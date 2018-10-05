Обновленная Лада Гранта: какую версию выбрать?

С упразднением Калины в семействе Лада Гранта появилось четыре разных кузова. Причем хэтчбек и универсал за счет появления новых комплектаций стали даже доступнее. На каждый вариант есть свой покупатель.

После рестайлинга Грант стало четыре: седан, лифтбек, хэтчбек и универсал. Вазовцы окончательно навели порядок в комплектациях, и теперь для каждой из машин предлагается по 14 исполнений. Они одинаковы для всех типов кузова. Так что, выбрав оптимальный набор опций, не придется расстраиваться, что нужная Гранта с ним не продается. Полный паритет.

Гамма кузовов Лады Гранта

Самый доступный — седан. Он стоит от 419 900 до 608 800 рублей. Лифтбек и хэтчбек дороже на 17 тыс. рублей, доплата за универсал составляет 27 тысяч. Учитывая класс автомобиля, деньги не такие уж маленькие. Например, за 25 тысяч можно получить роботизированную коробку вместо механической или взять следующий уровень оснащения. Поэтому, когда экономия стоит на первом месте, в фаворе оказывается седан.

Лифтбек — самый гармоничный в семействе.

При идентичности комплектаций и силовых агрегатов остается выбирать машину только исходя из параметров багажного отсека. Обратимся к сухим цифрам. Самым вместительным окажется седан, для которого АВТОВАЗ заявляет объем в 500 л, вырастающий при сложенных задних сиденьях до 815 л. На втором месте лифтбек: 435/750 л. Универсал получился не совсем грузовым. Из-за «обрезанной» кормы он проигрывает по объему лифтбеку, имея всего 360/675 л. Последний — хэтчбек. При пятиместной конфигурации салона для поклажи остается всего-то 240 л. Сложив сиденье, увеличим объем до 555 л. Вроде бы снова очко в пользу седана, но — только если вы уверены, что вам не потребуется перевозить крупногабаритные вещи.

После рестайлинга Гранта-седан изменилась сильнее всего за счет нового месторасположения номерного знака. Но красавцем трехобъемный кузов все равно не стал.

При необходимости салон можно загрузить под потолок. Официальная техническая характеристика указывает загрузку от спинки сложенного заднего сиденья по подоконную линию. У всех Грант это 315 л. У седана разрезная в пропорции 60:40 спинка заднего сиденья появляется только в комплектации Luxe (от 538 800 рублей). На пятидверках — уже во второй «снизу» версии Classic (от 470 500 рублей). Еще один минус седану.

Даже беглого дилетантского взгляда на любую из пятидверных Грант достаточно, чтобы осознать их преимущества. Большой проем пятой двери, поднимающейся вместе со стеклом, позволяет грузить крупногабарит, который в седан никак не запихать. И первое место тут следует отдать лифтбеку. У него самый внушительный проем и максимальный объем багажника. Так что седан — лидер по литражу только на бумаге, а в реальной жизни нет равных лифтбеку.

Подавляющее большинство конкурентов предлагают один тип кузова — седан. Лифтбек есть только у Шкоды, для которой это «фирменное блюдо». Универсал короче лифтбека на целых 132 мм! Так что разница во внутреннем объеме очевидна.

Среднему пассажиру в пятидверных Грантах тоже положен трехточечный ремень безопасности. В безопасности он не ущемлен. У всех пятидверных Грант полка багажника жесткая. При максимальной загрузке вещами ее придется оставить в гараже или придумывать, как пристроить в салоне.

Отметим, что методика VDA предполагает измерение объема по подоконной линии. Под потолок не меряет ни производитель, ни мы (никаких мерных кубиков не хватит). Но можно предположить, что лидерами по полной загрузке окажутся лифтбек и универсал. У седана очевиден проигрыш из-за ограниченного горизонтальной крышкой багажника, а хэтчбек списываем со счетов, опять же в силу короткого заднего свеса.

Хэтчбек аутсайдер по практичности из-за маленького объема багажника.

Не будем забывать о дизайне, хотя, конечно, он для многих вторичен. Но, на мой взгляд, лифтбек — самая гармоничная и красивая Гранта. Вдобавок после рестайлинга его облагородили накладкой на бампер в цвет кузова, добавляющей оригинальности.

Лада Гранта Кросс на рынке появится только в 2019 году. В плюсах у нее стильная внешность и хороший клиренс. В пассиве — самая высокая в линейке цена и погрузочная высота.

В результате в лидерах оказывается лифтбек. Более дорогой универсал может оправдать свою цену чем угодно, только не объемом багажника. Но больше-то он ничем от собратьев и не отличается! Хэтчбек при той же стоимости даже обсуждать неловко. Ну разве что он вам приглянулся внешне. А экономия на седане аукнется при первой же необходимости перевезти что-то громоздкое.