5 плюсов и пара минусов обновленной Гранты (на фоне старой)

Лада Гранта в силу своего статуса самой бюджетной на рынке модели обладает не одним недостатком.
Самый существенный из них — невнятная управляемость, следствие использования старой платформы и неоптимальных технических решений.
С остальными минусами можно смириться, вспомнив о цене: от 435 тысяч рублей без учета скидок и акций.
Тише
На заре выпуска Гранты не могли похвастаться шумоизоляцией даже на оценку удовлетворительно. Позднее завод внедрил расширенный пакет «шумки» для дорогих комплектаций, а ныне он положен всем версиям. И это правильно: бюджетная Лада даже в люксовом варианте отнюдь не тихоня — куда еще экономить?
Для своей цены Гранта обладает приемлемой шумоизоляцией. Ничего выдающегося, но на фоне аналогичных машин из первых выпусков — небо и земля! Так что если у вас дорестайлинговый автомобиль, это может быть одним из поводов для замены.
Симпатичнее
Еще недавно мы считали, что в наиболее доступном сегменте наивно рассчитывать на что-то «дизайнерское». Стив Маттин своими Вестой и Иксреем похоронил этот стереотип.Гранту рисовали до его прихода на АВТОВАЗ, и теперь именитый художник, как смог, улучшил внешность машины.
На мой вкус, получилось отлично. Анфас Гранту теперь не каждый отличит от Весты, которая в полтора раза дороже.
Главное, чтобы «бумеранги» не утрачивали товарный вид к третьей-четвертой зиме. Пока у тольяттинцев, увы, есть проблемы с качеством хромированных элементов.
Стилистику кормы радикально пересмотрели только у седана. Ему это было нужнее, нежели остальным типам кузова. Перенос ниши под номер с бампера на крышку багажника избавил заднюю часть от визуальной тяжести. Не потребовалось даже менять форму фонарей: Гранта-седан стала гармоничнее.
Современнее
Обновление Гранты сразу заметно при взгляде спереди, а вот с иных ракурсов и в салоне результаты проведенной работы не столь очевидны. Отличий немало, хотя все делалось малой кровью. Например, на новую приборную панель тратиться не стали — взяли от упраздненной Калины с минимальными доработками.
Комбинацию приборов подтянули к последним новинкам Лады. Теперь у Гранты радиальная оцифровка и оранжевые акценты. Старомодный дисплей с зеленым фоном уступил место стильному черно-белому. Освещение салона — светодиодное, а плафон совмещен с кнопкой вызова экстренных служб. Даже об обивке сидений не забыли — у нее теперь иной рисунок. Вроде бы мелочь, но на ее фоне дорестайлинговая Гранта кажется пришельцем из далекого прошлого.
Практичнее
С практичностью у Гранты всегда был полный порядок. Кроссоверный клиренс, невысокая стоимость содержания, неплохой набор доступных опций — все эти добродетели машина сохранила и после обновления.
Полезным приобретением стал уплотнитель вдоль передней кромки капота. Он призван уменьшить количество грязи, попадающей с дороги на агрегаты. Глядя на редакционную Гранту с пробегом за 100 000 км, уверенно утверждаю: модернизация нужная!
А еще замена приборной панели подарила водителю дополнительный бардачок. Небольшой бокс с крышкой располагается по центру под ветровым стеклом. У старой машины там была открытая ниша. Вещи из нее норовили «сбежать» на поворотах, а что-то более-менее ценное держать у всех на виду было опасно.
В ассортименте
Поглотив семейство Калина, Лада Гранта стала предлагаться в четырех типах кузова (седан, хэтчбек, лифтбек, универсал). Скоро появится и пятый — псевдокроссовер, сделанный на базе универсала. Такого ассортимента больше нет ни у кого в классе.
Силовые агрегаты — тоже на любой вкус. Есть налоговыгодный 87-сильный восьмиклапанник, везущий автомобиль на удивление бодро. Есть выбор из двух автоматизированных коробок передач: вазовский робот с одним сцеплением (уже в версии 2.0) или классический автомат Jatco.
Есть одинаковый набор из 14 комплектаций для каждого типа кузова. И, кстати, после рестайлинга для автомата доступны два уровня оснащения, Comfot и Luxe.
Неудача с фарами
Фары в стиле Весты выглядят красиво, спору нет. Однако трудятся в них лампы с цоколем Н19. Это экзотика даже в Москве, а ведь львиная доля Грант расходится по провинции. Где искать владельцу эти лампы? Вдобавок они заметно дороже, чем продающиеся на каждом углу и отлично всем знакомые Н4.
Промах с ручками
Вместо внутренних дверных ручек обычной формы АВТОВАЗ поставил на рестайлинговую Гранту более изысканные «открывашки». Как и в случае с фарами, красота пошла в ущерб практичности. Прежде можно было цеплять рычаг всеми пальцами, а теперь у взрослого мужчины влезают в прорезь только два. Еще и прицелиться нужно!
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