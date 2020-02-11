Для тех, кто и так все знает, но подзабыл: важные зимние советы

1. Подкачайте шины
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Какой бы теплой ни была зима, не следует игнорировать требования технического регламента по замене на автомобиле летних покрышек на зимние
. Регулярно следите за давлением в шинах, включая давление в запасном колесе, ведь запаска может понадобиться внезапно, когда нет времени на накачивание колеса, да и насоса может не оказаться под рукой.
2. Проверяйте аккумулятор
Перед тем как поставить машину на длительную стоянку или даже на ночь в сильный мороз, проверьте состояние аккумуляторной батареи
. Уровень электролита не должен быть ниже минимальной отметки на корпусе. А вот напряжение лучше проверять непосредственно перед поездкой. При неработающем двигателе напряжение 12,5–12,7 В означает, что АКБ почти полностью заряжена, 12,3 В — заряжена наполовину. А вот если напряжение стремится к 12 В, то батарея разряжена.
Зимняя эксплуатация
3. Щетки стеклоочистителей
Проверьте состояние щеток стеклоочистителей
. Не начинайте движение на автомобиле с заснеженными или заиндевевшими стеклами
. Не забудьте залить незамерзающую жидкость в бачок стеклоомывателя перед поездкой. А если автомобиль не оборудован датчиком уровня омывающей жидкости и не предупредит вас о том, что она заканчивается, положите в багажник запасную канистру с омывайкой
. Продолжать движение с грязным стеклом в поисках ближайшего магазина с омывающей жидкостью просто опасно.
4. Проведите ревизию багажника
На всякий случай положите в багажник провода для «прикуривания», трос, снеговую лопату, щетку для сметания снега и скребок для льда. В дальнюю дорогу возьмите канистру с топливом. Старайтесь держать топливный бак заполненным. Все это очень выручит в случае непредвиденной ситуации на дороге. Даже если ЧП произошло не с вами, вы сможете помочь другому водителю.
Набор автомобилиста
5. Используйте силиконовую смазку
Примерзшая по контуру дверь может не поддаться небольшим усилиям, а попытка дернуть посильнее приведет к повреждению уплотнителя двери или ее ручки. Поэтому заранее нанесите силиконовую смазку на уплотнители дверей.
силиконовая смазка
6. Смажьте замки дверей
Смажьте замки дверей и багажного отделения специальным составом, который предотвратит замерзание. При разрядившемся аккумуляторе открыть замок старым добрым механическим ключом — это единственный способ попасть в автомобиль.
Размораживатель замка
7. Одевайтесь по погоде
Одевайтесь соответственно погоде, даже если не планируете проводить много времени на улице. Планы могут измениться и возникнет необходимость выйти из теплого автомобиля на холод, например на заправке или в случае аварии. Перед дальней поездкой положите в багажник теплую одежду, обязательно рукавицы и даже небольшой сухой паек.
8. Не теряйте бдительность
Внимательно следите за закутанными пешеходами, плохо видящими и слышащими дорожную ситуацию. Такие пешеходы могут неожиданно выйти на дорогу и не реагировать на сигналы приближающихся автомобилей.
9. Только без резких движений
Чтобы внезапно не потерять контроль над автомобилем, избегайте пробуксовки на асфальте и тем более на рельсах. Это также поможет сохранить шипы на зимних шинах. При езде по скользкому покрытию не совершайте резких маневров на дороге (торможение, разгон, повороты). Соблюдайте увеличенную дистанцию и боковой интервал. Не нарушайте скоростной режим. Все вышеперечисленное значительно увеличивает шансы попасть в аварию.
Снег на дороге
10. Держитесь подальше от не очищенных от снега машин
Обращайте особое внимание на автомобили рядом с вами, имеющие плохой обзор из-за не очищенных от снега стекол. Водитель такого автомобиля может начать маневр, не заметив вас. Внимательным следует быть и с впередиидущим транспортом, у которого засыпаны снегом фонари. Не заметив сработавшие стоп-сигналы, можно оказаться виновником ДТП, догнав такую машину. И, конечно, всегда тщательно очищайте свой автомобиль от снега
перед началом движения.
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