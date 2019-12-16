Лед на лобовом стекле: 4 главные ошибки водителей

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Мы постоянно куда-то спешим. Если не каждый день, то большинство из них. Машину не греем не из веры в современные технологии, а в силу отсутствия времени.
Но есть одно действие из списка «предполетной диагностики», которое игнорировать никак не удастся. Пока нет обзора через лобовое стекло, ехать не то что небезопасно, — невозможно.
Дистанционно (0 мин.)
Проще всего обладателям предпусковых обогревателей и систем автозапуска. Запрограммировал заранее или запустил самостоятельно, и через несколько минут салон наполняется теплом. А от него тает наружная наледь на стеклах. В результате вы подходите к уже прогретому автомобилю с оттаявшим лобовым стеклом.
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Владельцу облегчение, но все-таки не полное избавление от малоприятной работы на морозе. Дело в том, что дистанционно включать обогрев «лобовика» (при его наличии) умеют только отдельные, самые продвинутые комплексы. Большинство же просто активирует печку. Амбразуру в нижней части стекла близ дефлектора она протопить успеет, но полностью убрать лед, скорее всего, нет. Впрочем, самостоятельно работать придется по-минимуму, так что грех жаловаться.
У систем есть недостатки. Предпусковой подогреватель недешев, счет идет на десятки тысяч рублей. Установка автозапуска во многих случаях ослабляет штатную защиту машины, а молотить двигателем во дворе — неуважение к соседям (да и запрещено это). К тому же некоторые штатные системы дистанционного запуска (например, у Renault) ограничивают работу двигателя по времени. Поработал минут 5 и выключился. Стекло к этому времени только начало оттаивать, а поток теплого воздуха прекратился. В итоге уже через минуту-другую стекло вновь покрыто коркой льда. Придется начинать сначала.
Вручную скребком (от 1 до 3 мин.)
Самый неприятный для человека способ, особенно при хорошем «минусе» на улице, — вооружиться скребком и пойти скоблить стекло снаружи. Так делают десятки лет, так поступает большинство автомобилистов и сегодня. Неприятно, но зато эффективно. Волноваться за ветровик не нужно: ни поцарапать, ни разбить его пластмассовым скребком не получится.
К примеру, турецкое стекло Sisecam на редакционной Ладе Весте очень мягкое. За четыре года оно изрядно затерлось стеклоочистителями, словило тысячи мелких и два серьезных скола. По-хорошему, его бы стоило поменять. Но характерных ровных царапин от движений скребком на нем нет.
Недавно появилась забавная альтернатива обычному механическому скребку. Китайцы придумали скребок с подогревом, который запитывается от автомобильной 12-вольтовой розетки. Таким чистить стекло от наледи придется чуть дольше, зато усилий прилагать не придется. Дамский вариант. При этом спровоцировать образование трещины из-за резкого локального перепада температуры вряд ли удастся, ведь нагревательный элемент не касается непосредственно стекла. Он греет воздух под скребком.
С помощью электрообогрева (от 2 до 5 мин.)
Если завести двигатель дистанционно возможности нет, придется потратить время на ожидание. Итак, запустили двигатель, и ваша задача — побыстрее вернуть стеклу прозрачное состояние. Хорошо обладателям штатного электрообогрева стекла! Нажал на кнопку и сиди, жди полезного эффекта. В большинстве случаев достаточно пары минут.
Правда, отдача опции не на всех машинах хороша. Снова приведу в качестве примера редакционную Весту. У нее все обогревы — зеркал, заднего и переднего стекол — выведены на одну клавишу и включаются одновременно. Это особенность Вест ранних выпусков. Бортовая система при этом вынуждена делить имеющиеся у нее ресурсы сразу между несколькими прожорливыми потребителями. В результате хорошо прогреть лобовое стекло Веста в состоянии при температуре на улице не ниже —5°C. Если холоднее, то быстрее будет решить проблему вручную — с помощью скребка.
Система отопления салона (от 5 мин.)
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Когда нет волшебной кнопки электрообогрева, первым делом призовем на помощь печку. Дует из нее первое время, разумеется, холодным, но поток постепенно прогревается и топит лед. Тогда есть смысл включать режим «все на стекло».
В случае с климат-контролем нужно знать его алгоритм работы. Некоторые при непрогретом еще моторе сами включают вентилятор на полную и направляют весь поток воздуха на ветровик. Таким системам можно не мешать — они делают все правильно. Иные же работают первое время на минимальных оборотах вентилятора, увеличивая их по мере прогрева воздуха. В этом случае придется вручную нажать клавишу перераспределения потоков. Никакой опасности для стекла в описанных процедурах нет. Температура воздушного потока растет слишком медленно, чтобы оказать пагубное воздействие и привести к образованию трещины.
Результата усилий одной только печки можно ждать бесконечно долго. Особенно с учетом того, что современные двигатели на холостых оборотах практически не прогреваются. Хорошо, если есть электрический догреватель: тепло в салон пойдет гораздо быстрее.
Совет: можно включить рециркуляцию воздуха внутри салона, что немного ускорит его прогрев.
4 главные ошибки водителей при прогреве машины — не делайте так!
- Худшее, что можно придумать, — устроить стеклу «температурный шок». Например, полить его снаружи горячей водой. Это верный способ получить трещины! А стоимость замены, кстати, неприятно удивит. Поэтому призываю использовать только методы из числа описанных выше.
- Побрызгать незамерзайкой тоже сомнительная идея. Она тут же «схватится» на холодном стекле, добавив ледяных узоров.
- Не забывайте перед запуском двигателя при обмерзшем ветровом стекле выключать дворники. Они наверняка примерзли: есть шансы спалить как минимум предохранитель.
- Не стоит гонять стеклоочистители, как только на «лобовике» появилась маленькая оттаявшая амбразура. Резинки против крепкого льда на остальной площади стекла бессильны, а изнашиваться от такой «наждачки» будут буквально на глазах.
Совет: не ленитесь работать по-старинке руками и включать полезные опции, если они в вашей машине предусмотрены.
- Сравниваем штатные системы автозапуска двигателя — читать здесь