем, превышение скорости или резкие действия иногда приводят к неприятностям и при обычном передвижении по скользкому/некачественному покрытию. Ведь при заносе или смещении на неровности машину может вынести на припаркованные рядом автомобили или пешеходов. Особенно это касается штурмов бордюров.

Взаимодействие с пешеходами и другими водителями

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Постоянно наблюдайте за стоящими и едущими (во всех направлениях) машинами с учетом показаний их световых приборов и будьте начеку. Чтобы не было неожиданностей, старайтесь оценивать картину в целом и как можно дальше. К примеру, факт остановки автомобиля сигнализирует о том, что его водитель может не глядя распахнуть дверь прямо перед вами. Если есть сомнения в чужих действиях, старайтесь их предупредить, заранее коротко подавая звуковой сигнал. Этот же прием пригодится при повороте из одного проезда на другой с объездом высокого препятствия (грузовик, площадка с мусорными контейнерами или угол дома). В этом случае двигайтесь медленно, пока видимость в нужном направлении не станет приемлемой. Ночью во дворах включайте дальний свет (выключая только при сближении со встречными машинами), что даст лучшую обзорность, а также возможность пешеходам и другим водителям заранее распознать вашу машину в темноте.

Поворот из одного проезда в другой

Собираясь повернуть из одного узкого (заставленного машинами) проезда в другой, старайтесь максимально удлинить траекторию поворота, двигаясь подальше от его центра. Иначе можно упереться, скажем, левой частью капота в одну из стоящих машин, а правым боком — в заднюю часть другой. Выйти из этого положения, собрав вокруг себя несколько попутных и встречных автомобилей, будет непросто.

Маневрирование на малой скорости

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Увидев маневры другого автомобиля (выезжает перед вами со стоянки, разворачивается), не торопитесь проскочить данное место, отыгрывая лишние секунды. Это может привести к столкновению. Лучше проявите деликатность и дайте ему закончить непростые телодвижения. Пропускать желательно и стоящие автомобили, у которых только зажглись огни заднего хода.

Маневрируя на небольшой площадке и совершая перемещения вперед-назад с поворотами влево-вправо, обязательно учтите, что окружающие пешеходы любят обходить медленно движущиеся машины вплотную. Поэтому будьте особенно внимательны при движении задним ходом и поворотах, во время которых зазевавшегося пешехода вполне можно прижать боком к другому автомобилю или стене дома.

Перед тем как развернуться в ограниченном пространстве, общим взглядом оцените его, отмечая для себя наличие открытых колодцев, бетонных вазонов и объемных цоколей зданий, столбиков и оград. Если присутствует что-то из перечисленного, маневрируйте особенно осторожно, контролируя каждый метр (возможно, даже периодически выходя из машины). Ведь о точном месте расположения невысокого препятствия можно забыть, а столкновение с ним чревато вмятинами на порогах или оторванным бампером.

Снижение шума в машине

Во время любых действий во дворе максимально приглушайте звучание стереосистемы, так как громко звучащая музыка мешает восприятию на слух важной информации. Останутся незамеченными увеличение оборотов двигателя или шелест шин при разгонах/торможениях, что может привести к заносу в скользкую погоду. Быстро приближающаяся с топотом и криками компания детей также станет полной неожиданностью. Можно даже не услышать сигнала клаксона другой машины, несущейся наперерез. Кроме того, музыка забирает часть внимания и притупляет реакцию.

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Добрались до адресата? Что ж, а теперь давайте разберемся с местом для стоянки.

Размер места парковки

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Прежде всего, искомый участок пространства для предстоящей стоянки должен быть достаточно просторным. Если предстоит парковаться между продольно стоящими у тротуара машинами, желательно найти место, продольный размер которого метра на два превышает длину вашего автомобиля. Вопрос не в вашей ловкости как водителя: зазоры спереди и сзади позволят водителям соседних машин без проблем (избежав касаний чужих бамперов) уехать по делам.

Для постановки на стоянку среди параллельно размещенных автомобилей подойдет место шириной приблизительно с вашу машину при распахнутых дверях. Это избавит ее от царапин и сколов при неосторожном открывании дверей соседями по стоянке. Особенно актуальны участки дополнительного пространства в случаях, когда рядом будут располагаться одна или две старые (ржавые, обшарпанные) машины или грузовики, чьим водителям все равно, сколько царапин будет на своем (а чужом — и подавно) имуществе.

Пространство вокруг автомобиля

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Рядом с оставленной на стоянке машиной не должны происходить постоянные маневры (повороты, развороты), поэтому паркуйтесь в отдалении от перекрестков, дворовых проездов и выездов из гаражей/стоянок. При парковке вдоль проезда следите, чтобы ширина оставшейся его части была достаточной для безопасного проезда грузовых машин (мусоровозы, пожарные), водителям которых весьма сложно лавировать во дворах.

Постарайтесь не ставить автомобиль под углом к тротуару (при наличии препятствия, мешающего нормальному размещению, просто найдите другое место) и, перед выходом из салона, поставьте колеса вдоль машины. Иначе проезжающие мимо автомобили могут зацепиться за неожиданное препятствие, что приведет к обоюдным повреждениям. Некоторые водители, испытав трудности с объездом, могут позже дать «симметричный ответ», проколов шины или сделав пару царапин на дверях.

Как избежать внешних воздействий

Также обратите внимание на рабочий инвентарь (лопаты, лом) и стройматериалы, наличие которых в конкретном месте может свидетельствовать о проведении рядом строительных/уборочных работ, способных привести к повреждениям машины. Опасность для нее представляют также находящиеся рядом разлапистые деревья, большие рекламные щиты и, как ни странно, близко расположенные стены жилых домов. С верхних этажей может свалиться какой-нибудь предмет домашнего обихода, а сосульки в зимний период — вообще бич многих городов.

И еще один фактор, касающийся близости к дорожкам, используемым пешеходами. Лучше не ставить машину по соседству с пешеходными маршрутами и, тем более, не перекрывать их. В противном случае на боках транспортного средства появится множество царапин от молний женских сумочек, зонтов и предметов, употребленных умышленно. Старайтесь заранее оценить загруженность окрестных «пешеходных троп», чтобы парковаться от самых оживленных на расстоянии не меньше двух-трех метров.

Особенности процесса парковки

Найдя подходящее место для стоянки вдоль тротуара, сначала необходимо его проехать, а затем, используя задний ход и повороты руля, поставить туда машину. Заезжать передом значительно сложнее и потребует многочисленных передвижений вперед-назад и заезда на тротуар. На место, перпендикулярное тротуару, также лучше заезжать задним ходом, но уже по другой причине. За время стоянки ситуация вокруг может поменяться, и выезд передом, возможно, в более стесненных условиях, будет более комфортным и безопасным.

А если места для парковки не нашлось?

Не надо лениться поездить по окрестностям своего дома, чтобы найти подходящее место, пусть даже расположенное чуть дальше, чем планировалось. Небольшая прогулка до дома и обратно пойдет только на пользу здоровью. Если же участок местности, удовлетворяющий всем критериям, не нашелся, можно воспользоваться одной из платных стоянок, затраты на которую вполне окупятся личным спокойствием.

Наконец, имея постоянные проблемы с поиском безопасного свободного пространства для стоянки, попытайтесь скорректировать свой рабочий график, например, несколько раньше уезжая утром и, соответственно, раньше возвращаясь вечером.

Текст: Юрий Хайкевич, фото: Илья Питалев/ТАСС, ИТАР-ТАСС/ Валерий Шарифулин, ИТАР-ТАСС/ Алексей Филиппов, АГН «Москва», depositphotos