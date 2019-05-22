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Дорогие предпусковые подогреватели — удел автомобилей премиум-класса. Но осенью 2013 года АВТОВАЗ одновременно с рестайлингом внедрил на Приору «котёл» заводской установки. Продажи не пошли, опцию быстро упразднили. А ведь подогреватель был не абы какой — производства именитой фирмы Eberspächer, и цена составляла гуманные 17 тысяч рублей.

Наиболее приемлемый вариант для недорогих машин — система дистанционного пуска двигателя. Несколько лет назад реализация была только одна: нештатная сигнализация с «колхозным» обходом заводского иммобилайзера. Нерадивые установщики порой забывали о подключении к датчику «нейтрали» (или он выходил из строя) для машин с механической коробкой, и тогда автомобиль заводился с включенной первой передачей к «радости» соседей по парковке.

Ныне существует цивилизованное решение, даже в двух вариантах. Пользуясь тем, что оба реализованы на машинах из редакционного парка, я устроил им придирчивое сравнение.

Теплые опции

Фирма Renault первой на российском рынке предложила фирменный автопуск под названием Renault Start — с выходом рестайлингового Дастера во второй половине 2015 года. Сейчас функция доступна для всех моделей, кроме ­Доккера.

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Однозначный плюс в том, что система Renault Start входит в заводскую комплектацию и на нее распространяется довольно продолжительная гарантия автопроизводителя. А нештатные системы, даже установленные у официального дилера, рано или поздно начинают глючить.

На Ладах автопуск является одной из функций информационно-телематического комплекса Lada Connect. Его прототип показали на Московском международном автосалоне в 2016‑м.

Со второй половины прошлого года систему устанавливают дилеры. Со временем должно появиться заводское решение, а пока его нет, система Renault Start потенциально более надежна в плане длительного использования.

Полный функционал, в том числе интересующее нас управление двигателем, доступен для Весты, Иксрея и рестайлинговой Гранты. Для «дореформенной» Гранты, Калины и Приоры — только при наличии в машине центрального блока кузовной электроники (у автомобилей поздних выпусков).

Время работы двигателя Renault в режиме автопуска фиксированное — 10 минут. При подаче команды с ключа можно один раз продлить время работы еще на 10 минут. Мультимедийная система требует заранее выставить время; если у вас изменились планы, а ключ до машины не «добивает», автопуск сработает не тогда, когда нужно, а по заранее заложенной программе.

Дело о метрах

Renault предлагает два варианта пуска двигателя — нажатием кнопки на ключе или программированием времени старта через меню мультимедийной системы.

В первом случае заявленный радиус срабатывания системы составляет 200 метров. Но это в идеальных условиях. Имея на пути толстую стену, сигнал потеряется и на дистанции в полсотни метров. Подойдет подобное решение только избранным — с идеальными условиями парковки в городе или живущим в частном секторе.

Если мультимедиасистема штатная, в ней будет отдельный пункт меню Renault Start. Тоже неидеальное решение. Да, на работу многие выходят в одно и то же время, - но как быть в поездках в гости, в торговый центр, на спектакль? Ведь не угадаешь заранее, к какому времени греть машину.

Лада в этом смысле кладет Renault на обе лопатки. Благодаря системе Lada Connect водитель общается с машиной через мобильное приложение на смартфоне. Современно и удобно! Двигатель можно пустить в любой момент и хоть с другого конца планеты — был бы доступ в интернет.

Автопуск через систему Lada Connect срабатывает на любом расстоянии и рельефе — был бы доступ в интернет. Renault Start пустит двигатель, только когда автомобиль находится в зоне прямой ­видимости. В идеальных условиях пульт срабатывал у нас на дистанции до 180 метров.

Выборная должность

Lada Connect перед каждым пуском позволяет выбрать продолжительность работы двигателя — от пяти минут до получаса.

У Renault фиксировано время работы двигателя — 10 минут. Есть возможность накинуть еще 10 минут, но только один раз — полчаса Renault греться не заставишь. Предусмотрен режим «морозная ночь»: до пяти пусков мотора с интервалом в два часа. Он доступен только для машин с мультимедийной системой, запрограммировать его ключом нельзя.

По циклам работы Лада выше на голову. Длительность прогрева — от 5 до 30 минут, выбор можно сделать перед каждым стартом двигателя. В сочетании с возможностью пустить мотор на неограниченном расстоянии можно идеально подобрать цикл работы, чтобы в любую погоду сесть в уже теплый салон.Автоматических режимов прогрева три. Электронику можно настроить на пуск двигателя при падении температуры в салоне, при разряде аккумулятора или по времени и дням недели. Все пороговые значения градусов, вольтов и часов задает пользователь. Потрясающая ­гибкость!

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Оба автомобиля вооружены заслуженными и конструктивно простыми атмо­сферными двигателями. На холостом ходу они прогреваются быстро по нынешним меркам. Как показал опыт пользования автопуском минувшей зимой, при морозе до —10 °C достаточно погонять мотор минут пять, а при —10…-15 °C — минут десять. После этого из дефлекторов начинает идти теплый воздух и становится вполне комфортно.

Главное — не забыть заранее выставить правильный режим отопителя. И Лада, и Renault оснащают топовые версии своих моделей климат-контролем, но автоматика работает неидеально. Для создания комфортного микроклимата водитель в поездке нередко переходит на ручное управление, и такие настройки могут оказаться неоптимальными для холодного пуска. Совет: перед уходом выставляйте температуру на максимум, а скорость вентилятора — среднюю (для Весты и Логана оптимальна третья скорость).

Renault из соображений пожарной безопасности в режиме автопуска не включает обогрев сидений. У Лады всё зависит от того, фиксируются ли в нажатом положении клавиши на конкретной машине. Если да, то вместе с пуском двигателя начнут работать и «грелки». Если нет (как, например, на Вестах с трехступенчатым обогревом передних сидений), придется включить их самому уже после посадки в салон.

Автопуск двигателя — лишь одна из функций обширной системы Lada Connect. С ее помощью можно через смартфон открывать двери и багажник, смотреть статистику поездок (километраж, время, скорость, расход топлива), а телематические функции с выставлением оценки за вождение помогут получить скидку на каско. О функционале и опыте эксплуатации «Коннекта» мы подробно рассказывали в ЗР, № 2, 2018. Недавнее обновление добавило дистанционному пуску автоматизированные режимы.

Цена тепла

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Renault предпочтительнее только в части стопроцентно заводского решения. Живете далеко от парковки или пользуетесь автомобилем по плавающему графику? Renault Start не для вас. Минимальная цена — 6990 рублей за возможность пуска только с ключа. За мультимедийную систему с программированием времени пуска придется доплатить 19 990 рублей. В зависимости от модели и уровня оснащения, Renault Start может входить в комплектацию как в урезанном варианте, ­так и вместе с мультимедийкой.

Лада гибко подстраивается под график и пожелания владельца. Цена системы немаленькая — 29 990 рублей. Однако вы получаете не только автопуск, но и весь комплекс Lada Connect с функциями дистанционного контроля параметров автомобиля и телематическим сервисом, позволяющим сэкономить на полисе каско.

Лично я предпочел бы концепцию автопуска от Лады. Она современнее и удобнее для владельца. Реношный ­вариант дешевле, не требует установки, но возможности его скромнее. И многим именно это не понравится.