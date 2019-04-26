5 плюсов и пара минусов обновленной Гранты (на фоне старой)

Недавний рестайлинг не избавил самую доступную машину российского рынка от присущих ей недочетов, однако в мелочах Лада Гранта стала удобнее. Жаль только, не все доработки оказались со знаком плюс.

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Лада Гранта в силу своего статуса самой бюджетной на рынке модели обладает не одним недостатком.

Самый существенный из них — невнятная управляемость, следствие использования старой платформы и неоптимальных технических решений.

С остальными минусами можно смириться, вспомнив о цене: от 435 тысяч рублей без учета скидок и акций.

Лада Гранта

Тише

На заре выпуска Гранты не могли похвастаться шумоизоляцией даже на оценку удовлетворительно. Позднее завод внедрил расширенный пакет «шумки» для дорогих комплектаций, а ныне он положен всем версиям. И это правильно: бюджетная Лада даже в люксовом варианте отнюдь не тихоня — куда еще экономить?

В арках рестайлинговой Гранты красуются ворсовые подкрылки, вносящие свою лепту в дело снижения уровня шума в салоне.

Для своей цены Гранта обладает приемлемой шумоизоляцией. Ничего выдающегося, но на фоне аналогичных машин из первых выпусков — небо и земля! Так что если у вас дорестайлинговый автомобиль, это может быть одним из поводов для замены.

Симпатичнее

Еще недавно мы считали, что в наиболее доступном сегменте наивно рассчитывать на что-то «дизайнерское». Стив Маттин своими Вестой и Иксреем похоронил этот стереотип.Гранту рисовали до его прихода на АВТОВАЗ, и теперь именитый художник, как смог, улучшил внешность машины.

Фирменный «икс-стиль» вазовских машин добрался и до бюджетной Гранты. Ей идет!

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На мой вкус, получилось отлично. Анфас Гранту теперь не каждый отличит от Весты, которая в полтора раза дороже.

Главное, чтобы «бумеранги» не утрачивали товарный вид к третьей-четвертой зиме. Пока у тольяттинцев, увы, есть проблемы с качеством хромированных элементов.

Стилистику кормы радикально пересмотрели только у седана. Ему это было нужнее, нежели остальным типам кузова. Перенос ниши под номер с бампера на крышку багажника избавил заднюю часть от визуальной тяжести. Не потребовалось даже менять форму фонарей: Гранта-седан стала гармоничнее.

Современнее

Обновление Гранты сразу заметно при взгляде спереди, а вот с иных ракурсов и в салоне результаты проведенной работы не столь очевидны. Отличий немало, хотя все делалось малой кровью. Например, на новую приборную панель тратиться не стали — взяли от упраздненной Калины с минимальными доработками.

Вазовцы осовременили рычаги коробки передач и стояночного тормоза. Последний, отсвечивая голым металлом, в этом нуждался особенно остро.

Комбинацию приборов подтянули к последним новинкам Лады. Теперь у Гранты радиальная оцифровка и оранжевые акценты. Старомодный дисплей с зеленым фоном уступил место стильному черно-белому. Освещение салона — светодиодное, а плафон совмещен с кнопкой вызова экстренных служб. Даже об обивке сидений не забыли — у нее теперь иной рисунок. Вроде бы мелочь, но на ее фоне дорестайлинговая Гранта кажется пришельцем из далекого прошлого.

Практичнее

С практичностью у Гранты всегда был полный порядок. Кроссоверный клиренс, невысокая стоимость содержания, неплохой набор доступных опций — все эти добродетели машина сохранила и после обновления.

Полезным приобретением стал уплотнитель вдоль передней кромки капота. Он призван уменьшить количество грязи, попадающей с дороги на агрегаты. Глядя на редакционную Гранту с пробегом за 100 000 км, уверенно утверждаю: модернизация нужная!

Наконец-то в Тольятти начали внедрять электрокнопки открывания багажника! У Гранты ее не было семь лет.

А еще замена приборной панели подарила водителю дополнительный бардачок. Небольшой бокс с крышкой располагается по центру под ветровым стеклом. У старой машины там была открытая ниша. Вещи из нее норовили «сбежать» на поворотах, а что-то более-менее ценное держать у всех на виду было опасно.

В ассортименте

Поглотив семейство Калина, Лада Гранта стала предлагаться в четырех типах кузова (седан, хэтчбек, лифтбек, универсал). Скоро появится и пятый — псевдокроссовер, сделанный на базе универсала. Такого ассортимента больше нет ни у кого в классе.

Лифтбек — самый гармоничный внешне и, пожалуй, самый практичный тип кузова из ассортимента Гранты. Универсал был бы предпочтительнее для любителей грузить под завязку, если бы не укороченная корма, лишившая машину части полезного внутреннего объема.

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Силовые агрегаты — тоже на любой вкус. Есть налоговыгодный 87-сильный восьмиклапанник, везущий автомобиль на удивление бодро. Есть выбор из двух автоматизированных коробок передач: вазовский робот с одним сцеплением (уже в версии 2.0) или классический автомат Jatco.

Есть одинаковый набор из 14 комплектаций для каждого типа кузова. И, кстати, после рестайлинга для автомата доступны два уровня оснащения, Comfot и Luxe.

Неудача с фарами

Фары в стиле Весты выглядят красиво, спору нет. Однако трудятся в них лампы с цоколем Н19. Это экзотика даже в Москве, а ведь львиная доля Грант расходится по провинции. Где искать владельцу эти лампы? Вдобавок они заметно дороже, чем продающиеся на каждом углу и отлично всем знакомые Н4.

Помимо промаха и типом ламп есть у фар обновленной Гранты еще один недостаток. Светят они не лучшим образом, а ведь это активная безопасность!

Владельцы обновленных Грант могут утешаться тем, что похожие по форме ручки ставятся на BMW последних поколений — от сравнительно демократичной «трешки» до флагманского «икс-седьмого».

Промах с ручками

Вместо внутренних дверных ручек обычной формы АВТОВАЗ поставил на рестайлинговую Гранту более изысканные «открывашки». Как и в случае с фарами, красота пошла в ущерб практичности. Прежде можно было цеплять рычаг всеми пальцами, а теперь у взрослого мужчины влезают в прорезь только два. Еще и прицелиться нужно!