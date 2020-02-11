Для тех, кто и так все знает, но подзабыл: важные зимние советы

Зима — самое тяжелое время для автовладельца. Низкие температуры, малая продолжительность светового дня, снег и лед на дорогах... Наши короткие советы помогут вам ездить на автомобиле в столь непростых условиях с минимальными потерями.

1. Подкачайте шины Материалы по теме 10 главных зимних ошибок автовладельцев

Какой бы теплой ни была зима, не следует игнорировать требования технического регламента по замене на автомобиле летних покрышек на зимние . Регулярно следите за давлением в шинах, включая давление в запасном колесе, ведь запаска может понадобиться внезапно, когда нет времени на накачивание колеса, да и насоса может не оказаться под рукой.

2. Проверяйте аккумулятор

Перед тем как поставить машину на длительную стоянку или даже на ночь в сильный мороз, проверьте состояние аккумуляторной батареи . Уровень электролита не должен быть ниже минимальной отметки на корпусе. А вот напряжение лучше проверять непосредственно перед поездкой. При неработающем двигателе напряжение 12,5–12,7 В означает, что АКБ почти полностью заряжена, 12,3 В — заряжена наполовину. А вот если напряжение стремится к 12 В, то батарея разряжена.

Зимняя эксплуатация

3. Щетки стеклоочистителей

Проверьте состояние щеток стеклоочистителей . Не начинайте движение на автомобиле с заснеженными или заиндевевшими стеклами . Не забудьте залить незамерзающую жидкость в бачок стеклоомывателя перед поездкой. А если автомобиль не оборудован датчиком уровня омывающей жидкости и не предупредит вас о том, что она заканчивается, положите в багажник запасную канистру с омывайкой . Продолжать движение с грязным стеклом в поисках ближайшего магазина с омывающей жидкостью просто опасно.

4. Проведите ревизию багажника

На всякий случай положите в багажник провода для «прикуривания», трос, снеговую лопату, щетку для сметания снега и скребок для льда. В дальнюю дорогу возьмите канистру с топливом. Старайтесь держать топливный бак заполненным. Все это очень выручит в случае непредвиденной ситуации на дороге. Даже если ЧП произошло не с вами, вы сможете помочь другому водителю.

Набор автомобилиста

5. Используйте силиконовую смазку

Примерзшая по контуру дверь может не поддаться небольшим усилиям, а попытка дернуть посильнее приведет к повреждению уплотнителя двери или ее ручки. Поэтому заранее нанесите силиконовую смазку на уплотнители дверей.

силиконовая смазка

6. Смажьте замки дверей

Смажьте замки дверей и багажного отделения специальным составом, который предотвратит замерзание. При разрядившемся аккумуляторе открыть замок старым добрым механическим ключом — это единственный способ попасть в автомобиль.

Размораживатель замка

7. Одевайтесь по погоде

Одевайтесь соответственно погоде, даже если не планируете проводить много времени на улице. Планы могут измениться и возникнет необходимость выйти из теплого автомобиля на холод, например на заправке или в случае аварии. Перед дальней поездкой положите в багажник теплую одежду, обязательно рукавицы и даже небольшой сухой паек.

8. Не теряйте бдительность

Внимательно следите за закутанными пешеходами, плохо видящими и слышащими дорожную ситуацию. Такие пешеходы могут неожиданно выйти на дорогу и не реагировать на сигналы приближающихся автомобилей.

9. Только без резких движений

Чтобы внезапно не потерять контроль над автомобилем, избегайте пробуксовки на асфальте и тем более на рельсах. Это также поможет сохранить шипы на зимних шинах. При езде по скользкому покрытию не совершайте резких маневров на дороге (торможение, разгон, повороты). Соблюдайте увеличенную дистанцию и боковой интервал. Не нарушайте скоростной режим. Все вышеперечисленное значительно увеличивает шансы попасть в аварию.

Снег на дороге

10. Держитесь подальше от не очищенных от снега машин

Обращайте особое внимание на автомобили рядом с вами, имеющие плохой обзор из-за не очищенных от снега стекол. Водитель такого автомобиля может начать маневр, не заметив вас. Внимательным следует быть и с впередиидущим транспортом, у которого засыпаны снегом фонари. Не заметив сработавшие стоп-сигналы, можно оказаться виновником ДТП, догнав такую машину. И, конечно, всегда тщательно очищайте свой автомобиль от снега перед началом движения.

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