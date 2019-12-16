Лед на лобовом стекле: 4 главные ошибки водителей

Основной обзор водителю обеспечивает лобовое стекло. Пока не будет прозрачным, никуда не уедешь. Способов очистить его несколько, но не все из них эффективны и безопасны.

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Мы постоянно куда-то спешим. Если не каждый день, то большинство из них. Машину не греем не из веры в современные технологии, а в силу отсутствия времени.

Но есть одно действие из списка «предполетной диагностики», которое игнорировать никак не удастся. Пока нет обзора через лобовое стекло, ехать не то что небезопасно, — невозможно.

Дистанционно (0 мин.)

Проще всего обладателям предпусковых обогревателей и систем автозапуска. Запрограммировал заранее или запустил самостоятельно, и через несколько минут салон наполняется теплом. А от него тает наружная наледь на стеклах. В результате вы подходите к уже прогретому автомобилю с оттаявшим лобовым стеклом.

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Владельцу облегчение, но все-таки не полное избавление от малоприятной работы на морозе. Дело в том, что дистанционно включать обогрев «лобовика» (при его наличии) умеют только отдельные, самые продвинутые комплексы. Большинство же просто активирует печку. Амбразуру в нижней части стекла близ дефлектора она протопить успеет, но полностью убрать лед, скорее всего, нет. Впрочем, самостоятельно работать придется по-минимуму, так что грех жаловаться.

У систем есть недостатки. Предпусковой подогреватель недешев, счет идет на десятки тысяч рублей. Установка автозапуска во многих случаях ослабляет штатную защиту машины, а молотить двигателем во дворе — неуважение к соседям (да и запрещено это). К тому же некоторые штатные системы дистанционного запуска (например, у Renault) ограничивают работу двигателя по времени. Поработал минут 5 и выключился. Стекло к этому времени только начало оттаивать, а поток теплого воздуха прекратился. В итоге уже через минуту-другую стекло вновь покрыто коркой льда. Придется начинать сначала.

Вручную скребком (от 1 до 3 мин.)

Самый неприятный для человека способ, особенно при хорошем «минусе» на улице, — вооружиться скребком и пойти скоблить стекло снаружи. Так делают десятки лет, так поступает большинство автомобилистов и сегодня. Неприятно, но зато эффективно. Волноваться за ветровик не нужно: ни поцарапать, ни разбить его пластмассовым скребком не получится.

К примеру, турецкое стекло Sisecam на редакционной Ладе Весте очень мягкое. За четыре года оно изрядно затерлось стеклоочистителями, словило тысячи мелких и два серьезных скола. По-хорошему, его бы стоило поменять. Но характерных ровных царапин от движений скребком на нем нет.

Недавно появилась забавная альтернатива обычному механическому скребку. Китайцы придумали скребок с подогревом, который запитывается от автомобильной 12-вольтовой розетки. Таким чистить стекло от наледи придется чуть дольше, зато усилий прилагать не придется. Дамский вариант. При этом спровоцировать образование трещины из-за резкого локального перепада температуры вряд ли удастся, ведь нагревательный элемент не касается непосредственно стекла. Он греет воздух под скребком.

С помощью электрообогрева (от 2 до 5 мин.)

Если завести двигатель дистанционно возможности нет, придется потратить время на ожидание. Итак, запустили двигатель, и ваша задача — побыстрее вернуть стеклу прозрачное состояние. Хорошо обладателям штатного электрообогрева стекла! Нажал на кнопку и сиди, жди полезного эффекта. В большинстве случаев достаточно пары минут.

Правда, отдача опции не на всех машинах хороша. Снова приведу в качестве примера редакционную Весту. У нее все обогревы — зеркал, заднего и переднего стекол — выведены на одну клавишу и включаются одновременно. Это особенность Вест ранних выпусков. Бортовая система при этом вынуждена делить имеющиеся у нее ресурсы сразу между несколькими прожорливыми потребителями. В результате хорошо прогреть лобовое стекло Веста в состоянии при температуре на улице не ниже —5°C. Если холоднее, то быстрее будет решить проблему вручную — с помощью скребка.

Система отопления салона (от 5 мин.)

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Когда нет волшебной кнопки электрообогрева, первым делом призовем на помощь печку. Дует из нее первое время, разумеется, холодным, но поток постепенно прогревается и топит лед. Тогда есть смысл включать режим «все на стекло».

В случае с климат-контролем нужно знать его алгоритм работы. Некоторые при непрогретом еще моторе сами включают вентилятор на полную и направляют весь поток воздуха на ветровик. Таким системам можно не мешать — они делают все правильно. Иные же работают первое время на минимальных оборотах вентилятора, увеличивая их по мере прогрева воздуха. В этом случае придется вручную нажать клавишу перераспределения потоков. Никакой опасности для стекла в описанных процедурах нет. Температура воздушного потока растет слишком медленно, чтобы оказать пагубное воздействие и привести к образованию трещины.

Результата усилий одной только печки можно ждать бесконечно долго. Особенно с учетом того, что современные двигатели на холостых оборотах практически не прогреваются. Хорошо, если есть электрический догреватель: тепло в салон пойдет гораздо быстрее.

Совет: можно включить рециркуляцию воздуха внутри салона, что немного ускорит его прогрев.

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Худшее, что можно придумать, — устроить стеклу «температурный шок». Например, полить его снаружи горячей водой. Это верный способ получить трещины! А стоимость замены, кстати, неприятно удивит. Поэтому призываю использовать только методы из числа описанных выше. Побрызгать незамерзайкой тоже сомнительная идея. Она тут же «схватится» на холодном стекле, добавив ледяных узоров. Не забывайте перед запуском двигателя при обмерзшем ветровом стекле выключать дворники. Они наверняка примерзли: есть шансы спалить как минимум предохранитель. Не стоит гонять стеклоочистители, как только на «лобовике» появилась маленькая оттаявшая амбразура. Резинки против крепкого льда на остальной площади стекла бессильны, а изнашиваться от такой «наждачки» будут буквально на глазах.

Совет: не ленитесь работать по-старинке руками и включать полезные опции, если они в вашей машине предусмотрены.