Не тот год мы выбрали для теста! Зима в Москве совсем не похожа на привычную зиму. И все же наморозить водички на ветровом стекле редакционной Весты пару раз удалось. Хватило, чтобы проверить эффективность народных средств для «размораживания» стекол, о которых наши читатели рассказали в комментариях
к нашей недавней публикации на ту же тему. Спреи и аэрозоли
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Для нелюбителей «колхоза» промышленность давно предлагает решение. В автомагазинах и на АЗС в ассортименте представлены спреи и аэрозоли «антилед». Несколько лет назад наш
журнал проводил их экспертизу
. Вкратце ее итоги таковы: лучше выбирать спрей, а не аэрозоль (качественнее работает в «минус»), а эффективность заранее предсказать невозможно, ибо какой-то состав может не сработать уже в —10
о
С. В сильный мороз и при толстом слое льда (например, после ледяного дождя) средства неработоспособны, так что чудес не ждите.
Два испытанных мной при небольшом «минусе» средства — аэрозоль Hi-Gear и спрей с незамысловатым названием «Антилед». Оба справились с плотным инеем на ветровом стекле на ура. Брызгаем, ждем минуту-полторы, вытираем тряпкой или смахиваем дворниками. И быстро, и удобно.
Бытовые средства
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Можно не тратиться, а перелить в пустой флакон от какого-нибудь «Мистера мускула» обычную незамерзайку для стеклоомывателя. Вот только держать в машине средство не стоит: в крепкий мороз форсунка стопроцентно замерзнет. Лучше уносить бутылку домой и на ночь ставить к батарее. Теплая жидкость с легкой наледью справится. Но! В отличие от качественного заводского размораживателя, удалять влагу со стекла нужно сразу же. Вспомните, что будет, если сразу после запуска двигателя побрызгать холодной незамерзайкой на холодный же ветровик: она мгновенно образует пленку, и видимость только ухудшается.
Кто-то предлагает использовать соединенные в пропорции 2:1 водку с водой. Тоже работает. Алкоголь дороже незамерзайки, но доступнее многих размораживателей, так что экономическая эффективность где-то посередине. Можно использовать более дешевый и крепкий спирт (даже непитьевой), и тогда импровизированный «антилед» станет еще дешевле.
Подходящая емкость с насадкой-распылителем есть в каждом доме, квартире или гараже. Можно залить туда обычной незамерзайки. Главное, чтобы она была теплой, когда будете распылять ее на замерзшие стекла автомобиля.
Подходящая емкость с насадкой-распылителем есть в каждом доме, квартире или гараже. Можно залить туда обычной незамерзайки. Главное, чтобы она была теплой, когда будете распылять ее на замерзшие стекла автомобиля.
Натереть уксусом
В Сети можно встретить совет натирать стекло уксусом сразу после того, как поставил машину на стоянку вечером. Каменный век какой-то! И к тому же трудозатратный: сначала вытереть начисто замызганный реагентами ветровик, затем обработать его, попутно замерзнув и испачкавшись о кузов. Способ, конечно, рабочий, но быстрее и проще поутру удалить наледь обычным скребком. Тем более, что в мороз сразу с места все равно не тронетесь: пару-тройку минут придется
погреть двигатель, дать разойтись по каналам маслу. Избавлены от проблем с замерзшими окнами владельцы машин с электрообогревом лобового стекла. Нажал кнопку — и через пару минут подтаявший лед можно легко смахнуть щетками стеклоочистителей.
Избавлены от проблем с замерзшими окнами владельцы машин с электрообогревом лобового стекла. Нажал кнопку — и через пару минут подтаявший лед можно легко смахнуть щетками стеклоочистителей.
Натянуть чехол
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Еще экзотичнее совет накрывать стекло на ночь специальным чехлом. Можно скроить самому, а можно и купить в магазине. Его надо прижать к стеклу дворниками и створками дверей. Результат, надо признать, неплох, если натянуть защиту без халтуры. Трогаться можно практически сразу, но есть ли смысл, если все равно надо греть двигатель? К тому же, как и в предыдущем совете, все слишком хлопотно: утром натяни, вечером сними... И куда прикажете класть промокший чехол? В седане с отдельным багажником, положим, проблем минимум. А в пятидверке этот влажный груз мигом вызовет запотевание задних стекол. И стоит оно того?
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Наш вердикт таков: эффективнее всего жидкости-размораживатели. Можно купить в магазине, можно отвести эту роль незамерзайке в чистом виде или с добавками спирта, глицерина, соляного раствора. А вот натирка стекол чем-то перед долгой стоянкой или применение накидки на ветровик сулят больше возни при сопоставимом эффекте.