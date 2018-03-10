Можно ли счищать наледь со стекла скребком? А с кузова?

Однако если время поджимает и нет времени ждать, пока машина прогреется, то для очистки от наледи удобно использовать автомобильные щетки и скребки. Но ни какой-нибудь старый веник или скидочную пластиковую карту. Очень часто за неимением щетки многие водители достают такую карту и начинают ею соскребать наледь с лобового стекла. Царапин получается много, а толку мало. К тому же процесс очистки идет очень медленно.
В идеале скребок должен быть не полностью пластиковым, а с резиновой полоской. Она оставит гораздо меньше царапин на стекле, нежели твердый пластик.
Лед нужно счищать, работая скребком в одном направлении. Избегайте хаотичных движений. Кристаллы льда и частички песка неизбежно будут царапать поверхность стекла. С годами оно покроется многочисленными царапинами, которые станут бликовать на ярком солнце и затруднять видимость.
Поэтому лучше воспользоваться размораживателями стекол. Их продают в виде спреев или в аэрозольных баллонах. Препараты растапливают лед. Остается только смахнуть воду со стекла тряпкой.
Кузов от наледи скребком лучше не чистить. Так легко поцарапать лакокрасочное покрытие автомобиля. Нежелательно и обливать кузов горячей водой. Разница температур также пагубно скажется на лаке и краске.
Тонкая корка льда на дверях или капоте не влияет на видимость и безопасность. А когда, скажем, поверхность капота нагреется, лед с нее сойдет сам. Так что, лишний раз работать щеткой не потребуется.
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