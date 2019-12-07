6 опасностей от снега на крыше. А вы о них задумывались?

Автомобиль, не очищенный от снега, выглядит не очень эстетично. Но это не самое страшное — ведь сугроб на кузове способен породить целый набор серьезных неприятностей.

Материалы по теме Первый снег и первый гололед — 8 простых приемов опытных водителей

Нам всегда некогда. Если нужно куда-то ехать, то мы пускаем мотор и едем.

Грязная машина? Так это на скорость не влияет…

Сугроб на крыше? Так его из салона не видать… А тратить время на размахивание щетками и прочими вениками — извините, мы и так уже опаздываем. Понятно, что когда-нибудь пригреет солнышко, и сугроб-наездник растает сам.

Но до того он может «натворить делов». Загибаем пальцы.

1. Перекрываем

Если капот машины покрыт снегом, то во время поездки этот снег, сорвавшись под напором встречного воздуха с насиженного места, накроет вам ветровое стекло, перекрыв обзор. А при первом же торможении ему на помощь придет сугроб с крыши. Чем опасно такое мгновенное «ослепление», пояснять, наверное, не стоит.

2. Вредим ближнему

Снег, сорвавшийся с вашей крыши при разгоне, полетит в тех, кто движется сзади. При этом вместе со снегом может полететь и лед. Кинетическую энергию такого снаряда прикинуть нетрудно — получится много. Разнести стекло ему ничего не стоит, а уж перекрыть видимость — вообще проще простого.

3. Загниваем

Когда промерзший сугроб на крыше все-таки начинает подтаивать, то образующаяся влага начинает заполнять микротрещины в лакокрасочном покрытии, но никуда при этом не уходит: запас все время пополняется. К этому добавим тот факт, что современный сугроб может представлять собой далеко не снег с вершины Эльбруса, а нечто, обильно удобренное вредными химикатами с дороги. Все это можно выразить одним словом: коррозия. В первую очередь страдает передняя кромка крыши, на которой, как правило, уже имеются сколы.

4. Провоцируем

Сугроб на крыше — это знак потенциальному воришке: мол, про эту машину давно забыли — надо бы что-то позаимствовать. В общем-то, это судьба любых брошенных машин, но снег — это для жуликов дополнительный призыв к действию. Обнаружив машину с сугробом, но без колес, не удивляйтесь.

5. Подставляемся

Дворники, озадаченные очисткой асфальта на вверенной им территории, невольно воспринимают нечищеную машину как некий стационарный сугроб, с которым можно особо не церемониться. Поэтому не стоит удивляться появлению на кузове царапин, сколов и прочих отметин.

6. Ухудшаем

Материалы по теме 8 способов сэкономить топливо зимой

Чем выше и тяжелее сугроб, тем хуже устойчивость автомобиля. Одновременно ухудшается управляемость, аэродинамика, растет расход топливо.

Всех, кто имеет особое мнение касательно «мобильных сугробов», приглашаем высказаться!