Зимняя грязь, попадая на ветровое стекло, откровенно мешает водителю. На помощь приходят омыватель и дворники. Правда, иногда они же и вредят, забрасывая всю грязь на боковые стекла. Рассказываем, что с этим можно сделать легко и быстро.

Тут вижу, там не вижу

Материалы по теме Как защитить камеру заднего вида от грязи

Вода и жидкая грязь, попавшие на боковые стекла с лобового, делают перемещение на автомобиле не только некомфортным, но и опасным: удалить их, не останавливаясь и не отвлекаясь от дороги, нельзя. Просто и при этом эффективно решить проблему можно, установив дефлекторы боковых стекол.

Сегодня такие дефлекторы выпускаются для разных автомобилей. Наш комплект состоит из двух накладных дефлекторов, хранящихся в тубусе, который защищает их от повреждений, спиртовой салфетки для очистки поверхности от грязи и инструкции. Установить дефлекторы, следуя подробной инструкции производителя, несложно, поэтому мы не будем показывать, как выполняется эта работа. Наша задача — проверить дефлекторы в деле.

Испытание водой

Мы нашли машину, у которой вода с ветрового стекла попадает на боковые, и решили на ней прокатиться, чтобы оценить масштаб проблемы. Во время поездки включаем омыватель и видим, что сгоняемая дворниками жидкость заливает боковые стекла. Мы наклеили на стойки левый и правый дефлекторы. Прокатимся и посмотрим, изменится ли что-то.

Едем на машине с уже установленными дефлекторами. Включаем омыватель. Вода интенсивно льется на ветровое стекло... а на водительское практически не попадает. Дефлекторы работают! Так что их можно смело использовать.

***

Как видим, чтобы избавиться от воды и жидкой грязи, которые дворники забрасывают на боковые стекла, достаточно установить дефлекторы. И забыть об этой проблеме.

Все вопросы и предложения по серии выпусков «Техническая среда» присылайте на адрес.

Другие выпуски «Технической среды» доступны в нашем спецпроекте, а также на нашем канале в YouTube.

Дефлектор лобового стекла — полезный аксессуар, и цена у него весьма доступная.

Текст: Татьяна Турбал