Можно ли счищать наледь со стекла скребком? А с кузова?

Погодные аномалии, такие как ледяной дождь, покрывают стекла и кузов автомобиля коркой льда. Разбираемся, как очистить машину, чтобы не поцарапать стекла и не повредить лакокрасочное покрытие.

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Сразу учтите то, что стекла всех современных машин «мягкие». Поцарапать их могут даже штатные щетки стеклоочистителя. Поэтому, чтобы ненароком не посадить на стекло глубокую царапину, для начала заведите мотор и включите обогрев. Дайте салону прогреться. А за это время стряхните снег с крыши и кузова машины. С теплых стекол счищать лед гораздо легче. Да он и сам может сойти, если корка не слишком толстая.

Однако если время поджимает и нет времени ждать, пока машина прогреется, то для очистки от наледи удобно использовать автомобильные щетки и скребки. Но ни какой-нибудь старый веник или скидочную пластиковую карту. Очень часто за неимением щетки многие водители достают такую карту и начинают ею соскребать наледь с лобового стекла. Царапин получается много, а толку мало. К тому же процесс очистки идет очень медленно.

В идеале скребок должен быть не полностью пластиковым, а с резиновой полоской. Она оставит гораздо меньше царапин на стекле, нежели твердый пластик.

Лед нужно счищать, работая скребком в одном направлении. Избегайте хаотичных движений. Кристаллы льда и частички песка неизбежно будут царапать поверхность стекла. С годами оно покроется многочисленными царапинами, которые станут бликовать на ярком солнце и затруднять видимость.

Поэтому лучше воспользоваться размораживателями стекол. Их продают в виде спреев или в аэрозольных баллонах. Препараты растапливают лед. Остается только смахнуть воду со стекла тряпкой.

Кузов от наледи скребком лучше не чистить. Так легко поцарапать лакокрасочное покрытие автомобиля. Нежелательно и обливать кузов горячей водой. Разница температур также пагубно скажется на лаке и краске.

Тонкая корка льда на дверях или капоте не влияет на видимость и безопасность. А когда, скажем, поверхность капота нагреется, лед с нее сойдет сам. Так что, лишний раз работать щеткой не потребуется.