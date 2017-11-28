Как пережить День жестянщика

В первый раз за сезон снег всегда комом на голову — падает без разбору, разрешения не спрашивает. Как максимально безопасно для себя и окружающих встретить так называемый День жестянщика?

Когда грянул мороз, повалил снег — жди очередной День жестянщика. Так наши остряки называют дни, когда происходят многочисленные аварии из-за неподготовленности водителей и их машин к зиме. А ведь подготовка-то элементарная! Чтобы без проблем пережить приход настоящей зимы, нужно запомнить несколько простых правил.

Совет 1

Вовремя поменяйте летние шины на зимние. Фрикционные («липучки») или шипованные — на ваше усмотрение. Не стоит бояться, что колеса будут сильно шуметь, терять шипы на асфальте, а машина — брать больше топлива. С хорошими шинами этого не случится. Зато успеете привыкнуть к изменившейся управляемости. Зимние шины обычно тяжелее летних, с усиленными, более жесткими боковинами, но мягким протектором. Это дает менее четкие реакции на рулевое управление.

Полный привод, как у Audi A4 Allroad, — хороший помощник, но не панацея против гололеда. Все равно нужно вовремя переобуться.

Совет 2

Залейте в бачок с омывающей жидкостью незамерзайку, поменяйте старые дворники на новые. Перед поездками в снег проверьте фары, очистите стекла и зеркала. Ваша машина должна быть хорошо видна, а вы контролировать все пространство вокруг. С запотевшими стеклами и заляпанными зеркалами это непросто. Даже если машина оснащена камерами и системами, предупреждающими о помехах. Они помогают глазам, но не заменяют их.

На льду шипованные шины очевидно лучше «липучек», а на асфальте, будучи качественными, не так уж сильно проигрывают.

Совет 3

Выходя из дома к машине после заморозков, постарайтесь оценить, насколько скользко на улице. А поехав, выберите свободный участок и аккуратно, убедившись, что за вами никого нет, тормозните. Раз плавно, второй раз — резче. Это поможет выбрать безопасные скорость движения и дистанцию.

Переобувшись в шиповки, не забудьте наклеить на машину соответствующий значок. Его отсутствие чревато штрафом в 500 рублей.

Совет 4

Не забудьте поставить в машину и включить видеорегистратор. Он поможет доказать вашу невиновность в спорном случае. Или снять забавный ролик, чтобы залить его на YouTube или отправить в известную телепередачу. В «Дни жестянщика» таких видео снимают больше обычного. Хотя героям таких роликов чаще всего не до смеха.

Очистите фары. Многие едут на работу еще в темноте. И вы должны видеть все на дороге, и вас должно быть видно.

Совет 5

Не делайте резких движений. Ни рулем, ни педалями. Постарайтесь управлять автомобилем максимально плавно — так, чтобы старт напоминал взлет самолета под управлением классного пилота, а торможение — мягкую посадку.

Чтобы контролировать, что происходит вокруг, сметите снег с зеркал. Не надейтесь на обогрев — он очищает стекло медленно и неравномерно.

Совет 6

Не стесняйтесь тормозить с запасом. И не останавливайтесь впритык к другим машинам. Так вы убережете себя и других от дополнительных повреждений, если «повезет» оказаться в «паровозике» (цепной аварии). Но, конечно, запас должен быть разумным. Оставлять перед собой пространство с корпус машины в городской тесноте как минимум некрасиво. И это может спровоцировать кого-то влезть перед вами.

Не забудьте о задних фонарях — их тоже может закидать снегом.

Совет 7

Кстати, останавливаясь на перекрестках, поглядывайте в зеркала заднего вида и не переводите коробку в нейтраль. Возможно, тормозящему за вами будет не хватать метра для остановки, а вы сможете вовремя подвинуться. И себя спасете, и опростоволосившегося «коллегу». Пусть не благодарит.

На светофорах тормозите с запасом и поглядывайте в зеркало заднего вида, чтобы успеть подвинуться, если придется.

Совет 8

Заранее тормозите и удвойте внимательность, подъезжая к пешеходным переходам. Скользят не только машины, но и люди. Кто-то из пеших может упасть на зебре. Представьте, что будет, если вы не успеете остановиться. А заметить пешеходов в темной одежде в сумерках или даже днем довольно сложно.

..... Приближаясь к пешеходному переходу в гололедицу, заранее сбросьте скорость. Имейте в виду, что для остановки автомобиля в экстренной ситуации потребуется большее расстояние, чем обычно.

Совет 9

Не оставляйте машину впритык к перекресткам и на закруглениях дорог. Вполне вероятно, что вы окажетесь на чьей-нибудь траектории. В худшем случае — тяжелого грузовика. Постарайтесь найти более безопасное место парковки. Пусть даже от этого места придется пройтись.

Не бросайте машину на перекрестках, закруглениях дорог, перегибах, склонах. Она может оказаться на чьем-то пути.

Совет 10

Паркуя автомобиль на склоне, где нет бордюра, поверните колеса к обочине. Если машина скатится, она не перегородит дорогу. Если есть бордюр, подумайте, как он «сработает», если ручной тормоз и передача вдруг не удержат автомобиль. Хотя это редкий случай.

Паркуя автомобиль на склоне, где нет бордюра, поверните колеса к обочине. Если машина скатится, она не перегородит дорогу. Если есть бордюр, подумайте, как он «сработает», если ручной тормоз и передача вдруг не удержат автомобиль. Пусть даже это излишняя осторожность.

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А напоследок — еще один совет, который выбивается из общего ряда, а потому вынесен особняком. Если вы сомневаетесь, стоит ли садиться за руль в «День жестянщика», лучше не садитесь — пользуйтесь общественным транспортом, если есть такая возможность. А за руль своей машины вернетесь, когда на дорогах станет поспокойнее. Заметьте, такой выбор не имеет ничего общего с трусостью. Всем нам и так хватает проблем помимо оформления аварии и ремонта своих и чужих машин. Впрочем, это уже другая тема...

Фото: Илья Пименов и из архива автора