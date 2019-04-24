Приподнять капот с небольшим усилием, а дальше он сам плавно откроется и надежно зафиксируется в таком положении. Это называется комфорт, и достичь его можно, установив газовые упоры на капот и заодно на багажник. «За рулем» рассказывает и показывает, как их поставить на Гранту.

Нюансы рестайлинга

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Решив дооснастить Гранту газовыми упорами, стоит обратить внимание на то, что упоры капота для дорестайлинговой и обновленной машины разные. Для нынешней версии Гранты упоры длиннее, а давление газа в их цилиндрах чуть выше. В остальном наборы идентичны. В комплекте есть два упора, четыре кронштейна и крепеж.

Упоры на крышку багажника с рестайлингом Гранты не изменились. В комплект входит набор крепежа, сами газовые упоры — они короче, чем упоры капота — и шесть кронштейнов, по три на каждую сторону. Они в данном случае имеют более интересную конфигурацию, так как конструкция сложнее. Все кронштейны в комплектах вырезаны аккуратно, без заусенцев, и равномерно окрашены. Приступим к установке упоров.

На заднем плане дорестайлинговая версия, впереди — обновленные Гранты

Установка упоров капота

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Упоры капота ставить намного проще, чем упоры для крышки багажника . Все точки крепления расположены удобно. Ключом «на 13» отворачиваем верхнюю гайку петли капота. И устанавливаем пластину, в которую мы заранее вкрутили болт крепления верхней опоры газового упора. Пластин в комплекте две, они зеркальные. На каждой есть специальная полочка, чтобы верхняя часть пластины плотно прилегала к капоту.

Отворачиваем болт на 10 мм рядом с бачком охлаждающей жидкости. Не перепутайте! Верхний ряд болтов — это крепление переднего крыла. После того как мы выкрутили болт, берем маленький кронштейн (кстати, левый и правый кронштейны одинаковые) и устанавливаем его на место. Продеваем в отверстие нижний болт крепления газового упора. Головку ориентируем так, чтобы она была направлена в моторный отсек. Ключом «на 10 мм» придерживаем гайку, ключом «на 12 мм» затягиваем болт. К слову, в комплектах могут быть такие же болты на 13 мм.

Кронштейны на месте. Фиксируем сам газовый упор на болтах с шаровой головкой. Упор с противоположной стороны устанавливается аналогичным образом. Важный нюанс — нужно убрать штатный упор капота (металлический стержень), чтобы он не мешал закрывать капот. Снимаем стержень и оставляем в багажнике на всякий случай.

Осталось только проверить, как работают упоры на капоте. Нажимаем на лапку замка, слегка приподнимаем капот — усилие требуется небольшое. Капоту нужно преодолеть некоторое расстояние, а дальше он открывается сам. Упоры успешно справляются со своей задачей: капот не падает! Слегка надавим на него, чуть опустив вниз. Упоры поднимают капот обратно.

Установка упоров багажника

В отличие от передних упоров, задние устанавливаются сложнее. У них больше фиксирующих пластин, с каждой стороны по три. Сначала мы прикладываем малую пластину, сверху заводим пластину с крючком и фиксируем ее болтом. Мы также предварительно поставили болт с шаровой головкой для крепления упора, чтобы потом с ним не мучиться. Берем два ключа «на 10 мм» и затягиваем болт крепления малой пластины.

Третью пластину ставим чуть выше. У нее три отверстия; одно мы совмещаем с торсионом. Два дополнительных болта крепятся непосредственно к кузову. Крепеж аналогичный — шестигранники на 10 мм. Мы заранее прикрутили болт с шаровой головкой для крепления верхней опоры газового упора. Из-за ограниченного пространства устанавливать болты не очень удобно.

После установки пластин крепим на шаровых головках сам упор. Сначала фиксируем верхнюю точку, потом нижнюю. Так как у нас газовый упор плотный, мы сняли резиновые подушки с кронштейнов крышки багажника, увеличив таким образом ход амортизатора. После установки упора возвращаем подушки на место. Проверим, работают ли упоры. Проворачиваем ключ в замке крышки багажника и видим, что она активно, без посторонней помощи, поднимается вверх. Упоры работают!

Комплект упоров на капот и багажник стоит примерно 3700 рублей. Установка упоров несложна и занимает немного времени и при этом выводит Гранту на новый уровень комфорта.

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