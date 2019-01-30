Покататься на лыжах или сноуборде — обязательный пункт в зимней программе развлечений. А отправиться к захватывающим дух склонам или радующим глаз просторам удобнее, конечно, на машине. Как довезти негабаритный инвентарь? Разумеется, на крыше. Рассказываем, как это сделать без серьезных вложений и лишних хлопот.

Устройство

Чтобы покататься зимой на лыжах или сноуборде, горожане, как правило, вынуждены куда-то ехать. Добираться до места проще всего на машине. Перевозить же инвентарь, наоборот, оказывается проблематично: иногда для этого требуется сооружать на крыше автомобиля сложные конструкции, что обходится недешево. Неплохой альтернативой им служат багажники на магнитной основе — при условии, что крыша металлическая.

Мы решили показать два варианта таких багажников — попроще и посложнее. Платформы первого багажника имеют самозатягивающийся ремень, фиксирующий лыжи или сноуборд. На платформах второго багажника есть дополнительный упор, прижимающий поклажу, и резиновые кольца внутри для ее фиксации и защиты. Второй багажник также имеет специальную крышку с замком. Проверим оба устройства в деле.

Вариант 1. Попроще

Установим на крышу автомобиля первый багажник. Но прежде проверим крышу — она должна быть чистой, без грязи, снега и льда. Если они есть, их нужно убрать, а затем протереть крышу насухо. Иначе рискуете поцарапать лакокрасочное покрытие кузова.

Устанавливаем первую платформу по центру, ближе к лобовому стеклу, но так, чтобы ее основание не свисало. После этого ставим вторую платформу, максимально допустимое расстояние между ними — 70 см. На второй платформе есть страховочный трос с муфтой и регулировочная система. После установки трос опускают в салон и закрывают дверь. Важно, чтобы платформа с тросом оказалась именно сзади.

Багажник установлен, теперь положим на него лыжи (платформы багажника при необходимости можно сдвигать). Вставляем ремень в специальное отверстие и затягиваем так, чтобы замок не касался лыж, иначе он их поцарапает. Проделываем то же самое на второй платформе. Прежде чем совершить пробную поездку, обведем основания платформ карандашом или маркером — это позволит убедиться, что при движении автомобиля платформы не смещались.

Мы проехали примерно 20 км по дорогам с разным покрытием. Затем проверили багажник. Платформы, оставшиеся на своих местах, хорошо удерживают лыжи, крепления не ослабли. Отметим, что максимальная скорость движения с магнитным багажником на крыше — 80 км/ч. Единственный минус такой перевозки лыж — грязь на дороге, из-за которой они быстро и довольно сильно пачкаются. Поэтому лучше возить инвентарь в специальном чехле. Если его нет, стоит использовать упаковочную пленку.

Теперь покажем, как платформа снимается. Для этого тянем за специальный выступ в передней части основания, приподнимаем его и тянем вверх саму платформу. Никаких сложностей и хитростей здесь нет. Она снимается без смещения, не повреждая лакокрасочное покрытие крыши.

Вариант 2. Посложнее

Рекомендации к установке багажника те же, что и в первом случае: предварительно нужно подготовить крышу так, чтобы она была чистой и сухой. Первой устанавливаем заднюю платформу и заводим ее страховочный трос в салон автомобиля. Располагая платформу на крыше, обращаем внимание на то, чтобы антенна не мешала укладке лыж. Ставим вторую платформу.

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Этот магнитный багажник позволяет перевезти две пары лыж. Сначала закрепим широкие лыжи на нижнюю опорную площадку. Это возможно благодаря специально предусмотренным высоким замкам. Резиновые кольца довольно плотно прижимают лыжи к платформам. Вынимаем пластиковые вкладыши, увеличивая таким образом вместимость багажника. Теперь сверху можно положить еще пару лыж. Опускаем фиксатор, он дополнительно прижимает лыжи. Закрываем замок, убеждаемся, что инвентарь надежно закреплен. Единственное, что может смущать, — это «гуляющая» боковая поверхность основания платформы. Волноваться не стоит: магнит находится внизу, снаружи виден лишь резиновый уплотнитель, «поведение» которого создает обманчивое впечатление, будто багажник не закреплен.

Как и в первом случае, до поездки наносим карандашом метки, чтобы впоследствии проконтролировать взаимное положение платформ. Поехали!.. Мы прошли тот же маршрут. Убеждаемся, что лыжи держатся достойно, платформы не сместились. А значит, багажник надежен.

Уберем лыжи и покажем, как снять багажник. По сравнению с первым вариантом у второго тут есть особенности. Напомним, платформы упрощенной конструкции мы сняли достаточно легко. И это необязательно плюс: так же легко и быстро их может снять любой, кто окажется рядом с вашей машиной, пока вы катаетесь на лыжах. Чтобы снять второй багажник, нажимаем на замок на платформе, поворачиваем сначала одну шайбу, переднюю, где были закреплены широкие лыжи, затем вторую — на них есть специальные выступы. После этого приподнимаем корпус платформы и снимаем его. Таким образом получаем доступ к выступу на магнитной пластине, за который нужно потянуть вверх, чтобы снять пластину. То же проделываем и с другой платформой. Багажник снят.

Проблему перевозки лыж и сноуборда зимой можно решить достаточно просто, выбрав вместо сложной, а подчас и дорогой штатной конструкции багажник на магнитной основе. Вместимость такого приспособления зависит от его модификации, при этом оно быстро устанавливается и снимается.

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