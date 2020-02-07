Спрей-«антилед», уксус, водка, соль, чехлы — вот далеко не полный перечень подручных средств, которые должны уменьшить или быстро снять обледенение стекол автомобиля.

Не тот год мы выбрали для теста! Зима в Москве совсем не похожа на привычную зиму. И все же наморозить водички на ветровом стекле редакционной Весты пару раз удалось. Хватило, чтобы проверить эффективность народных средств для «размораживания» стекол, о которых наши читатели рассказали в комментариях к нашей недавней публикации на ту же тему.

Спреи и аэрозоли

Материалы по теме Лед на лобовом стекле: 4 главные ошибки водителей

Для нелюбителей «колхоза» промышленность давно предлагает решение. В автомагазинах и на АЗС в ассортименте представлены спреи и аэрозоли «антилед». Несколько лет назад наш журнал проводил их экспертизу . Вкратце ее итоги таковы: лучше выбирать спрей, а не аэрозоль (качественнее работает в «минус»), а эффективность заранее предсказать невозможно, ибо какой-то состав может не сработать уже в —10С. В сильный мороз и при толстом слое льда (например, после ледяного дождя) средства неработоспособны, так что чудес не ждите.

Два испытанных мной при небольшом «минусе» средства — аэрозоль Hi-Gear и спрей с незамысловатым названием «Антилед». Оба справились с плотным инеем на ветровом стекле на ура. Брызгаем, ждем минуту-полторы, вытираем тряпкой или смахиваем дворниками. И быстро, и удобно.

Бытовые средства

Материалы по теме Размораживатель: тест девяти средств спасения стекол зимой

Можно не тратиться, а перелить в пустой флакон от какого-нибудь «Мистера мускула» обычную незамерзайку для стеклоомывателя. Вот только держать в машине средство не стоит: в крепкий мороз форсунка стопроцентно замерзнет. Лучше уносить бутылку домой и на ночь ставить к батарее. Теплая жидкость с легкой наледью справится. Но! В отличие от качественного заводского размораживателя, удалять влагу со стекла нужно сразу же. Вспомните, что будет, если сразу после запуска двигателя побрызгать холодной незамерзайкой на холодный же ветровик: она мгновенно образует пленку, и видимость только ухудшается.

Кто-то предлагает использовать соединенные в пропорции 2:1 водку с водой. Тоже работает. Алкоголь дороже незамерзайки, но доступнее многих размораживателей, так что экономическая эффективность где-то посередине. Можно использовать более дешевый и крепкий спирт (даже непитьевой), и тогда импровизированный «антилед» станет еще дешевле.

Подходящая емкость с насадкой-распылителем есть в каждом доме, квартире или гараже. Можно залить туда обычной незамерзайки. Главное, чтобы она была теплой, когда будете распылять ее на замерзшие стекла автомобиля.

Натереть уксусом

В Сети можно встретить совет натирать стекло уксусом сразу после того, как поставил машину на стоянку вечером. Каменный век какой-то! И к тому же трудозатратный: сначала вытереть начисто замызганный реагентами ветровик, затем обработать его, попутно замерзнув и испачкавшись о кузов. Способ, конечно, рабочий, но быстрее и проще поутру удалить наледь обычным скребком. Тем более, что в мороз сразу с места все равно не тронетесь: пару-тройку минут придется погреть двигатель, дать разойтись по каналам маслу.

Избавлены от проблем с замерзшими окнами владельцы машин с электрообогревом лобового стекла. Нажал кнопку — и через пару минут подтаявший лед можно легко смахнуть щетками стеклоочистителей.

Натянуть чехол

Материалы по теме Если нужно быстро прогреть салон автомобиля, что мне делать?

Еще экзотичнее совет накрывать стекло на ночь специальным чехлом. Можно скроить самому, а можно и купить в магазине. Его надо прижать к стеклу дворниками и створками дверей. Результат, надо признать, неплох, если натянуть защиту без халтуры. Трогаться можно практически сразу, но есть ли смысл, если все равно надо греть двигатель? К тому же, как и в предыдущем совете, все слишком хлопотно: утром натяни, вечером сними... И куда прикажете класть промокший чехол? В седане с отдельным багажником, положим, проблем минимум. А в пятидверке этот влажный груз мигом вызовет запотевание задних стекол. И стоит оно того?

***

Наш вердикт таков: эффективнее всего жидкости-размораживатели. Можно купить в магазине, можно отвести эту роль незамерзайке в чистом виде или с добавками спирта, глицерина, соляного раствора. А вот натирка стекол чем-то перед долгой стоянкой или применение накидки на ветровик сулят больше возни при сопоставимом эффекте.